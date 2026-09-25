Câu trả lời cho chuyến "xuất khẩu lao động" ở Mỹ của Sơn Tùng

Phải mất gần 4 tháng mới có thể thấy Sơn Tùng làm điều này.

Trưa 25/9, nền tảng Genius bất ngờ đăng tải video ghi lại màn trình diễn live ca khúc Come My Way của Sơn Tùng M-TP. Phần trình diễn nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đây là một trong những lần hiếm hoi ca khúc được giới thiệu đến khán giả dưới hình thức live performance kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 5.

Sơn Tùng live Come My Way tại Genius

Trước đó, tại một show diễn ở Việt Nam vào cuối tuần qua, Sơn Tùng cũng từng mang Come My Way lên sân khấu.Tuy nhiên, nam ca sĩ chỉ sử dụng phần nhạc nền và chưa trực tiếp thể hiện ca khúc. Vì vậy, màn trình diễn trên Genius trở thành lần đầu tiên Sơn Tùng thực sự hát live Come My Way trước khán giả.

Sơn Tùng trong lần đầu biểu diễn live bài hát Come My Way

Trong đoạn clip, Sơn Tùng xuất hiện với diện mạo khá đơn giản, đứng trước micro và trực tiếp thể hiện Come My Way. Nam ca sĩ lựa chọn cách trình diễn tối giản, không có phần dàn dựng cầu kỳ, tập trung vào giọng hát và cách thể hiện ca khúc. Đặc biệt, video lần này không có sự xuất hiện của rapper Tyga, người góp giọng trong bản thu âm Come My Way. Ở cuối clip, Sơn Tùng đồng thời gửi lời kêu gọi khán giả lắng nghe ca khúc trên các nền tảng nhạc số, qua đó tiếp tục giới thiệu sản phẩm đến người nghe sau thời gian phát hành.

Sau khi màn trình diễn được Genius đăng tải, nhiều khán giả và người hâm mộ bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu được nghe Sơn Tùng M-TP thể hiện live Come My Way. Đặc biệt, việc được nghe nam ca sĩ trực tiếp thể hiện trọn vẹn ca khúc bằng tiếng Anh cũng nhận được nhiều sự chú ý, khi đây là một trong những lần hiếm hoi anh thể hiện toàn bộ phần hát tiếng Anh.

Sơn Tùng M-TP cũng là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên thực hiện một màn trình diễn live riêng cho Genius

Genius là nền tảng âm nhạc quen thuộc với khán giả quốc tế, nổi tiếng với nội dung về lời bài hát, thông tin ca khúc và các video biểu diễn của nghệ sĩ. Nền tảng này thường thực hiện nhiều phiên bản trình diễn riêng dành cho các nghệ sĩ, qua đó đưa những ca khúc đến gần hơn với người nghe. Sơn Tùng M-TP cũng là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên thực hiện một màn trình diễn live riêng cho Genius, đánh dấu thêm một dấu mốc đáng chú ý trong quá trình đưa âm nhạc của anh tiếp cận các nền tảng âm nhạc quốc tế.

Trước màn trình diễn live Come My Way được Genius đăng tải, Sơn Tùng M-TP cũng từng xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn với nền tảng này

Trước màn trình diễn live Come My Way được Genius đăng tải, Sơn Tùng M-TP cũng từng xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn với nền tảng này để chia sẻ về ca khúc, màn kết hợp cùng Tyga và hành trình đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế. Nam ca sĩ cho biết anh lựa chọn đưa các biểu tượng văn hóa, địa danh Việt Nam vào MV Come My Way như một cách giới thiệu nguồn gốc và quê hương của mình với thế giới. Đồng thời tiết lộ Lisa (BLACKPINK) là nghệ sĩ anh mong muốn hợp tác trong tương lai.

Đáng chú ý, màn trình diễn này cũng được cho là nằm trong chuỗi hoạt động của nam ca sĩ trong chuyến đi Mỹ vào tháng 8 năm nay

Đáng chú ý, màn trình diễn này cũng được cho là nằm trong chuỗi hoạt động của nam ca sĩ trong chuyến đi Mỹ vào tháng 8 năm nay. Cũng trong chuyến đi này, Sơn Tùng từng có buổi phỏng vấn với 88rising tại Head In The Clouds 2026, lễ hội âm nhạc thường niên được tổ chức tại Los Angeles. Tại đây, Sơn Tùng chia sẻ về màn kết hợp với Tyga và tiết lộ sản phẩm âm nhạc tiếp theo sau Come My Way đã nằm trong kế hoạch phát hành, dù chưa công bố thêm thông tin cụ thể.

Người hâm mộ vẫn đang tiếp tục chờ đợi những bước đi tiếp theo trong chặng đường âm nhạc của Sơn Tùng

Màn trình diễn live với Genius cũng giúp hé lộ thêm một hoạt động trong chuyến đi Mỹ của Sơn Tùng hồi tháng 8, bên cạnh buổi phỏng vấn với 88rising mà nam ca sĩ từng tham gia tại Head In The Clouds 2026. Những động thái liên tiếp cùng việc hé lộ ca khúc mới đang khiến khán giả tiếp tục chờ đợi những bước đi tiếp theo của nam ca sĩ.

Ảnh: FBNV