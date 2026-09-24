Ca sĩ Việt làm show miễn phí ở Bắc Ninh, chiếu MV 327 triệu views cho cả làng cùng xem

Nữ ca sĩ khiến nhiều người nể phục khi liên tục làm những điều đặc biệt cho quê hương.

Mới đây, Hòa Minzy thu hút sự chú ý khi chia sẻ về đêm diễn tại quê hương Bắc Ninh vào tối qua. Nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy may mắn vì thời tiết trong đêm diễn rất thuận lợi, trời quang, không mưa và còn có trăng sáng. Hòa Minzy đặc biệt lo lắng bởi trước đó Bắc Ninh có dự báo mưa. Cô cho biết nếu thời tiết xấu xảy ra đúng đêm diễn, nhiều khán giả, trong đó có các gia đình đã chờ từ trưa và các em nhỏ, có thể bị ướt. Vì vậy, khi chương trình diễn ra suôn sẻ trong điều kiện thời tiết đẹp, nữ ca sĩ không giấu được sự xúc động và cho rằng đây là một đêm diễn hội tụ đủ yếu tố thuận lợi.

Chia sẻ của Hòa Minzy trên trang cá nhân

Nữ ca sĩ còn nhớ lại một kỷ niệm tương tự khi thực hiện MV Bắc Bling tại quê nhà. Khi ấy, ê-kíp tổ chức ghi hình ở quê, dựng khu vực để bà con ngồi theo dõi. Trước ngày thực hiện, thời tiết mưa cả ngày khiến Hòa Minzy không khỏi lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến buổi ghi hình. Tuy nhiên, đến đúng ngày làm việc, trời bất ngờ quang mây, thời tiết đẹp và mọi hoạt động diễn ra thuận lợi. Đáng chú ý, ngay sau khi buổi ghi hình kết thúc, mưa lại xuất hiện và kéo dài sang cả ngày hôm sau.

Bài chia sẻ nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Hòa Minzy cũng nhắc lại một kỷ niệm tương tự trong một lần biểu diễn tại quê nhà, khi thời tiết trước chương trình mưa cả ngày khiến cô lo lắng nhưng đến lúc diễn trời lại quang mây tạnh, còn ngay sau khi chương trình kết thúc thì mưa tiếp tục xuất hiện.

Trước đó, Hòa Minzy đã có đêm nhạc thành công tại Bắc Ninh rong khuôn khổ Lễ hội Trung thu Lồng Đèn Thắp Sáng Ước Mơ tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc

Chia sẻ của Hòa Minzy nhanh chóng nhận được sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh nữ ca sĩ vừa có chuỗi hoạt động âm nhạc đáng chú ý tại quê nhà Bắc Ninh từ ngày 20 đến 22/9. Trước đó, tối 19/9, cô đã biểu diễn tại Quảng trường 3/2 trong đêm nghệ thuật chào mừng Bắc Ninh trở thành thành phố. Do thời lượng chương trình có hạn, Hòa Minzy không có nhiều thời gian biểu diễn và giao lưu với khán giả quê nhà. Vì vậy, nữ ca sĩ đã chủ động vận động các mối quan hệ cá nhân để vận động và tổ chức một đêm nhạc miễn phí phục vụ bà con trong khuôn khổ Lễ hội Trung thu Lồng Đèn Thắp Sáng Ước Mơ tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc.

Hòa Minzy đã chủ động tận dụng ác mối quan hệ cá nhân để mời nhiều nghệ sĩ như Tùng Dương, Erik, Oplus và Tuấn Cry cùng tham gia

Đêm nhạc miễn phí thu hút rất đông người dân đến tham dự

Đêm diễn đã diễn ra thuận lợi, quy tụ hàng nghìn khán giả tại Bắc Ninh. Hòa Minzy không chỉ xuất hiện với tư cách nghệ sĩ biểu diễn mà còn chủ động tận dụng các mối quan hệ cá nhân để mời nhiều nghệ sĩ như Tùng Dương, Erik, Oplus và Tuấn Cry cùng tham gia, tạo nên một chương trình quy tụ đông đảo khán giả tại Bắc Ninh. VIệc nữ ca sĩ tự mình kết nối và đưa các đồng nghiệp về biểu diễn miễn phí cho người dân quê nhà cho thấy sự đầu tư và tâm huyết của Hòa Minzy dành cho chương trình đặc biệt này.

Việc Hòa Minzy nhắc lại kỷ niệm thực hiện MV Bắc Bling cũng khiến nhiều khán giả chú ý, bởi đây là dự án được cô đầu tư công phu và có sự tham gia của đông đảo người dân quê nhà

Cùng với đó, việc Hòa Minzy nhắc lại kỷ niệm trong ngày thực hiện MV Bắc Bling cũng khiến nhiều khán giả chú ý. Đây là một dự án được nữ ca sĩ đầu tư công phu, đặc biệt ở cách cô đưa chính người dân quê hương vào những khung hình của sản phẩm. Gần 300 người dân làng Lạc Xá, từ người lớn tuổi đến trẻ nhỏ, đã cùng tham gia ghi hình, tạo nên những cảnh quay mang đậm không khí làng quê Bắc Ninh.

Siêu hit Bắc Bling được xem là cú hích "đổi đời" thực sự của Hòa Minzy

MV Bắc Bling với sự xuất hiện của Gần 300 người dân làng Lạc Xá, từ người lớn tuổi đến trẻ nhỏ, đã cùng tham gia ghi hình

Không chỉ xuất hiện trong MV, bà con còn nhiệt tình hỗ trợ ê-kíp trong suốt quá trình thực hiện. Người góp chiếu, người hỗ trợ hậu cần, người tham gia các cảnh quay. Hòa Minzy từng xúc động khi chứng kiến những người hàng xóm, những người quen biết từ quê nhà cùng góp sức cho sản phẩm. Chính sự tham gia của người dân địa phương đã tạo nên nét riêng cho Bắc Bling, khiến MV không chỉ kể câu chuyện về quê hương Bắc Ninh mà còn có sự hiện diện trực tiếp của những người dân nơi đây.

Sự kiện ra mắt MV Bắc Bling cũng được Hòa Minzy tổ chức ngay tại quê nhà

Đáng chú ý, sự kiện ra mắt MV Bắc Bling cũng được Hòa Minzy tổ chức ngay tại quê nhà. Nữ ca sĩ không lựa chọn một buổi họp báo tại Hà Nội hay TP.HCM mà đưa sản phẩm về chiếu cho bà con trong làng cùng xem. Gần 100 mâm cỗ được chuẩn bị để mọi người chung vui, biến ngày công chiếu MV thành một dịp để Hòa Minzy gặp gỡ, cảm ơn và chia sẻ thành quả với những người đã góp sức cho sản phẩm.

Sau khi phát hành, Bắc Bling nhanh chóng tạo được hiệu ứng lớn và trở thành một trong những sản phẩm nổi bật nhất sự nghiệp Hòa Minzy. Bắc Bling nhanh chóng vươn lên #1 Trending YouTube Việt Nam, đồng thời có thời điểm đứng #1 Trending YouTube toàn cầu. Đến nay, sản phẩm đã cán mốc khoảng 327 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành sản phẩm âm nhạc thành công nhất trong sự nghiệp Hòa Minzy.

Bắc Bling là sản phẩm âm nhạc thành công nhất sự nghiệp của Hòa Minzy hiện tại

Thành công của Bắc Bling cũng tạo đà để Hòa Minzy có thêm nhiều dấu mốc mới trong sự nghiệp. Nữ ca sĩ liên tục xuất hiện tại những chương trình, sân khấu quy mô lớn, được trao thêm các giải thưởng và có cơ hội mang âm nhạc, hình ảnh văn hóa Bắc Ninh đến nhiều khán giả hơn. Có thể thấy, tình cảm dành cho quê hương không chỉ được Hòa Minzy đưa vào âm nhạc mà còn trở thành một phần tạo nên dấu ấn riêng của nữ ca sĩ. Thành công của Bắc Bling vì thế cũng giống như một sự đáp lại cho cách cô dành nhiều tâm huyết để đưa hình ảnh Bắc Ninh đến gần hơn với công chúng.

Ảnh: FBNV