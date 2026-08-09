Bài hát này tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi được nhiều nghệ sĩ làm mới lại.

Tiết mục Trước Khi Em Tồn Tại tại show Chông Gai gây tranh cãi

Tiết mục Trước Khi Em Tồn Tại tại Công diễn 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Từ một ca khúc quen thuộc qua giọng hát của Thắng, bài hát bất ngờ được khoác lên màu sắc cổ trang, ma mị và một lần nữa rơi vào cuộc tranh luận về cách làm mới những ca khúc đã có dấu ấn riêng.

Tiết mục có sự tham gia của Neko Lê, Huỳnh Lập, Thái Lê, Minh Hiếu và Cheng. Trước Khi Em Tồn Tại là sáng tác của Thắng, được phát hành năm 2023 trong album Cái Đầu Tiên. Ca khúc từng được yêu thích nhờ giai điệu bắt tai, phần lời giàu hình ảnh cùng cách kể chuyện mang đậm dấu ấn riêng của nam ca sĩ.

Tiết mục Trước Khi Em Tồn Tại

Lên sân khấu Chông Gai, bài hát gần như được “thay áo”. Nhóm không giữ lại màu sắc nhẹ nhàng, tình tự của bản gốc mà dựng nên một không gian cổ trang pha chất ma mị, lấy cảm hứng từ đèn kéo quân và hình ảnh những chiếc lồng đèn. Phần vũ đạo cũng được xây dựng theo màu sắc cổ phong, trong khi Huỳnh Lập và Neko Lê mang đến những đoạn rap với cách nhả chữ được ví như "tụng kinh".

Tiết mục Trước Khi Em Tồn Tại tạo nên tranh cãi sau khi phát sóng

Chính màn biến hóa này khiến khán giả chia thành hai luồng ý kiến. Một bộ phận thích thú với cách Trước Khi Em Tồn Tại được làm mới trên sân khấu Chông Gai, cho rằng việc thay đổi phối khí, concept và cách trình diễn là cần thiết để ca khúc có diện mạo khác khi bước lên một sân khấu thực cảnh. Màu sắc cổ trang, phần dàn dựng cầu kỳ cùng những đoạn rap của Neko Lê và Huỳnh Lập được xem là những yếu tố tạo nên cá tính riêng cho tiết mục. Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả yêu thích bản gốc của Thắng lại cho rằng cách làm này khá lạc quẻ so với tinh thần của Trước Khi Em Tồn Tại.

Nhiều ý kiến cho rằng phiên bản tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lạc quẻ, khác xa bản gốc

Ca khúc vốn kể một câu chuyện tình yêu với màu sắc nhẹ nhàng, giàu tính tự sự, trong khi phiên bản tại Chông Gai lại được phủ lên không khí cổ trang, tâm linh với hình ảnh đèn kéo quân, lồng đèn và cách dàn dựng ma mị.

Những yếu tố này bị nhận xét là không thực sự phù hợp với tinh thần bản gốc. Phần rap của Neko Lê và Huỳnh Lập cũng gây tranh luận khi cách nhả chữ và âm sắc u tối bị một số khán giả ví như “tụng kinh”, khiến màu sắc của bài hát thay đổi đáng kể. Một số người thậm chí cho biết phải nghe lại bản của Thắng mới nhận ra ca khúc quen thuộc.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng việc làm mới với phong cách hoàn toàn khác là việc cũng nên được ghi nhận

Trước Khi Em Tồn Tại - "bài hát khổ nhất Việt Nam"

Đây không phải lần đầu Trước Khi Em Tồn Tại gây tranh luận vì một phiên bản được làm khác khá xa bản gốc. Trước khi xuất hiện trên sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai , ca khúc của Thắng từng tạo nên một hiện tượng đặc biệt vào năm 2023, khi bản piano cover của Việt Anh bất ngờ viral trên mạng xã hội và đưa bài hát đến với đông đảo khán giả.

Phiên bản gốc Trước Khi Em Tồn Tại - Thắng

Trước Khi Em Tồn Tại được Thắng sáng tác và phát hành trong album Cái Đầu Tiên vào tháng 5/2023. Đây là album solo đầu tay của nam nghệ sĩ sau nhiều năm hoạt động cùng Ngọt, gồm 8 ca khúc mang màu sắc riêng, trong đó Xin Lỗi và Trước Khi Em Tồn Tại là hai bài hát được chú ý nhiều hơn cả. Bản gốc của Thắng mang tinh thần khá vui tươi, giàu năng lượng, kể câu chuyện tình yêu của những người trẻ bằng cách viết và cách hát đặc trưng của nam nghệ sĩ.

Phiên bản cover Trước Khi Em Tồn Tại lấn át cả bản gốc do Việt Anh thể hiện

Thế nhưng, sức lan tỏa mạnh nhất của Trước Khi Em Tồn Tại lại đến từ một phiên bản khác. Bản piano cover của Việt Anh được chia sẻ rộng rãi trên TikTok, xuất hiện trong hàng loạt video và nhanh chóng trở thành một trong những đoạn âm thanh quen thuộc trên nền tảng này. Từ một ca khúc trong album của một nghệ sĩ vốn có lượng khán giả riêng, Trước Khi Em Tồn Tại bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, giúp nhiều người biết đến bài hát dù chưa chắc đã từng nghe bản gốc của Thắng.

Điều đáng chú ý nằm ở chỗ bản cover không chỉ tạo hiệu ứng trên TikTok mà còn vượt xa phiên bản gốc về thành tích trên YouTube. Tính đến nay, bản piano cover của Việt Anh đã đạt hơn 77 triệu lượt xem, trong khi bản gốc của Thắng ở mức khoảng 17 triệu lượt xem. Khoảng cách này khiến phiên bản cover từng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều hơn khi nói về độ viral của Trước Khi Em Tồn Tại.

Phiên bản cover có lượt xem cao gần gấp 5 lần bản gốc của Thắng

Không chỉ tạo hiệu ứng về lượt xem, bản cover của Việt Anh khi đó cũng từng kéo theo những cuộc bàn luận về việc một ca khúc có thể được nhớ đến qua một phiên bản khác với tinh thần ban đầu. Bản gốc của Thắng có cách kể chuyện, màu sắc và năng lượng riêng, trong khi bản piano lại tiết chế những yếu tố ấy, đưa bài hát về một không gian mềm mại, dễ tạo cảm giác gần gũi khi xuất hiện trong các video ngắn.

Chính sự khác biệt này từng tạo nên tranh luận khi nhiều người cho rằng bản cover đã làm thay đổi khá nhiều tinh thần ban đầu của Trước Khi Em Tồn Tại. Tuy vậy, với giai điệu nhẹ nhàng, cách thể hiện sâu lắng và dễ chạm vào cảm giác cô đơn, bản piano của Việt Anh vẫn nhanh chóng được đón nhận. Phiên bản này lan truyền mạnh trên TikTok, xuất hiện trong hàng loạt video và trở thành bản được nhiều người biết đến.

Một số khán giả gọi vui Trước Khi Em Tồn Tại là “bài hát khổ nhất Việt Nam”

Đến nay, khi bài hát tiếp tục được đưa lên sân khấu và khoác một màu sắc hoàn toàn khác, câu chuyện về việc thay đổi tinh thần bản gốc lại một lần nữa được nhắc lại.Từ một ca khúc từng bị chính bản cover làm lu mờ về độ viral, Trước Khi Em Tồn Tại nay tiếp tục có thêm một phiên bản mới gây chia rẽ. Cũng vì thế, một số khán giả gọi vui đây là “bài hát khổ nhất Việt Nam” khi hết một lần bị bản cover lấn át bản gốc, bài hát lại tiếp tục được làm mới theo hướng khác và trở thành tâm điểm tranh luận.

Ảnh: FB/ chụp màn hình