Ca sĩ vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Tài sắc vẹn toàn nhưng nổi tiếng chưa bao lâu đã lâm cảnh hết thời

Sở hữu thực lực toàn diện và nhan sắc quyến rũ, sự nghiệp của ca sĩ này vẫn đứt gánh trong sự tiếc nuối.

Danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn năm 2026 vừa chính thức công bố tên JIWOO (KARD). JIWOO gây ấn tượng mạnh mẽ bởi đường nét gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc sảo và thần thái cuốn hút đầy cá tính.

Danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn năm 2026 vừa chính thức công bố tên JIWOO (KARD)

Vẻ đẹp của JIWOO mang đậm tinh thần "girlcrush" hiện đại và khác biệt. Cô sở hữu sống mũi cao, viền hàm thanh thoát cùng phong thái tự tin mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Trái ngược với diện mạo lạnh lùng, quyến rũ trên các bức ảnh thời trang hay sân khấu biểu diễn, mỗi khi nở nụ cười rạng rỡ, nữ nghệ sĩ lại mang đến một năng lượng vô cùng ấm áp và gần gũi. Sự linh hoạt trong biểu cảm cùng gu thẩm mỹ thời thượng giúp JIWOO dễ dàng biến hóa qua nhiều phong cách, từ cá tính, gai góc cho đến quyến rũ, thanh lịch.

Vẻ đẹp của JIWOO mang đậm tinh thần "girlcrush" hiện đại và khác biệt

Không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo khác biệt, JIWOO còn được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao bởi nền tảng tài năng toàn diện. Hành trình nghệ thuật của cô bắt đầu bằng một cột mốc khá đặc biệt khi gia nhập DSP Media và chỉ mất vỏn vẹn 2 tháng thực tập trước khi chính thức ra mắt cùng KARD vào tháng 7 năm 2017. Dù là em út trong đội hình, JIWOO nhanh chóng khẳng định năng lực đồng đều ở mọi kỹ năng trình diễn.

Hành trình nghệ thuật của cô bắt đầu bằng một cột mốc khá đặc biệt khi gia nhập DSP Media và chỉ mất vỏn vẹn 2 tháng thực tập trước khi chính thức ra mắt cùng KARD vào tháng 7 năm 2017

Đảm nhận vai trò vũ công chính, JIWOO sở hữu những bước nhảy uyển chuyển, dứt khoát cùng khả năng làm chủ sân khấu cực kỳ chuyên nghiệp. Điểm đặc biệt khiến cô trở nên nổi bật so với mặt bằng chung chính là chất giọng trầm đầy mê hoặc. Không dừng lại ở đó, cô còn đảm nhận xuất sắc các đoạn rap mang năng lượng swag mạnh mẽ, không hề tỏ ra lép vế khi đứng cạnh các đồng nghiệp nam. Nhờ sự đa năng từ hát, rap, nhảy cho đến tư duy trình diễn, JIWOO thường được công chúng ví như "một nhóm nhạc thu nhỏ trong một con người".

Tài sắc vẹn toàn là thế, song con đường sự nghiệp của JIWOO lại là một chuỗi những nốt trầm đầy tiếc nuối

Tài sắc vẹn toàn là thế, song con đường sự nghiệp của JIWOO lại là một chuỗi những nốt trầm đầy tiếc nuối. KARD là một nhóm nhạc hỗn hợp nam nữ hiếm hoi và độc đáo bậc nhất của âm nhạc Hàn Quốc hiện đại. Ra mắt với đội hình 4 thành viên gồm BM, J.Seph, Somin và JIWOO, nhóm từng tạo nên một luồng gió mới cho thị trường nhờ định hướng âm nhạc hiện đại, kết hợp nhuần nhuyễn giữa EDM, Tropical House và Latin Pop. Những bản hit đình đám như Don't Recall, Hola Hola, Dumb Litty hay ICKY đã từng một thời càn quét các nền tảng nghe nhạc và tạo nên cơn sốt vũ đạo trên toàn thế giới.

Dù sở hữu phong cách âm nhạc văn minh, bắt mắt cùng lượng fan quốc tế vô cùng đông đảo, nhóm lại rơi vào tình cảnh "nhạc hay nhưng khó bùng nổ tại quê nhà"

Tuy nhiên, hành trình của KARD lại để lại không ít tiếc nuối cho giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Dù sở hữu phong cách âm nhạc văn minh, bắt mắt cùng lượng fan quốc tế vô cùng đông đảo, nhóm lại rơi vào tình cảnh "nhạc hay nhưng khó bùng nổ tại quê nhà". Sự bão hòa của thị trường nội địa cùng thị hiếu khắt khe đối với mô hình nhóm nhạc nam nữ đã khiến KARD chưa thể đạt được vị thế tương xứng với thực lực tại thị trường Hàn Quốc.

Vào tháng 7 năm 2026, KARD thông báo phát hành album phòng thu cuối cùng mang tên Where To Now? (Part. 2): NOWHERE như một lời chào tạm biệt gửi tới người hâm mộ trước khi các thành viên chính thức đường ai nấy đi

Sau nhiều năm kiên trì cống hiến, cột mốc tan rã cũng đã chính thức đến. Vào tháng 7 năm 2026, KARD thông báo phát hành album phòng thu cuối cùng mang tên Where To Now? (Part. 2): NOWHERE như một lời chào tạm biệt gửi tới người hâm mộ trước khi các thành viên chính thức đường ai nấy đi. Sự khép lại của một mô hình nhóm nhạc độc đáo đã để lại nhiều khoảng trống và tiếc nuối trong lòng công chúng yêu nhạc.

Trước khi chặng đường cùng KARD khép lại, JIWOO cũng đã nhiều lần tự khẳng định bản lĩnh cá nhân qua các cuộc thi âm nhạc thực tế lớn. Sự xuất hiện đầy bùng nổ tại chương trình Good Girl của đài Mnet vào năm 2020 hay Double Trouble vào năm 2021 đã giúp tên tuổi của cô phủ sóng rộng rãi hơn tới công chúng yêu âm nhạc. Mới đây nhất, vào tháng 2 năm 2026, JIWOO tiếp tục đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi phát hành EP solo đầu tay mang tên (EX)IST gồm 5 track: Home Sweet Home, Mutual, Dang Dong, Lily, Home Sweet Home (Inst.). Sản phẩm không chỉ khẳng định tư duy âm nhạc độc lập mà còn thể hiện trọn vẹn sự trưởng thành trong giọng hát lẫn phong cách của nữ nghệ sĩ.

Mới đây nhất, vào tháng 2 năm 2026, JIWOO tiếp tục đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi phát hành EP solo đầu tay mang tên (EX)IST gồm 5 track: Home Sweet Home, Mutual, Dang Dong, Lily, Home Sweet Home (Inst)

Nhìn lại hành trình đã qua, dù chặng đường cùng KARD đành phải dừng lại trong cay đắng và tiếc nuối khi chưa kịp bứt phá đến đỉnh cao sự nghiệp, JIWOO vẫn chứng minh được giá trị không thể phủ nhận của một nghệ sĩ thực lực. Với tài năng toàn diện cùng khí chất ngày càng thăng hạng, chặng đường hoạt động độc lập phía trước của JIWOO hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều bứt phá bất ngờ.

Ảnh: X