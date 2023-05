Ed Sheeran gọi Harry Styles là nghệ sĩ solo vĩ đại nhất thế giới

(Ảnh: Wireimage)

Trong buổi phỏng vấn trên The Sprout Podcast, Ed Sheeran bất ngờ nhắc tới tình bạn của anh với nam ca sĩ Harry Styles. Theo đó, nam ca sĩ tỏ ra khá tự hào về người bạn của mình khi được chứng kiến Harry Styles trưởng thành trong suốt những năm qua.

"Harry Styles chắc chắn đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Anh ấy đã đi lên từ một thành viên của nhóm nhạc nam vĩ đại nhất thế giới đến việc trở thành nghệ sĩ solo vĩ đại nhất thế giới. Đó là một hành trình tuyệt vời và tôi vô cùng tự hào về Harry", Ed Sheeran nhắc tới người bạn của mình.

Tình bạn của hai nghệ sĩ người Anh bắt đầu từ trước khi Ed Sheeran trở nên nổi tiếng về mặt thương mại. Ở thời điểm khi Harry Styles vẫn còn là thành viên của One Direction, giọng ca Thinking Out Loud đã cùng kết hợp với nhóm để sáng tác các ca khúc như Moments, Little Things, Over Again, 18... Ngoài ra, cặp bạn thân cũng có rất nhiều hình xăm đôi, thể hiện tình bạn thắm thiết.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Ed Sheeran nhắc đến Taylor Swift. Nam ca sĩ khẳng định Harry Styles và Taylor Swift là hai người bạn hiếm hoi mà anh cảm thấy "đồng điệu".