Ca sĩ đầu tiên nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân: 14 tuổi vinh dự hát trước Bác Hồ, giọng hát đi khắp toàn cầu

Ca sĩ này có một sự nghiệp ca hát vô cùng đặc biệt.

Nghệ sĩ Nhân dân là một trong những danh hiệu cao quý dành cho những cá nhân có nhiều đóng góp nổi bật cho nền nghệ thuật nước nhà. Danh hiệu này không chỉ ghi nhận tài năng mà còn là dấu mốc cho một chặng đường hoạt động nghệ thuật lâu năm, có sức ảnh hưởng và để lại những dấu ấn nhất định trong lòng công chúng. Trong số những nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND từ đợt đầu tiên, Thanh Huyền là cái tên đặc biệt khi bà trở thành nữ ca sĩ đầu tiên được trao danh hiệu cao quý này.

NSND là ca sĩ được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

Sinh năm 1942 tại Hà Nội, NSND Thanh Huyền sớm bộc lộ năng khiếu ca hát trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ bà là nghệ sĩ cải lương, từ nhỏ bà đã được tiếp xúc với âm nhạc và những làn điệu dân gian. Sau năm 1954, NSND Thanh Huyền tham gia các đội văn nghệ thiếu nhi tại Hà Nội, từng giành giải Nhất đơn ca thiếu nhi toàn thành phố trong hai năm 1955 và 1956, trước khi trở thành thành viên Đội Sơn Ca của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Khi mới 14 tuổi, NSND Thanh Huyền vinh dự được hát trước Chủ tịch Hồ Chí Minh

Một trong những dấu mốc đặc biệt nhất thời niên thiếu của NSND Thanh Huyền là lần được hát trước Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1957, khi mới 14 tuổi, bà được lựa chọn biểu diễn tại Ấu Trĩ Viên trong dịp Tết Trung thu. Giọng hát của cô bé khi ấy nhận được sự chú ý và lời khen từ Bác. Sau lần đầu tiên, NSND Thanh Huyền còn nhiều lần được biểu diễn trước Người trong những dịp đặc biệt. Bà cũng vinh dự được Bác Hồ trao tặng Huy hiệu Bác Hồ, một kỷ vật được NSND Thanh Huyền trân trọng trong suốt cuộc đời.

Năm 1959, bà vào học tại Trường Âm nhạc Việt Nam, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp năm 1963, NSND Thanh Huyền về công tác tại Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc Trung ương. Từ sân khấu biểu diễn đến những bản thu cho Đài Tiếng nói Việt Nam, bà dần trở thành một trong những giọng ca nữ được yêu thích, đặc biệt với những ca khúc mang âm hưởng dân gian và cách mạng. NSND Thanh Huyền cũng từng cùng các đoàn nghệ thuật Việt Nam biểu diễn ở nước ngoài, trong đó có chuyến sang Pháp năm 1969.

NSND Thanh Huyền cũng từng cùng các đoàn nghệ thuật Việt Nam biểu diễn ở nước ngoài, trong đó có chuyến sang Pháp năm 1969

Trong sự nghiệp, NSND Thanh Huyền để lại dấu ấn qua nhiều ca khúc quen thuộc như Bèo Dạt Mây Trôi, Người Ở Đừng Về, Xe Chỉ Luồn Kim, Đường Cày Đảm Đang, Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương... Tuy nhiên, nhắc đến bà, Mẹ Yêu Con vẫn là tác phẩm gắn bó đặc biệt.

NSND Thanh Huyền là người đầu tiên thu âm Mẹ Yêu Con, ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Bản thu với giọng hát trong trẻo, mềm mại và giàu cảm xúc của bà góp phần đưa tác phẩm đến gần công chúng, đồng thời trở thành một trong những dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp nữ nghệ sĩ.

NSND Thanh Huyền là ca sĩ đầu tiên thu âm ca khúc Mẹ Yêu Con

Từ một ca khúc ra đời cách đây nhiều thập kỷ, Mẹ Yêu Con tiếp tục được nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện và xuất hiện trên các sân khấu, chương trình truyền hình. Đặc biệt trong năm 2024, tác phẩm một lần nữa được làm mới trong chương trình truyền hình thực tế và tiếp cận đông đảo khán giả trẻ.

Năm 1984, NSND Thanh Huyền được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân trong đợt đầu tiên

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, NSND Thanh Huyền được trao 3 Huy chương Vàng tại các hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc cùng nhiều phần thưởng khác. Nhưng dấu mốc đặc biệt nhất đến vào năm 1984, khi bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân trong đợt đầu tiên.

NSND Thanh Huyền trở thành nữ ca sĩ đơn ca đầu tiên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Đây là dấu mốc ghi nhận vị trí của bà trong một thế hệ nghệ sĩ trưởng thành cùng những năm tháng đặc biệt của âm nhạc Việt Nam.

Sau khi rời sân khấu, bà sống kín tiếng hơn và ít xuất hiện trước công chúng. Dù vậy, những bản thu của NSND Thanh Huyền vẫn được lưu giữ, còn Mẹ Yêu Con tiếp tục được các nghệ sĩ hát lại. Qua thời gian, dấu ấn của bà vì thế không chỉ nằm ở danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân hay những sân khấu từng đi qua, mà còn ở những ca khúc đã trở thành một phần ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ.

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