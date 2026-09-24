Đã rõ lý do mỹ nhân này được đề cử đẹp nhất thế giới: Nhan sắc “tạc tượng” chấp cả camera thường

Nữ ca sĩ xuất hiện hoàn hảo AI còn lâu mới sao chép được.

Mới đây, loạt hình ảnh và clip quay cận mặt Anna tại sự kiện fansign ở Singapore lại một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội. Dưới ống kính camera thường không qua chỉnh sửa của người hâm mộ, thành viên người Nhật Bản của MEOVV gây sốt bởi những đường nét gương mặt hoàn hảo đến khó tin.

Fancam đang viral của Anna

Xuất hiện tại sự kiện gặp gỡ fan ở Singapore mới đây, Anna ngay lập tức chiếm trọn spotlight nhờ nhan sắc phát sáng dưới góc quay cận. Qua ống kính camera thường của người hâm mộ, nữ idol sinh năm 2005 vẫn khoe trọn sống mũi cao thẳng, góc nghiêng tỷ đô cùng làn da không chút khuyết điểm. Thần thái đài các kết hợp cùng biểu cảm tương tác ngọt ngào, chiều fan hết nấc tại Singapore đã giúp loạt hình ảnh của cô phủ sóng dày đặc trên X (Twitter) và Rednote (Mạng xã hội Trung Quốc), nhận về hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Nhan sắc sáng bừng của Anna

Sức hút của Anna đã được chứng minh từ tháng 8/2024, khi THE BLACK LABEL chính thức công bố cô là mảnh ghép tiếp theo của MEOVV. Chỉ với đoạn clip ngắn hơn 2 phút, tân binh sinh năm 2005 lập tức phủ sóng khắp các trang mạng xã hội nhờ diện mạo không góc chết. Đường nét gương mặt thanh tú, sống mũi cao cùng đôi mắt biết nói giúp nữ thực tập sinh lọt vào mắt xanh của truyền thông xứ Hàn ngay từ bước khởi đầu.

Anna gây bão visual từ ảnh giới thiệu thành viên của MEOVV

Là thành viên người Nhật duy nhất trong đội hình 5 thành viên, Anna nhanh chóng đảm nhận vị trí "gương mặt đại diện" của nhóm. Đông đảo khán giả nhận xét nhan sắc của cô là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ trong trẻo của Tzuyu (TWICE), sự kiêu kỳ từ Han So Hee và thần thái cuốn hút của nữ diễn viên Shin Se Kyung. Nhiều ý kiến khẳng định cô hoàn toàn đủ khả năng gánh vác danh hiệu visual hàng đầu của Kpop thế hệ thứ 5.

Nhan sắc được ví như sự kết hợp hoàn hảo giữa các mỹ nhân K-pop.

Để có được sự tự tin và thần thái cuốn hút như hiện tại, Anna đã trải qua gần một thập kỷ rèn luyện trong ngành giải trí Nhật Bản. Bắt đầu công việc người mẫu từ năm 9 tuổi, cô từng đoạt danh hiệu Á quân cuộc thi Mezzo Piano, trở thành gương mặt độc quyền của tạp chí Seventeen Japan và liên tục xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo thời trang, mỹ phẩm lớn. Bên cạnh đó, nữ idol cũng từng tích lũy kinh nghiệm ống kính qua một vài dự án phim truyền hình tại quê nhà.

Sau khi được THE BLACK LABEL phát hiện qua mạng xã hội, Anna đã dành khoảng 5 đến 6 năm kiên trì thực tập dưới mái nhà chung của sản xuất Teddy. Đến tháng 9/2024, cô chính thức chào sân cùng MEOVV và nhanh chóng trở thành nhân tố nổi bật nhất dàn tân binh.

5 cô Mèo cá tính của MEOVV - nhóm idol thuộc quyền quản lý của THE BLACK LABEL

Ngay từ những ngày đầu đứng trên sân khấu biểu diễn chào sân với MEOW, mỹ nhân sinh năm 2005 đã chiếm trọn tâm điểm chú ý và liên tục ghi nhận lượng người xem cao nhất nhóm. Trong đó, loạt video cá nhân như fancam HANDS UP (M!Countdown) thu hút tới hơn 660.000 lượt xem trên Youtube. Bên cạnh đó, phân đoạn đắt giá trong Relay Dance MEOW cùng các đoạn clip ngắn quay cận mặt "góc nghiêng tỷ đô" của Anna cũng tạo nên cơn sốt mạnh mẽ, thu về hàng triệu lượt xem và tương tác trên nền tảng TikTok lẫn X (Twitter).

Fancam trình diễn từng viral của Anna

Không chỉ thu hút trên sân khấu ca nhạc, Anna còn cho thấy tiềm năng lớn ở mảng thời trang. Nhờ lợi thế chiều cao cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn chỉnh từ những năm tháng làm người mẫu tại Nhật, mỹ nhân sinh năm 2005 dễ dàng chinh phục nhiều phong cách từ sang chảnh, cổ điển cho đến street style năng động.

Mỗi lần xuất hiện tại sân bay hay các sự kiện thời trang lớn, Anna đều biến đường đi thành sàn run-way cá nhân. Cách phối đồ tinh tế tôn trọn vóc dáng cùng thần thái high-fashion giúp cô cân đẹp cả những ống kính khắt khe nhất, thậm chí chấp luôn "hung thần" Getty Images mà vẫn giữ nguyên phong độ nhan sắc không góc chết.

Visual "chặt đẹp" ống kính của hung thần Getty Images

Hội tụ trọn vẹn từ visual "tạc tượng", gu thời trang thời thượng, kinh nghiệm trình diễn dày dặn cho đến định hướng vững chắc từ THE BLACK LABEL, Anna không chỉ đơn thuần là một tân binh nổi bật. Tần suất phủ sóng dày đặc cùng chuỗi khoảnh khắc gây bão mạng xã hội thời gian qua chính là minh chứng rõ nhất cho thấy mỹ nhân Gen Z này đang từng bước khẳng định vị thế một trong những biểu tượng nhan sắc và thời trang hàng đầu của Kpop thế hệ mới. Tháng 3 năm nay, Anna góp mặt trong danh sách đề cử vào Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn. Việc góp mặt trong danh sách tiếp tục chứng minh sức hút về nhan sắc của nữ thần tượng.

Anna góp mặt trong danh sách đề cử vào Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới

Ảnh: X