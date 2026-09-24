Ca sĩ Việt vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Chỉ cần nhan sắc là đủ nổi tiếng

Sở hữu visual chuẩn nam thần, nam ca sĩ này chẳng cần bản hit vẫn nổi rầm rộ.

Mới đây, thông tin Thái Lê Minh Hiếu được đề cử vào Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới của TC Candler nhanh chóng nhận được sự chú ý. Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt như Trấn Thành, Anh Tú Atus, Quang Hùng MasterD, RHYDER Ngô Kiến Huy, Isaac... cũng từng góp mặt trong danh sách đề cử này. Việc được gọi tên giữa danh sách quy tụ nhiều gương mặt đến từ các quốc gia khác nhau giúp Thái Lê Minh Hiếu nhận thêm sự quan tâm từ khán giả, đồng thời tạo thêm dấu ấn cho tên tuổi của nam nghệ sĩ trẻ.

Thái Lê Minh Hiếu được đề cử vào Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler

Việc xuất hiện trong danh sách đề cử của TC Candler cũng được xem là một bước tiến đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Thái Lê Minh Hiếu. Sinh năm 2002, anh thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ của làng nhạc Việt hiện nay. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, ngoại hình cũng là một trong những lợi thế giúp nam nghệ sĩ tạo được dấu ấn. Thái Lê Minh Hiếu sở hữu chiều cao khoảng 1m84-1m85, cân nặng 70-72 kg cùng vóc dáng cân đối. Phần vai rộng, lưng thẳng giúp anh phù hợp với nhiều phong cách thời trang, từ những bộ suit lịch lãm đến áo dài truyền thống.

Thái Lê Minh Hiếu sở hữu virsual chuẩn nam thần cùng chiều cao ấn tượng

Không chỉ có lợi thế về chiều cao, Thái Lê Minh Hiếu còn sở hữu gương mặt với các đường nét khá hài hòa, sống mũi cao và đường quai hàm rõ nét. Những đặc điểm này giúp nam nghệ sĩ dễ dàng tạo hình trong nhiều phong cách khác nhau, từ trẻ trung, hiện đại đến lịch lãm, nam tính. Hình ảnh của Thái Lê Minh Hiếu trên mạng xã hội cũng thường nhận được nhiều bình luận tích cực về visual.

Bắt đầu từ công việc người mẫu ảnh tự do và xuất hiện trong một số MV, Thái Lê Minh Hiếu từng bước được chú ý khi tham gia The Next Gentleman (Quý Ông Hoàn Mỹ) Mùa 2 vào năm 2024

Bắt đầu từ công việc người mẫu ảnh tự do và xuất hiện trong một số MV, Thái Lê Minh Hiếu từng bước được chú ý khi tham gia The Next Gentleman (Quý Ông Hoàn Mỹ) Mùa 2 vào năm 2024. Tuy nhiên, phải đến năm 2025, tên tuổi của nam nghệ sĩ sinh năm 2002 mới thực sự được biết đến rộng rãi khi góp mặt trong chương trình Tân Binh Toàn Năng.

Năm 2025, Thái Lê Minh Hiếu được nhiều khán giả biết đến khi tham gia chương trình Tân Binh Toàn Năng

Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng chiều cao ấn tượng, Thái Lê Minh Hiếu nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được khán giả quan tâm. Anh tiến sâu vào chương trình và lọt Top 8 chung cuộc, nhưng không có tên trong đội hình 7 thành viên giành suất debut chính thức. Dù vậy, khoảng thời gian tham gia chương trình giúp Thái Lê Minh Hiếu tạo được dấu ấn riêng, đồng thời xây dựng lượng người hâm mộ nhất định.

Thái Lê Minh Hiếu liên tục có các fancam viral trên mạng xã hội

Sau khi bước ra từ Tân Binh Toàn Năng, Thái Lê Minh Hiếu tiếp tục theo đuổi con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, xuất hiện tại nhiều sân khấu, sự kiện và chương trình giải trí. Nam nghệ sĩ liên tục duy trì được độ nhận diện qua các màn trình diễn và loạt fancam liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội.

Thần thái và visual giúp Thái Lê Minh Hiếu luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện trên sân khấu

Trong nhiều buổi diễn, Thái Lê Minh Hiếu lựa chọn tạo hình hiện đại, mái tóc sáng màu cùng những trang phục tôn vóc dáng. Khả năng làm chủ sân khấu, chuyển động dứt khoát và thần thái tự tin giúp anh tạo được dấu ấn riêng, đồng thời từng bước hình thành cộng đồng người hâm mộ.

Bước sang năm 2026, Thái Lê Minh Hiếu tiếp tục có thêm dấu ấn khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Tại chương trình, nam nghệ sĩ có cơ hội thể hiện cả khả năng ca hát, vũ đạo lẫn trình diễn sân khấu qua nhiều vòng thi. Thái Lê Minh Hiếu liên tục góp mặt trong các tiết mục như Rơi Vào Tình Yêu, MOVE ON, Nhong Nhong Nhong, Một Đêm Duy Nhất, Đi Qua Vùng Xám và Lỗi Tại Mưa.

Bước sang năm 2026, Thái Lê Minh Hiếu tiếp tục có thêm dấu ấn khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Trong đó, MOVE ON là một trong những tiết mục được chú ý nhất khi từng leo Top Trending YouTube và hiện đã vượt mốc 4,1 triệu lượt xem trên nền tảng này. Việc liên tục xuất hiện trong các sân khấu giúp Thái Lê Minh Hiếu có thêm cơ hội cho thấy sự tiến bộ về kỹ năng biểu diễn, đồng thời tiếp cận thêm một lượng khán giả mới.

Tuy chưa có sản phẩm âm nhạc cá nhân chính thức, Thái Lê Minh Hiếu đã sở hữu lượng người hâm mộ nhất định sau hai chương trình thực tế liên tiếp

Từ một gương mặt được biết đến nhiều nhờ ngoại hình, Thái Lê Minh Hiếu đang dần tạo thêm dấu ấn bằng khả năng trình diễn qua các chương trình thực tế và sân khấu lớn. Nam nghệ sĩ đã sở hữu lượng người hâm mộ nhất định sau hai chương trình thực tế liên tiếp.





Ảnh: FBNV