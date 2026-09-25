Thu nhập của NSND trẻ nhất Việt Nam, ở biệt phủ 8000m2

Không chỉ được phong tặng danh hiệu cao quý khi còn trẻ, nữ ca sĩ còn sở hữu cuộc sống làm nhiều người ngưỡng mộ.

Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân là sự ghi nhận cao quý dành cho những nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật Việt Nam. Tuy nhiên, không nhiều nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu này khi còn ở độ tuổi khá trẻ. Trong lĩnh vực ca sĩ, NSND Phạm Phương Thảo là trường hợp đặc biệt khi cô chính là ca sĩ trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSND tại Việt Nam.

NSND Phạm Phương Thảo chính là ca sĩ trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSND tại Việt Nam

Sinh năm 1982, quê Nghệ An, Phạm Phương Thảo bước vào con đường nghệ thuật từ khá sớm. Năm 1999, cô giành giải Ba cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội. Đến năm 2003, nữ ca sĩ tham gia Sao Mai và giành giải Ba dòng nhạc Dân gian cùng giải Ca sĩ được yêu thích nhất. Đây là dấu mốc đưa giọng hát của Phạm Phương Thảo đến gần hơn với khán giả cả nước.

Sinh năm 1982, quê Nghệ An, Phạm Phương Thảo bước vào con đường nghệ thuật từ khá sớm

Sau Sao Mai, Phạm Phương Thảo xây dựng tên tuổi với dòng nhạc dân gian, trữ tình. Chất giọng ngọt, giàu cảm xúc giúp cô ghi dấu qua nhiều ca khúc như Gần Lắm Trường Sa, Ai Vô Xứ Nghệ, Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ, Giận Mà Thương, Hết Giận Rồi Thương hay Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ.

Bên cạnh ca hát, Phạm Phương Thảo còn hoạt động trong lĩnh vực sáng tác. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều ca khúc mang màu sắc dân gian như Chàng Vinh Quy, Mơ Duyên, Chút Tình Em Gửi, Mười Đóa Sen Thơm, Đất Mẹ Ngày Về, Gái Nghệ và Cõng Mẹ Về Trời. Năm 2018, liveshow Mơ Duyên đánh dấu 20 năm cô theo đuổi con đường ca hát.

Năm 2016, Phạm Phương Thảo được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đến đợt phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân lần thứ 10, cô tiếp tục được vinh danh ở tuổi 41

Năm 2016, Phạm Phương Thảo được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đến đợt phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân lần thứ 10, cô tiếp tục được vinh danh ở tuổi 41. Việc được trao danh hiệu NSND khi còn khá trẻ phần nào cho thấy những đóng góp của Phạm Phương Thảo cho nền âm nhạc, đồng thời phản ánh hành trình hoạt động nghệ thuật từ sớm và bền bỉ của nữ ca sĩ trong hơn hai thập kỷ.

Không chỉ được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân khi còn khá trẻ, NSND Phạm Phương Thảo còn có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, từ ca hát, sáng tác đến biểu diễn. Những năm tháng bền bỉ với nghề cũng giúp nữ nghệ sĩ có nhiều nguồn thu từ các hoạt động nghệ thuật.

Những năm tháng bền bỉ với nghề cũng giúp Phạm Phương Thảocó nhiều nguồn thu từ các hoạt động nghệ thuậ

Phạm Phương Thảo cũng từng tiết lộ về giai đoạn chạy show với lịch làm việc dày đặc, có ngày nhận tới 11 show. Ngoài đám cưới, cô còn tham gia các chương trình nghệ thuật, sự kiện và nhiều sân khấu lớn nhỏ. Trước đó, nữ nghệ sĩ từng chia sẻ rằng nếu nhận lời hát đám cưới, cát-xê lên đến hàng tỷ đồng là chuyện bình thường với cô và các đồng nghiệp trong nghề.

Một nguồn thu khác đến từ chính những sáng tác của Phạm Phương Thảo. Không chỉ hát, nữ nghệ sĩ còn đứng sau nhiều ca khúc như Chàng Vinh Quy, Mơ Duyên, Chút Tình Em Gửi, Mười Đóa Sen Thơm, Đất Mẹ Ngày Về, Gái Nghệ hay Cõng Mẹ Về Trời. Khi những tác phẩm này được sử dụng trong biểu diễn, chương trình nghệ thuật hoặc các hình thức khai thác khác, nữ nghệ sĩ có thể có thu nhập từ tiền tác quyền với tư cách tác giả.

Bên cạnh tiền cát-xê và tác quyền, Phạm Phương Thảo còn có thu nhập từ lương tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, nơi cô công tác từ năm 2003 sau khi tốt nghiệp. Là nghệ sĩ thuộc một đơn vị nghệ thuật công lập, nữ nghệ sĩ có khoản thu nhập ổn định từ công việc chuyên môn tại Nhà hát, bên cạnh tiền thù lao khi tham gia các chương trình, hoạt động biểu diễn.

NSND Phạm Phương Thảo sở hữu nhà vườn rộng khoảng 8.000m² ở ngoại thành Hà Nội.

Với nguồn thu đến từ nhiều hoạt động nghệ thuật, cuộc sống của NSND Phạm Phương Thảo cũng nhận được sự quan tâm, đặc biệt khi nữ nghệ sĩ sở hữu nhà vườn rộng khoảng 8.000m² ở ngoại thành Hà Nội. Không gian sống được cô chăm chút với cây xanh, hoa, hồ nước và khu vực làm vườn. Ban đầu, Phạm Phương Thảo xây dựng nơi đây để nghỉ ngơi cuối tuần, nhưng dần biến thành không gian sống gắn bó thường xuyên. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc chăm cây, làm vườn và sinh hoạt đời thường.

Hiện tại, NSND Phạm Phương Thảo có cuộc sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân

Bên cạnh cơ ngơi, chuyện tình cảm của Phạm Phương Thảo cũng được chú ý. Trước khi đến với doanh nhân Bảo Châu, nữ nghệ sĩ từng trải qua hai lần đổ vỡ. Sau một thời gian sống độc thân, cô xác nhận có bạn trai vào tháng 3/2024 và đến tháng 3/2025 tổ chức lễ ăn hỏi với doanh nhân Bảo Châu tại Nghệ An. Hiện tại, cả hai thường đồng hành trong cuộc sống và một số hoạt động nghệ thuật.

Việc được phong tặng danh hiệu NSND khi mới 41 tuổi đã giúp Phạm Phương Thảo trở thành trường hợp đặc biệt trong giới ca sĩ. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động, nữ nghệ sĩ không chỉ có vị trí riêng trong âm nhạc mà còn sở hữu cơ ngơi đáng chú ý và cuộc sống viên mãn ở tuổi ngoài 40.

Ảnh: FBNV