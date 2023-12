Nana tái ký lần 4: Thành viên After School duy nhất ở lại, fan lo vì công ty từng đối xử tệ bạc với "gà nhà"

Mới đây nhất, thông tin cựu thành viên After School - Nana tái ký lần 4 với công ty chủ quản Pledis đã khiến dân tình xôn xao. Việc một ngôi sao tiếp tục hợp đồng, ở lại với công ty cũ không phải là một điều xa lạ nhưng việc Nana ký lại đến lần thứ 4 thì quả thật khá hiếm hoi.

Nana

Nguyên văn thông báo của Pledis:

Xin chào, đây là Pledis Entertainment. Chúng tôi muốn thông báo với các bạn rằng Nana, hiện đang hoạt động với tư cách ca sĩ và diễn viên dưới sự quản lý của chúng tôi, đã gia hạn hợp đồng với công ty. Dựa trên mối quan hệ tin cậy lẫn nhau kể từ khi cô ấy ra mắt, Nana đã gia hạn hợp đồng với công ty chúng tôi lần thứ tư. Trong 14 năm qua kể từ khi ra mắt vào năm 2009, Nana đã tham gia rất nhiều hoạt động, từ ca hát đến diễn xuất, với tư cách là nghệ sĩ của Pledis Entertainment. Gần đây cô đã khẳng định vị thế diễn viên của mình bằng cách thể hiện tài năng ở nhiều thể loại và vai diễn khác nhau, thể hiện sức thu hút và khả năng đa diện của mình. Công ty chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ hết mình cho Nana để giúp cô ấy phát triển trong nhiều hoạt động, bao gồm cả diễn xuất và đạt được những bước tiến đáng chú ý hơn trong sự nghiệp. Mong rằng tất cả người hâm mộ sẽ thể hiện tình yêu và sự ủng hộ không ngừng nghỉ đối với Nana. Trân trọng.

Nhiều người tin rằng do Pledis đãi ngộ tốt với cô nàng nên mới có thể giữ chân "cựu gương mặt đẹp nhất thế giới" lâu đến như vậy. Một số ý kiến của cư dân mạng:



- Vậy là trong After School chỉ còn Nana là ở lại Pledis hả?

- Đã là lần thứ 4 rồi? Cảm giác cô ấy được các công ty khác săn đón rất nhiệt tình, vẫn chọn ở lại thì tuyệt thật.

- Nhiều công ty diễn viên khác cũng nhòm ngó chứ không gì... Nana trước sau như một vẫn chọn ở lại.

- Vậy giờ Nana là nghệ sĩ gạo cội nhất của Pledis luôn?

- Tỉ lệ tái ký của Pledis cao thật, có vẻ công ty đối xử với nghệ sĩ rất tốt.

Dù các fan đều mừng cho sự "chung thuỷ một lòng" giữa Nana và Pledis nhưng nhiều người cũng không thể quên việc công ty này từng đối xử tệ bạc, bỏ bê các idol dưới trướng của mình.

Thời điểm mới ra mắt, NU'EST được đánh giá là nhóm nhạc đầy triển vọng, thậm chí còn được so sánh với EXO nhưng qua cách quản lý của Pledis, NU'EST dần mờ nhạt trên thị trường âm nhạc đến mức phải thi show sống còn Produce 101 để tìm lại hào quang. Sự tan rã đột ngột của Pristin dù đang là nhân tố đầy triển vọng cũng là dấu chấm hỏi lớn với khán giả cho đến bây giờ. Hay thậm chí nhóm gốc của Nana là After School cũng bị công ty cho "đóng băng hoạt động" đến 10 năm mà không có đến một thông báo tan ra và Nana cũng chính là thành viên duy nhất còn ở lại.

NU'EST tỏa sáng lúc debut rồi dần mờ nhạt

Pristin tan rã chỉ sau 2 năm hoạt động

After School bị "đóng băng" 10 năm mà không có lấy 1 thông báo tan rã

Nana ra mắt cùng After School vào năm 2009 và nhanh chóng trở thành "cây hút fan" của nhóm. Ngoài ra, cựu idol còn thành công với nhóm nhỏ Orange Caramel. Cô nàng từng 2 lần dẫn đầu bảng xếp hạng "Gương mặt đẹp nhất thế giới" do TC Candler bầu chọn.

Sau khi After School "đóng băng hoạt động", Nana dần chuyển hướng sang lĩnh vực diễn viên và ghi dấu ấn với loạt phim The Good Wife, Kill It, Memorials... Gần đây, Nana được yêu thích với vai diễn Kim Mo Mi trong Mask Girl.