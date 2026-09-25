“Bóc trần” nhan sắc mỹ nữ trăm tỷ Việt, cam thường cũng chịu thua gương mặt này

Chấp cả cam thường không filter, visual mỹ nữ trăm tỷ làm chao đảo sự kiện.

Mới đây, sự xuất hiện của LyLy tại họp báo ra mắt album đầu tay Kịch Bản Đầu Tiên của Emcee L đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của ống kính truyền thông và người hâm mộ. Tại sự kiện, giọng ca sinh năm 1996 chọn phong cách trang phục tối giản với chiếc áo quây tông xanh tím ôm sát khoe bờ vai thon, kết hợp cùng quần jeans năng động. Nữ ca sĩ chọn kiểu tóc búi gọn phía sau, buông lơi vài lọn tóc hai bên má giúp tôn lên các đường nét thanh tú trên gương mặt.

Mới đây, sự xuất hiện của LyLy tại họp báo ra mắt album đầu tay Kịch Bản Đầu Tiên của Emcee L đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của ống kính truyền thông và người hâm mộ

Qua những góc quay ngẫu nhiên, gương mặt của người đẹp sinh năm 1996 vẫn giữ được nét tươi tắn cùng sống mũi cao. So với hình ảnh giản dị, có phần mộc mạc thời mới bước chân vào nghề, diện mạo hiện tại của LyLy rõ ràng đã có sự thay đổi đáng kể, trở nên sắc sảo và hợp thời hơn. Dù thỉnh thoảng vẫn dấy lên những so sánh về sự khác lạ so với ngày xưa, không thể phủ nhận sự lột xác về thần thái của cô ở thời điểm hiện tại.

So với hình ảnh giản dị, có phần mộc mạc thời mới bước chân vào nghề, diện mạo hiện tại của LyLy rõ ràng đã có sự thay đổi đáng kể, trở nên sắc sảo và hợp thời hơn

Nhìn lại hành trình nghệ thuật của LyLy, khán giả không khỏi ngưỡng mộ trước sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Ít ai biết rằng, trước khi có được vị thế như hiện tại, cô từng trải qua giai đoạn chật vật tìm kiếm chỗ đứng khi thử sức ở các cuộc thi như Nhân Tố Bí Ẩn 2016 hay Sing My Song 2018.

Ít ai biết rằng, trước khi có được vị thế như hiện tại, cô từng trải qua giai đoạn chật vật tìm kiếm chỗ đứng khi thử sức ở các cuộc thi như Nhân Tố Bí Ẩn 2016 hay Sing My Song 2018

Sự nghiệp của LyLy chính thức bước sang trang mới vào cuối năm 2018 với bản hit debut 24h kết hợp cùng Magazine. Ca khúc mang âm hưởng R&B/Pop đặc trưng đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt mạnh mẽ, thu về hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube và đưa tên tuổi LyLy phủ sóng rộng rãi. Kể từ cột mốc đó, cô khẳng định vị trí vững chắc trong Vpop với danh xưng "hit-maker". Khả năng sáng tác mát tay của LyLy qua loạt bản hit đình đám như Anh Nhà Ở Đâu Thế, Đen Đá Không Đường (Amee) hay Không Sao Mà Em Đây Rồi (Suni Hạ Linh). Song song đó, phong độ cá nhân của cô luôn duy trì ấn tượng qua các sản phẩm như Bởi Vì Là Khi Yêu, Không Yêu Đừng Gây Thương Nhớ (ft. Karik), Lời Đường Mật (ft. HIEUTHUHAI) hay EP LoveLy.

Sự nghiệp của LyLy chính thức bước sang trang mới vào cuối năm 2018 với bản hit debut 24h kết hợp cùng Magazine

Tên tuổi của nữ nghệ sĩ sinh năm 1996 còn vươn ra tầm quốc tế khi cô trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia chương trình The Next Stage 2023 tại Trung Quốc, có cơ hội đứng chung sân khấu và cọ xát cùng những ngôi sao lớn như Jackson Wang, Ella, NingNing. Giai đoạn 2021-2025 cũng chứng kiến sự phủ sóng dày đặc của LyLy trên các show truyền hình thực tế lớn như Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân, Bài Hát Của Chúng Ta 2024, Sao Nhập Ngũ và Em Xinh Say Hi 2025.

Tên tuổi của nữ nghệ sĩ sinh năm 1996 còn vươn ra tầm quốc tế khi cô trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia chương trình The Next Stage 2023 tại Trung Quốc, có cơ hội đứng chung sân khấu và cọ xát cùng những ngôi sao lớn như Jackson Wang, Ella, NingNing

Đầu năm 2026, LyLy còn lấn sân sang điện ảnh với vai chính Hải Linh trong dự án phim Thỏ ơi! do Trấn Thành làm đạo diễn. Mức doanh thu khủng hơn 450 tỷ đồng của bộ phim đã chính thức đưa cô gia nhập câu lạc bộ "nữ chính trăm tỷ" của màn ảnh Việt. Không dừng lại ở việc đảm nhận một vai diễn có tâm lý phức tạp, LyLy còn trực tiếp sáng tác và thể hiện ca khúc nhạc phim mang tên Giữ Anh Em Cũng Làm Không Xong.

Vai diễn trong phim Thỏ Ơi! cũng vô tình kéo theo nhiều sóng gió khi những phát ngôn chưa thực sự khéo léo của cô trong đợt quảng bá phim vướng phải không ít tranh cãi trái chiều từ dư luận

Tuy nhiên, vai diễn cũng vô tình kéo theo nhiều sóng gió khi những phát ngôn chưa thực sự khéo léo của cô trong đợt quảng bá phim vướng phải không ít tranh cãi trái chiều từ dư luận. Thêm vào đó, ca khúc nhạc phim dù chỉn chu nhưng lại chưa tạo nên hiệu ứng bùng nổ mạnh mẽ như kỳ vọng so với chuỗi bản hit đình đám trước đây của cô. Đứng trước những thay đổi của thị trường cùng sự chững lại về phong độ âm nhạc, LyLy hơn bao giờ hết đang cần một cú bứt phá mới đủ mạnh mẽ để tái khẳng định vị thế và lấy lại trọn vẹn tình cảm từ khán giả.

Ảnh: FBNV