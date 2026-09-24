Taylor Swift "nhá hàng" cho ca khúc mới

Taylor Swift bất ngờ công bố ca khúc Patient Zero, dự kiến phát hành ngày 25/9. Trước đó, nữ ca sĩ đã để lại nhiều manh mối khiến người hâm mộ đoán về sản phẩm mới.

Ngươi hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi ca khúc mới của "nữ hoàng nhạc đồng quê". Ảnh: Chụp màn hình

Taylor Swift vừa hé lộ đĩa đơn mới mang tên Patient Zero. Ca khúc sẽ ra mắt vào ngày 25/9, đồng thời được mở đặt trước trong vòng 24 giờ trên trang web chính thức của nữ ca sĩ.

Đây là sản phẩm mới nhất của Swift kể từ I Knew It, I Knew You, bài hát cô thực hiện cho Toy Story 5. Trước đó, album phòng thu gần đây nhất của cô là The Life of a Showgirl, phát hành vào năm 2025. Cộng đồng người hâm mộ xôn xao không chỉ là ca khúc mới, mà còn là chuỗi tín hiệu Swift âm thầm "nhá hàng" trước khi công bố ca khúc mới.

Trên Instagram, cô thay chữ "o" bằng số "0" trong phần giới thiệu tài khoản. Một vài chi tiết trên website chính thức cũng lặng lẽ đổi khác. Sau đó, người hâm mộ nhanh chóng nối những mảnh ghép này với cái tên Patient Zero.

Nữ ca sĩ đang gợi ý ca khúc mới của mình trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Swift còn xuất hiện trong một đoạn phim phát sóng tại lễ trao giải Emmy. Trong video ấy, cô nói ra vài cụm từ tưởng chừng rời rạc, không liên hệ với nhau. Thế nhưng người hâm mộ đã phát hiện những chữ cái trong các câu nói đó có thể ghép thành từ "encore". Dẫu vậy, đây hiện vẫn chỉ là cách giải mã từ phía khán giả, bởi Swift chưa lên tiếng xác nhận ý nghĩa thực sự của những chi tiết này.

Đáng chú ý khác là khả năng Patient Zero có liên quan đến The Life of a Showgirl. Logo của album này xuất hiện trên trang bán các phiên bản CD của đĩa đơn. Tuy nhiên, Swift vẫn chưa làm rõ đây là một ca khúc độc lập hay mảnh ghép đầu tiên của một dự án lớn hơn. Ca khúc được ấn định phát hành chỉ hai ngày trước lễ trao giải MTV VMAs 2026, nơi Swift dự kiến trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận Artist Director Award của chương trình.

Hiện tại, người hâm mộ vẫn đang dõi theo từng động thái tiếp theo, chờ thêm manh mối về Patient Zero, từ nội dung bài hát cho đến sợi dây có thể nối ca khúc này với những dự án âm nhạc sắp tới của Taylor Swift.