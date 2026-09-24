Ed Sheeran đối mặt khủng hoảng sau tour diễn

Macklemore bị loại khỏi tour, bốn nghệ sĩ khác rút lui và tranh cãi lan rộng khiến Ed Sheeran phải đối mặt với một trong những giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp.

Ed Sheeran biểu diễn tại New York 2025. Ảnh Getty

Ed Sheeran đang phải xử lý một loạt biến động liên tiếp tại Loop Tour. Sự việc bắt đầu khi Macklemore bị loại khỏi các buổi diễn còn lại tại Mỹ, sau đó nhiều nghệ sĩ khác cũng lần lượt rút khỏi tour. Nam ca sĩ người Anh đang là tâm điểm bàn tán của các truyền thông. Đơn vị tổ chức cho biết quyết định loại Macklemore xuất phát từ yêu cầu thay đổi địa điểm của tour diễn. Về phía nam cá sĩ, Ed Sheeran nói đây không phải là quyết định của anh và anh đã tìm cách giải quyết vấn đề trước khi nó lan rộng.

Sau khi nam rapper Macklemore từ bỏ tour diễn, lần lướt các nghệ sĩ tên tuổi như: Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe và ban nhạc Beoga cũng đồng loạt thông báo rút khỏi tour. Trong đó, Beoga là nhóm nhạc thường xuyên biểu diễn cùng nam cá sĩ người Anh trên sân khấu. Việc nhiều nghệ sĩ rút lui cùng lúc khiến đội hình các buổi diễn tiếp theo phải điều chỉnh.

Ngoài vấn đề truyền thông, Ed Sheeran còn phải đảm bảo lịch trình tour diễn ra đúng kế hoạch. Hàng trăm nhân sự trong ê-kíp, đội ngũ sân khấu và các đơn vị liên quan phụ thuộc vào lịch diễn này để duy trì hoạt động.

Trước đó Ed Sheeran và Macklemore có quan hệ rất tốt trong các tour diễn. Ảnh: Getty Images

Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về quyền quyết định trong các tour diễn quy mô lớn. Theo đó những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn đến khán giả và doanh thu của tour diễn thường có có quyền để sắp xếp đội hình và cách vận hành chương trình. Dù vậy, quyết định cuối cùng về việc ai được biểu diễn vẫn thuộc về đơn vị tổ chức.

Điều này khiến Sheeran phải cân nhắc giữa hai hướng xử lý. Nếu ủng hộ Macklemore, anh có thể đối mặt với việc phải hủy tour diễn tại một vài địa điểm đã được lên kế hoạch trước đó. Nếu chấp nhận đứng về phía của ban tổ chức, anh có thể tiếp tục nhận phản ứng từ trái chiều từ các nghễ sĩ đã thông báo rời khỏi tour diễn và người hâm mộ. Loop Tour hiện vẫn tiếp tục theo lịch trình. Vấn đề đặt ra lúc này không chỉ dừng lại ở việc tìm người thay thế Macklemore.

Nam ca sĩ cần ổn định lại tour diễn, đây được xem là thách thức chính mà nam ca sĩ đang phải đối mặt ở thời điểm hiện tại.