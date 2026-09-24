Cập nhật mới nhất của Mỹ Tâm

Chỉ 1 dòng trạng thái vỏn vẹn 2 chữ, Mỹ Tâm khiến dân tình "nổi bão".

Tối 24/9, Mỹ Tâm bất ngờ đăng tải trạng thái vỏn vẹn 2 từ: “DAY 2”. Dù không kèm bất kỳ thông tin hay hình ảnh nào, dòng trạng thái lập tức khiến cộng đồng người hâm mộ xôn xao. Chỉ sau 1 phút, bài đăng đã thu về hàng trăm lượt tương tác. Sau 38 phút, phần bình luận dưới bài đăng đã có hơn 900 bình luận.

Dòng trạng thái gây sốt của Mỹ Tâm

Phản ứng chung của người hâm mộ nhanh chóng hướng về See The Light DAY 2 - concert được kỳ vọng sẽ nối tiếp đêm diễn đầu tiên của Mỹ Tâm tại sân vận động Mỹ Đình vào tháng 12/2025. Kể từ sau đêm concert này, nữ ca sĩ chưa tổ chức thêm một concert quy mô lớn nào thuộc chuỗi See The Light, khiến mỗi động thái liên quan đến cụm từ “DAY 2” đều lập tức thu hút sự chú ý.

Chú thích ảnh

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả thể hiện mong muốn Mỹ Tâm tiếp tục thực hiện See The Light DAY 2. Có người “manifest” nữ ca sĩ sẽ một lần nữa làm nên một đêm diễn lớn tại Mỹ Đình, trong khi không ít người kỳ vọng concert tiếp theo sẽ được tổ chức tại TP.HCM. Với người hâm mộ, một concert mới của Mỹ Tâm được xem là một trong những điều được chờ đợi nhất vào dịp cuối năm. Vì thế, chỉ với hai từ ngắn gọn, nữ ca sĩ đã khiến cộng đồng fan đứng ngồi không yên.

Năm 2026 của Mỹ Tâm tính đến hiện tại có một số hoạt động đáng chú ý như ra mắt phim

... tổ chức show, biểu diễn ở các nhạc hội lớn

Trong năm 2026, Mỹ Tâm vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật với những dấu ấn riêng. Nữ ca sĩ ra mắt phim, tổ chức concert tại Mỹ và xuất hiện đều đặn ở các show thương mại, nhạc hội lớn. Dù không thường xuyên comeback với sản phẩm âm nhạc mới, Mỹ Tâm vẫn duy trì sức hút và vị thế của một trong những ngôi sao hàng đầu Vpop.

Một album mới vẫn là điều khán giả trông đợi nhất

Sau trạng thái “DAY 2”, bên cạnh kỳ vọng về một concert mới, người hâm mộ cũng tiếp tục “manifest” album Tâm 9. Tuy nhiên, liệu “DAY 2” có thực sự là tín hiệu cho một concert mới, hay chỉ là một động thái khác của Mỹ Tâm, câu trả lời vẫn cần chờ những cập nhật tiếp theo từ nữ ca sĩ.