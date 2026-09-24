Quách Văn Thơm bóc sự "tâm cơ" của ca sĩ có bài hát 96 triệu lượt nghe ngay trước mặt cả dàn sao Việt

Quách Văn Thơm bất ngờ nhắc thẳng Emcee L là "tâm cơ" khi gia nhập Da LAB.

Chiều 24/9, buổi họp báo ra mắt album đầu tay Kịch Bản Đầu Tiên của Emcee L đã diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự chú ý với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và khách mời trong làng nhạc. Đến chúc mừng nam nghệ sĩ có Quách Văn Thơm, Only C, (S)TRONG Trọng Hiếu, Juky San, Muộii, LyLy, Mason Nguyễn... cùng đông đảo đơn vị truyền thông, báo chí và người hâm mộ.

Dàn sao tại họp báo của Emcee L

Tại sự kiện, Emcee L xuất hiện với diện mạo lịch lãm, trẻ trung. Nam nghệ sĩ lựa chọn trang phục tông màu trung tính, kết hợp áo sơ mi chấm bi cùng áo gile, tạo tổng thể chỉn chu nhưng vẫn mang dấu ấn riêng. Buổi ra mắt cũng đánh dấu cột mốc đáng chú ý trong hành trình âm nhạc của Emcee L khi Kịch Bản Đầu Tiên là album đầu tay, mở ra một chặng đường mới của nam nghệ sĩ.

Emcee L tại sự kiện

Đáng chú ý, Quách Văn Thơm cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi xuất hiện tại buổi họp báo. Nam nghệ sĩ lựa chọn phong cách nổi bật, xuất hiện giữa dàn khách mời và nhận được sự chú ý từ khán giả có mặt tại sự kiện.

Quách Văn Thơm tại họp báo của Emcee L

Cùng với đó, tại buổi họp báo, Quách Văn Thơm cũng có những chia sẻ về người bạn, người đồng nghiệp từng đồng hành trong âm nhạc. Khi được mời lên sân khấu nói về album của Emcee L, nam nghệ sĩ lập tức tạo không khí hài hước khi liên tục trêu người bạn của mình là “tâm cơ”.

Quách Văn Thơm trêu Emcee L là tâm cơ khi gia nhập Da LAB

Quách Văn Thơm bất ngờ “truy hỏi” Emcee L về hành trình gắn bó với Da LAB khi cho rằng album này đã được người bạn ấp ủ từ khoảng 10 năm trước, từ thời điểm cả hai bắt đầu quen biết và đồng hành trong âm nhạc. Nam nghệ sĩ còn hài hước đặt vấn đề rằng phải chăng Emcee L đã “tính trước” khi gia nhập Da LAB, xem đây như một bước đệm cho hành trình âm nhạc về sau. Màn đối đáp qua lại càng trở nên thú vị khi Quách Văn Thơm thẳng thắn trêu Emcee L là người “tâm cơ”, khiến không khí buổi họp báo thêm phần thoải mái và hài hước.

Quách Văn Thơm trêu Emcee L tại họp báo

Sau màn trêu chọc, Quách Văn Thơm chuyển sang dành những lời nhận xét nghiêm túc cho người bạn đồng niên. Nam nghệ sĩ đánh giá Emcee L là một nghệ sĩ thực sự tài năng và chăm chỉ, đồng thời cho biết bản thân cảm nhận được nhiều tâm huyết mà người bạn dành cho album. Quách Văn Thơm cũng kêu gọi khán giả tiếp tục ủng hộ Kịch Bản Đầu Tiên của Emcee L.

Emcee L chia sẻ về áp lực khi thực hiện album

Chia sẻ về áp lực khi thực hiện album, Emcee L cho biết anh xem đó là động lực để tiếp tục làm nhạc. Nam nghệ sĩ nhắc đến Chuyện Đôi Ta khi ca khúc từng được gửi cho Da LAB nhưng không được lựa chọn, sau đó chào bán cho một số ca sĩ nhưng cũng không tìm được người phù hợp. Cuối cùng, Emcee L quyết định giữ lại, tự sản xuất và thể hiện, để rồi ca khúc trở thành một bản hit.

Điều Emcee L kỳ vọng là những cảm xúc chân thật cùng nỗ lực trong âm nhạc có thể chạm đến người nghe.

Câu chuyện tương tự xảy ra với Tình Yêu Lớn. Ca khúc được viết khoảng 5 năm trước, từng có người mua nhưng không thể thực hiện, thậm chí Emcee L phải hoàn lại tiền. Sau nhiều lần không thành, anh quyết định giữ lại ca khúc cho album Kịch Bản Đầu Tiên và cho biết đây là một bài solo nhưng thực tế dành cho Muộii nhiều hơn cho chính mình.

Emcee L cũng cho rằng mỗi bài hát đều có “số phận” riêng. Với Kịch Bản Đầu Tiên, nam nghệ sĩ dành nhiều thời gian, tâm huyết và sự quyết liệt để hoàn thiện từng sản phẩm, dù các ca khúc có thể được khán giả đón nhận ngay lập tức hoặc cần thêm thời gian. Điều anh kỳ vọng là những cảm xúc chân thật cùng nỗ lực trong âm nhạc có thể chạm đến người nghe.

Emcee L cùng với Ogenus và Changg biểu diễn bài hát Chạy Về Thành Phố Đêm

Tại buổi họp báo, Emcee L cũng lần lượt trình diễn các ca khúc nằm trong album Kịch Bản Đầu Tiên, mang đến thêm hình dung về màu sắc âm nhạc của dự án. Đầu tiên là Chạy Về Thành Phố Đêm, ca khúc kết hợp cùng Ogenus và Changg. Màn trình diễn có sự tương tác giữa ba nghệ sĩ, tạo không khí sôi động và nhận được sự hưởng ứng từ khán giả có mặt. Tiếp đó, Emcee L cùng Muộii thể hiện Chuyện Đôi Ta.

Album Kịch Bản Đầu Tiên sẽ chính thức ra mắt vào tối 24/9, gồm 8 ca khúc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ ở nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau.

Album Kịch Bản Đầu Tiên sẽ chính thức ra mắt vào tối 24/9, gồm 8 ca khúc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ ở nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Danh sách gồm Bức Tường Ngăn Cách Hai Ta kết hợp Minh Tốc & Lam và Only C; Hạnh Phúc Cho Mỗi Người kết hợp Katchy; Tránh Xa Anh Ra kết hợp Lê Minh (MTV Band) và Mason Nguyễn; Knock Knock Knock Trước Khi Mở Cửa Trái Tim kết hợp Hoàng Tùng Lâm; Bộ Phim Kết Thúc kết hợp Gn’art; Để Ta Bắt Đầu Lại kết hợp Myra Trần và Kai Đinh; Chạy Về Thành Phố Đêm kết hợp Ogenus và Changg; cùng Tình Yêu Lớn kết hợp Muộii.

MV Bức Tường Ngăn Cách Hai Ta - Emee L ft. Only C, Minh Tốc & Lam

MV Bức Tường Ngăn Cách Hai Ta - Emee L ft. Only C, Minh Tốc & Lam

Trước thời điểm album lên sóng, Emcee L đã giới thiệu MV Bức Tường Ngăn Cách Hai Ta đến khán giả. Ca khúc nhận được nhiều phản hồi tích cực, qua đó phần nào tạo sự chú ý cho dự án đầu tay và mở đường cho màn ra mắt trọn vẹn của Kịch Bản Đầu Tiên.

Trước khi ra mắt album Kịch Bản Đầu Tiên, Emcee L đã có hành trình hoạt động solo thành công

Trước khi ra mắt album Kịch Bản Đầu Tiên, Emcee L đã có hành trình hoạt động solo thành công với một số ca khúc được khán giả chú ý như Chuyện Đôi Ta, Sinh Ra Là Thứ Đối Lập Nhau... Trong đó, Chuyện Đôi Ta là bài hát nổi bật khi hiện đạt khoảng 96 triệu lượt nghe trên Spotify, đồng thời nằm trong Top 5 những ca khúc của nghệ sĩ Việt được nghe nhiều nhất trên nền tảng này. Những dấu ấn này cũng đồng thời khiến Kịch Bản Đầu Tiên nhận được sự mong chờ từ khán giả.

Dàn sao có mặt tại sự kiện: