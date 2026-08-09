Nữ ca sĩ này khiến khán giả xúc động khi sau nhiều nỗ lực đã nhận được quả ngọt xứng đáng.

Từ nhà hát đến sân vận động, mỗi không gian biểu diễn đều đặt ra một bài toán thử thách không nhỏ cho các nghệ sĩ. Với một sân khấu quy mô hàng nghìn người, nghệ sĩ không chỉ phải lấp đầy khán giả mà còn phải đảm bảo khả năng làm chủ sân khấu hay giọng hát live để “cân” trọn đêm diễn. Với Phùng Khánh Linh, bài toán đó được đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong hai đêm Giữa Một Vạn Tour - Live Experience in Hà Nội.

Sau hai đêm đầu tiên tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) quy tụ khoảng 4.000 khán giả, nữ ca sĩ tiếp tục mở rộng quy mô lên khoảng 8.000 khán giả cho hai đêm tại Hà Nội. Cả hai đêm diễn sau khi mở bán đều nhanh chóng sold-out chứng minh cho sức hút không phải dạng vừa của “cô bé hạt tiêu” Phùng Khánh Linh. Tính cả 4 đêm diễn tại TP.HCM và Hà Nội, Giữa Một Vạn Tour dự kiến đón khoảng 12.000 khán giả - một con số “khủng” nếu nhìn lại hành trình nhiều năm xây dựng vị trí riêng của Phùng Khánh Linh.

Tối 8/8, đêm diễn đầu tiên của Giữa Một Vạn Tour - Live Experience In Hà Nội của Phùng Khánh Linh đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Không cần đến một setlist quá khác biệt, Phùng Khánh Linh lựa chọn cách chinh phục khán giả bằng chính thế mạnh của mình đó là âm nhạc và giọng hát.

Trong khoảng hơn 2 tiếng, nữ ca sĩ lần lượt thể hiện 25 ca khúc, trải dài qua nhiều màu sắc âm nhạc trong hành trình của Giữa Một Vạn Tour. Từ Hiện Thực Phũ Phàng, Linh Cảm, Cờ Người ở phần đầu chương trình đến Anh Là Thằng Tồi, Ước Anh Tan Nát Con Tim, Hãy Nói Anh Sai Rồi, Em Đau hay Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, Phùng Khánh Linh gần như không có khoảng nghỉ dài để hạ nhiệt sân khấu.

Đặc biệt, Phùng Khánh Linh không quên mang đến những tiết mục được dành riêng cho khán giả thủ đô như Hoàng Hôn Lặng Thinh xuất hiện qua phần interlude mở đầu, trong khi Hẹn Gặp Lại Anh Ở Một Khung Trời Khác được đưa vào setlist như một món quà riêng của Phùng Khánh Linh cho hai đêm diễn tại Hà Nội. Đêm N3 cũng có thêm Trên Ô Cửa Máy Bay tạo nên một khoảnh khắc bất ngờ cho những khán giả có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Clip màn trình diễn Hẹn Gặp Lại Anh Ở Một Khung Trời Khác - Phùng Khánh Linh

Nếu phần âm nhạc là trục chính của đêm diễn thì phần nhìn cũng là một điểm đáng chú ý. Phùng Khánh Linh và ekip xây dựng các lớp visual để tạo cảm xúc cho từng ca khúc. Có những khung hình mang màu sắc u tối, ma mị, có những thời điểm sân khấu được mở rộng bằng ánh sáng và hình ảnh, tạo cảm giác như người xem đang theo dõi từng phân cảnh của một bộ phim.

Cách xử lý này khiến “Live Experience” trong tên gọi của concert hiện diện rõ qua từng lớp hình ảnh trên sân khấu. Đêm diễn được chăm chút đến mức có thể gọi là “tuyệt đối điện ảnh”, khi thế giới âm nhạc rất riêng của Phùng Khánh Linh được mở rộng trên một sân khấu lớn. Với một nghệ sĩ nhỏ bé về vóc dáng nhưng sở hữu thế giới âm nhạc giàu màu sắc, đây là cách xử lý sân khấu khá thông minh. Linh không cố gắng thay đổi mình để lấp đầy không gian rộng lớn, cô đưa khán giả bước vào thế giới của riêng mình và để chính âm nhạc ấy làm chủ sân khấu.

Nếu quy mô sân khấu là một thử thách thì phản ứng của khán giả chính là câu trả lời rõ nết nhất cho màn trình diễn của Phùng Khánh Linh. Xuyên suốt đêm nhạc những tiếng hò reo liên tục vang lên từ khán phòng. Đặc biệt, ở Hôm Nay Tôi Buồn hay Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, không gian Trung tâm Hội nghị Quốc gia gần như được phủ kín bởi ánh đèn flash từ hàng nghìn khán giả.

Clip màn trình diễn Hôm Nay Tôi Buồn - Phùng Khánh Linh

Nhìn Phùng Khánh Linh đứng trước khoảng 4.000 khán giả tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, khó hình dung hơn 10 năm trước cô từng đi hát ở công viên, có giai đoạn tự nhận mình “flop” và “run cầm cập” khi cất tiếng hát. Từ The Voice 2015, cô mất nhiều năm để tự viết nhạc, phát hành những album mang màu sắc riêng và từng bước tìm được những khán giả thực sự đồng cảm với âm nhạc của mình.

Sau hơn 10 năm, những ca khúc ấy được hàng nghìn người hát lại trong concert của chính cô. Có lẽ đây mới là điều đáng mừng nhất sau Giữa Một Vạn Tour: Phùng Khánh Linh đã có một vị trí riêng giữa một vạn người.

Sau hơn 2 tiếng với 25 ca khúc, Giữa Một Vạn Tour - Live Experience in Hà Nội khép lại bằng Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi và tiếp tục gặp gỡ khán giả trong đêm thứ hai vào tối 9/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đáng chú ý, ngay sau khi hoàn thành hai đêm diễn tại Hà Nội, Phùng Khánh Linh sẽ tiếp tục mang đến phiên bản album Giữa Một Vạn Người (Mở rộng), dự kiến phát hành ngày 11/8. Album mở rộng gồm 17 ca khúc, trong đó có những sáng tác mới đã được nữ ca sĩ giới thiệu tới khán giả ngay trên sân khấu Giữa Một Vạn Tour.

Ảnh: NVCC