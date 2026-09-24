Mỹ nhân đẹp nhất thế giới 17 năm khốn khổ vì quá đẹp

Nhan sắc là đặc quyền của nhiều mỹ nhân trong showbiz

Thời gian này, Nana tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong phim mới The Scandal. Ngoài khẳng định khả năng diễn xuất, Nana gây tranh cãi vì khuôn mặt không phù hợp với dòng phim cổ trang. Đối diện ý kiến trái chiều, Nana phải lên tiếng xin lỗi vì ngoại hình của mình đã ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả.

Nana phải xin lỗi khán giả vì đôi môi của mình

Trang Naver đưa tin, sau khi nhiều khán giả phàn nàn về đôi môi sưng tều khiến người xem phân tâm Nana đã lên tiếng xin lỗi. "Nếu đôi môi của tôi khiến những người xem cảm thấy khó chịu thì đó là lỗi của tôi. Tôi nghĩ lựa chọn cá nhân không phù hợp với tư cách một diễn viên", Nana chia sẻ.

Một lần nữa, Nana gặp rắc rối vì chính thế mạnh lớn nhất của mình: nhan sắc. Mới đây nhất, Nana tiếp tục lọt đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler. Đây là lần thứ 14 nữ ca sĩ được đề cử cho bảng xếp hạng này. Suốt 17 năm hoạt động nghệ thuật, từ khi bắt đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ, Nana đã đối diện với nhiều vấn đề.

Mới đây nhất, Nana tiếp tục lọt đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler

Năm 2009, Nana ra mắt với tư cách thành viên bổ sung của After School, bước vào một hệ thống hoạt động đặc thù với mô hình "tốt nghiệp - nhập học". Việc đội hình liên tục thay đổi cũng kéo theo sự bất ổn trong định hướng cá nhân của từng thành viên. Ngay từ những năm đầu sự nghiệp, Nana đã phải hoạt động trong một nhóm nhạc không có đội hình ổn định.

Giai đoạn 2010-2013, Nana cùng Raina và Lizzy thành lập Orange Caramel. Nhóm nhỏ nhanh chóng gây sốt với phong cách quirky và tạo nên những bản hit lan tỏa tại châu Á như Catallena, Romance Shanghai hay Lipstick. Dù nhanh chóng nổi tiếng, Nana vẫn thường xuyên bị chỉ trích về khả năng ca hát và bị gắn mác "bình hoa di động" trong nhiều năm.

Nana debut với nhóm nhạc After School

Nổi tiếng toàn châu Á cùng nhóm nhỏ Orange Caramel

Sau cú ngã chấn thương năm 2013 và sự suy yếu của After School do mô hình hoạt động thiếu ổn định, Nana dần rơi vào thế bế tắc khi con đường idol không còn nhiều đất phát triển. Từ năm 2015, After School "đóng băng", trong khi Orange Caramel cũng bước qua thời kỳ hoàng kim. Nana buộc phải tìm một hướng đi mới.

Trong giai đoạn 2017-2022, Nana là thành viên After School hiếm hoi ở lại Pledis Entertainment nhưng không ra mắt sản phẩm âm nhạc hay hoạt động biểu diễn

Trong giai đoạn 2017-2022, Nana là thành viên After School hiếm hoi ở lại Pledis Entertainment nhưng không ra mắt sản phẩm âm nhạc hay hoạt động biểu diễn. Thay vào đó, cô dồn phần lớn thời gian cho phim ảnh. Quyết định lấn sân diễn xuất với The Good Wife năm 2016 đánh dấu bước ngoặt rõ rệt trong sự nghiệp, khi Nana từng bước chuyển mình từ idol sang diễn viên. Sau đó, những vai diễn trong Kill It, Justice và Memorials giúp cô dần xây dựng hình ảnh một diễn viên nghiêm túc.

Năm 2023 đánh dấu một cột mốc mới khi Nana bùng nổ trên phạm vi toàn cầu với Mask Girl. Vai Kim Mo Mi không chỉ giúp cô chứng minh năng lực diễn xuất mà còn đưa Nana tiến gần hơn tới vị thế của một diễn viên hạng A.

Năm 2023 đánh dấu một cột mốc mới khi Nana bùng nổ trên phạm vi toàn cầu với Mask Girl

Đến năm 2025, khi thử trở lại âm nhạc bằng album kỷ niệm 16 năm hoạt động cùng MV chủ đề GOD, Nana phải đối mặt với một thị trường đã thay đổi đáng kể. Âm nhạc mang đậm màu sắc cá nhân, hình ảnh cá tính cùng sự cạnh tranh từ thế hệ idol gen 4, gen 5 khiến sản phẩm không đạt được hiệu ứng như kỳ vọng.

MV GOD kỷ niệm 16 năm ca hát của Nana

Tháng 11/2025, Nana tiếp tục gặp biến cố khi một tên cướp đột nhập vào nhà riêng và hành hung mẹ cô. Trong tình huống nguy cấp, Nana đã trực tiếp khống chế đối tượng. Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại khi đến tháng 1/2026, cô bị chính người này kiện ngược với cáo buộc nghiêm trọng. Vụ kiện một lần nữa đẩy Nana vào vòng xoáy dư luận và khủng hoảng truyền thông. Nhìn lại 17 năm hoạt động, sự nghiệp của Nana gần như chưa từng có một giai đoạn nào thực sự yên ả.

Gương mặt của Nana cá tính với các đường nét sắc sảo

Một trong những áp lực lớn nhất trong sự nghiệp Nana đến từ chính lợi thế ngoại hình. Ngay từ thời điểm debut, cô đã gây chú ý nhờ chiều cao vượt trội, chuẩn người mẫu cùng gương mặt cá tính và thần thái riêng. Ngoại hình giúp Nana trở thành một trong những thành viên hút fan của After School. Tuy nhiên, danh xưng "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" cũng đẩy cô vào một nghịch lý khác của làng giải trí.

Trong hai năm 2014-2015, chuyên trang TC Candler công bố Nana là mỹ nhân đẹp nhất thế giới. Gương mặt của nữ diễn viên được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa những đường nét sắc sảo và vẻ thanh tú.

Trong hai năm 2014-2015, chuyên trang TC Candler công bố Nana là mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Thế nhưng tại chính quê nhà, danh hiệu này lại tạo ra nhiều phản ứng trái chiều. Một bộ phận công chúng cho rằng Nana chưa đủ tầm để vượt qua những biểu tượng nhan sắc như Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Jun Ji Hyun hay Son Ye Jin. Từ đó, cô trở thành mục tiêu của nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Vì được vinh danh là "mỹ nhân đẹp nhất thế giới", Nana từng bị khán giả quê nhà tẩy chay

Không chỉ gây tranh cãi về ngoại hình, đời tư của Nana cũng nhiều lần bị đào xới. Những hình ảnh từ thời tham gia các cuộc thi người mẫu được đưa trở lại để làm dấy lên nghi vấn về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Áp lực từ danh hiệu khiến chính Nana nhiều lần thừa nhận cảm thấy có lỗi khi được gọi là người đẹp nhất thế giới, thậm chí không dám tự nhận mình đẹp.

Sự nổi tiếng về nhan sắc cũng từng che mờ những nỗ lực khác của Nana. Trong mắt công chúng, cô thường được nhắc đến với danh xưng "mỹ nhân số 1 thế giới" nhưng lại bị đặt câu hỏi về năng lực. Phải mất gần một thập kỷ, Nana mới từng bước được nhìn nhận như một diễn viên thực thụ.

Sự nổi tiếng về nhan sắc cũng từng che mờ những nỗ lực khác của Nana

Ở thời điểm hiện tại, sau gần hai thập kỷ hoạt động, Nana không còn đơn thuần được nhắc đến như một "bình hoa di động" hay "gương mặt đẹp nhất thế giới". Cô tiếp tục thử thách bản thân ở những lĩnh vực khác nhau, đồng thời từng bước chứng minh giá trị của mình bên ngoài danh hiệu nhan sắc từng mang lại cho cô cả sự nổi tiếng lẫn không ít áp lực.