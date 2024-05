3 mỹ nhân Vpop thi show Trung: Chi Pu chiến thắng vẻ vang, LyLy và Suni Hạ Linh thì khó!

Trong những năm gần đây, thị trường âm nhạc Trung Quốc đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn cho các ca sĩ Việt Nam. Với tiềm năng phát triển hơn trong tương lai, nhiều nghệ sĩ Việt đã mạnh dạn thử sức tại đây và gặt hái được những thành công nhất định.

Sau những chiến thắng đầu tiên của Chi Pu, LyLy và Suni Hạ Linh cũng thử sức với việc tham dự thi đấu ở show thực tế xứ Trung. Sự đón nhận và vị thế của cả 3 cũng rất khác nhau trước và sau khi tham dự chương trình.

Chi Pu "bùng nổ" ở Đạp Gió 2023, netizen Việt “quay xe” sau loạt tranh cãi

Trước khi tham gia show truyền hình ăn khách xứ Trung của đài Hồ Nam - Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, Chi Pu đã khiến cư dân mạng trong nước phản đối gay gắt vì cho rằng nữ ca sĩ “chưa đủ trình”, đi kèm với vô vàn nghi vấn xoáy sâu vào giọng hát. Thay vì dành sự ủng hộ cho ca sĩ trong nước, một số dân mạng lại đào lại những lần giọng ca Anh ơi ở lại trình diễn trước công chúng. Nhiều ý kiến nhận định Chi Pu “chưa đủ trình độ” để thi thố tại một chương trình quốc tế. Đó cũng là giai đoạn tăm tối trong sự nghiệp của Chi Pu khi cô phải hủy toàn bộ dự án tiền tỉ.

Tuy nhiên, gió đã dần đổi chiều khi Chi Pu tham dự show Trung. Xuyên suốt Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023, Chi Pu đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả quốc tế từ tính cách, gu thời trang đến chất lượng của những màn trình diễn cô mang đến. Thành công của Chi Pu tại Đạp gió 2023 là một chiến lược thông minh của nữ ca sĩ và ekip khi biết tận dụng những ưu điểm về khả năng trình diễn và tiếp cận khán giả một cách thông minh để bù đắp cho khuyết điểm về giọng ca của cô nàng.

Chi Pu và hành trình quá ấn tượng tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng.

Phần biểu diễn treo ngược người trên không của Chi Pu tại Đạp gió 2023 từng khiến các chị đẹp trong chương trình không ngừng hú hét, khán giả kinh ngạc

Sau khi ra mắt ở chương trình Đạp gió với top 6 chung cuộc, chính thức “thành đoàn” cùng với các Tỷ Tỷ khác, sự nghiệp của Chi Pu vụt sáng tại Trung Quốc. Chi Pu liên tục nhận được nhiều lời mời từ các chương trình truyền hình ăn khách và các đại nhạc hội lớn của Trung Quốc. Sau sự kiện chào năm mới của đài Hồ Nam, Chi Pu còn tham gia các chương trình A Delicious Guess của đài Hồ Nam, đại nhạc hội lớn của Trung Quốc như Tmall, Asian Youth Music Festival 2023 (AYMF) - Đại nhạc hội thanh niên châu Á,... Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng bắt đầu con đường kinh doanh tại đất nước tỷ dân bằng việc mở 2 quán phở tại thành phố Thượng Hải.

Có thể thấy, từ một ca sĩ luôn chịu nhiều điều tiếng tại Vpop, Chi Pu đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục khi được khán giả trong và ngoài nước công nhận. Khán giả Việt Nam từng cho rằng Chi Pu sẽ sớm bị loại trước dàn nghệ sĩ đình đám xứ Trung nhưng cô lại tiến thẳng tới Chung kết và còn xuất sắc “thành đoàn”. Thành công của nữ ca sĩ đã khiến cho khán giả Việt phải có cái nhìn khác về cô nàng cũng như công nhận những nỗ lực và sự nghiêm túc với con đường âm nhạc.

Sau “chiến thắng” của Chi Pu tại Đạp Gió 2023, các khán giả ở xứ tỷ dân bắt đầu để mắt hơn tới ca sĩ Việt Nam. Điều này đã tạo bàn đạp “Trung tiến” cho các ca sĩ tại Việt Nam noi theo. Song song với đó, khán giả trong nước cũng nghiêm túc nhìn nhận những nỗ lực và thành tựu của Chi Pu, giới chuyên môn cũng đánh giá lại về con đường nghệ thuật của giọng ca Anh ơi ở lại. Tại giải thưởng WeChoice Awards 2023 diễn ra đầu năm 2024, Chi Pu xuất sắc chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật cũng như lọt vào top 5 Đại sứ truyền cảm hứng.

Chi Pu tự hào và rực rỡ tại WeChoice Awards 2023.

LyLy "chật vật" tại The Next Stage

Cùng xuất ngoại thi show âm nhạc như Chi Pu, Ly Ly nhận được sự ủng hộ nhiều hơn từ fan Việt. Tuy nhiên, khả năng giao tiếp còn hạn chế bởi tính cách hướng nội và rào cản ngôn ngữ đã khiến Ly Ly không thể thu hút được fan Trung. Màn trình diễn ra mắt trong tập đầu tiên của “The Next Stage” đã tạo nên cú hích đáng ghi nhận cho Ly Ly khi cô trình diễn ca khúc “Rất Muốn Rất Muốn” (nhạc phim Tân Dòng Sông Ly Biệt) bằng tiếng Trung đầy ngọt ngào và truyền cảm. Nhận về chiến thắng lớn ở công diễn 1 nhưng càng về sau, sự thể hiện của Ly Ly càng cho thấy nữ ca sĩ vẫn chưa “đủ đô” để tạo sức bật.

Nhiều netizen cho rằng Ly Ly gặp khó khăn khi hòa nhập tại sân khấu Trung Quốc bởi sự khác biệt về format và tính chất của hai chương trình truyền hình. Nếu “Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng” thiên về tính giao lưu, tương trợ giữa các “chị đẹp” tham gia show thì “The Next Stage” lại được ví như “trận chiến” khi các thí sinh phải nỗ lực giành lấy cơ hội tiến xa hơn. Ngoài ra, rào cản ngôn ngữ chính là nguyên nhân khiến Ly Ly khó hòa nhập vào cuộc vui chung của các thí sinh khác dẫn đến việc cô nàng bị lu mờ trên sóng truyền hình, thời lượng ít đến thảm thương.

LyLy tại The Next Stage.

Rất dễ để nhìn thấy vì sao hành trình của Ly Ly tại The Next Stage lại chưa thể bứt phá và tạo sức hút mạnh mẽ như đàn chị Chi Pu. Từng chia sẻ mong muốn thay đổi hình ảnh “nàng thơ ngọt ngào” nhưng nhìn vào cả quá trình thì nữ ca sĩ vẫn không có sự khác biệt nào, các tiết mục đều quá an toàn và thiếu điểm nhấn. Dù được đánh giá cao hơn về giọng hát nhưng Ly Ly vẫn bị lấn át bởi đàn chị và phải dừng chân ở top 13. Điểm đáng nhớ nhất ở hành trình của Ly Ly tại xứ Trung có lẽ chỉ dừng lại ở những nghi vấn quan hệ tình cảm với nam nghệ sĩ Hoa ngữ Sunny Lukas.

Phần trình diễn của LyLy cùng Sunny Lukas

Suni Hạ Linh: Nỗ lực khẳng định bản thân nhưng có đủ?

Tiếp nối Chi Pu, đại diện duy nhất của Việt Nam tại Đạp gió 2024 - Suni Hạ Linh cũng nhập cuộc với nhiều kì vọng từ khán giả trong nước. Tuy nhiên ngay từ những lần đăng tải poster, hình hiệu,... Suni Hạ Linh bắt đầu gây tranh cãi bởi phong cách thời trang cũng như thời lượng lên hình kém hơn so với Chi Pu.

Tiết mục “chào sân” của Suni Hạ Linh cũng gây chú ý bởi màn nhào lộn trên không trung đầy mạo hiểm. Tuy nữ ca sĩ gây ấn tượng với khán giả nhưng màn trình diễn của cô cũng bị nhận xét là “lẩu thập cẩm” vì nhồi nhét quá nhiều thứ. Bên cạnh ồn ào về trang phục, những phần trình diễn của Suni Hạ Linh cũng được quan tâm khi đặt lên bàn cân so sánh với Chi Pu ở mùa giải 2023. Suni Hạ Linh được nhận xét là có giọng hát hay nhưng không quá xuất sắc để cạnh tranh với các tỷ tỷ khác ở khía cạnh này.

Đồng thời, trang phục của cô nàng cũng khiến nhiều người nhận xét là không phù hợp. Đáp trả lại cư dân mạng về việc đổi stylist, Suni Hạ Linh đưa ra câu trả lời “vô thưởng vô phạt”, có như không của mình. Sau bình luận của mình, cô nàng Suni Hạ Linh lại vội vã đăng tải tâm thư mong muốn “sống thật” trong đêm, thể hiện áp lực của bản thân trước những chỉ trích gần như chưa bao giờ gặp phải trong sự nghiệp trước đó.

Thông qua Đạp gió 2024, giọng ca Cứ chill thôi bày tỏ sự mong muốn được thể hiện cá tính và phong cách riêng của bản thân nhiều hơn với khán giả. Bản thân cô nàng cũng cho biết đã chuẩn bị rất nhiều trước khi đến với hành trình lần này. Nữ ca sĩ cũng tin rằng khán giả sẽ ủng hộ và dõi theo cô qua từng tập của chương trình.

Đặc biệt, kể từ sau vòng Công diễn 1, dư luận trong nước đã bắt đầu “đảo chiều”, nhìn nhận Suni một cách tích cực cũng như trông chờ vào những màn thể hiện tiếp theo của cô.

Team Suni Hạ Linh biểu diễn Bông tuyết hình lục giác ở Công 1

Dàn tỷ tỷ cạnh tranh với Suni Hạ Linh năm nay được cho là không quá mạnh so với năm ngoái. Chính vì thế, nếu áp dụng những “chiêu thức” phù hợp, Suni Hạ Linh hoàn toàn có thể tạo được hiệu ứng như Chi Pu. Nếu làm được điều này, đây hoàn toàn là một cơ hội “vụt sáng” cho nữ ca sĩ, tạo một cú hích mạnh mẽ để phát triển sự nghiệp trong nước lẫn quốc tế.