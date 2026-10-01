Thu nhập của bạn gái cũ tỷ phú giàu nhất hành tinh

Chia tay tỷ phú giàu nhất hành tinh, tài sản thực của nữ ca sĩ này gây kinh ngạc.

Dù từng trải qua mối tình kéo dài nhiều năm và có chung 3 người con với tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk, nữ ca sĩ người Canada Grimes vẫn luôn duy trì sự độc lập trong sự nghiệp lẫn tài chính. Là một nghệ sĩ nhạc điện tử mang phong cách thể nghiệm độc đáo, cô không dựa vào tiềm lực kinh tế của người bạn trai cũ mà có nguồn thu nhập và khối tài sản được tích lũy từ chuỗi hoạt động nghệ thuật đa dạng.

Dù từng trải qua mối tình kéo dài nhiều năm và có chung 3 người con với tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk, nữ ca sĩ người Canada Grimes vẫn luôn duy trì sự độc lập trong sự nghiệp lẫn tài chính

Grimes, tên thật là Claire Elise Boucher, sinh năm 1988, là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc tài năng người Canada. Bắt đầu sự nghiệp hoạt động độc lập tại Montreal từ năm 2006, cô nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng với giới chuyên môn nhờ tư duy âm nhạc cá tính. Phong cách âm nhạc của Grimes mang đậm tính thể nghiệm (experimental pop), pha trộn giữa electropop, dream pop, R&B, hip-hop và lo-fi. Khác với nhiều nghệ sĩ pop thông thường, cô sở hữu khả năng tự sáng tác, hòa âm, phối khí và tự tay sản xuất phần lớn các sản phẩm của mình, đồng thời chịu ảnh hưởng nghệ thuật sâu sắc từ Björk, Enya và Siouxsie Sioux.

Bắt đầu sự nghiệp hoạt động độc lập tại Montreal từ năm 2006, cô nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng với giới chuyên môn nhờ tư duy âm nhạc cá tính

Tên tuổi của nữ ca sĩ càng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế khi cô bước vào mối quan hệ tình cảm với tỷ phú Elon Musk. Cả hai quen biết nhau qua mạng xã hội vào năm 2018 và chính thức công khai mối quan hệ trước công chúng tại một sự kiện từ thiện. Trải qua nhiều thăng trầm cùng không ít tranh cãi trong thời gian bên nhau, cặp đôi có với nhau 3 người con chung trước khi chính thức chia tay vào năm 2021.

Mặc dù gắn liền tên tuổi với tỷ phú giàu nhất thế giới, khối tài sản cá nhân của Grimes lại phản ánh một thực tế hoàn toàn tách biệt về mặt tài chính. Theo thống kê từ Celebrity Net Worth, tài sản ròng cá nhân của Grimes hiện ước tính chỉ rơi vào khoảng 1 triệu đến 3 triệu USD, tương đương khoảng 25 đến 75 tỷ VNĐ.

Mặc dù gắn liền tên tuổi với tỷ phú giàu nhất thế giới, khối tài sản cá nhân của Grimes lại phản ánh một thực tế hoàn toàn tách biệt về mặt tài chính

Đặt cạnh khối tài sản khổng lồ vượt mốc hàng trăm tỷ USD của Elon Musk, người tiếp tục giữ vững vị trí giàu nhất thế giới, con số tài sản của Grimes cho thấy sự chênh lệch rất lớn. Sự chênh lệch này phản ánh rõ rệt sự tách biệt về mặt tài chính giữa nữ ca sĩ và bạn trai cũ, đồng thời thể hiện lập trường chủ động tự lực kinh tế của cô trong suốt thời gian qua.

Nguồn thu nhập thường xuyên và ổn định nhất của Grimes đến từ sự nghiệp âm nhạc. Bắt đầu hoạt động độc lập tại Montreal từ năm 2006, cô đã phát hành 5 album phòng thu thương mại gồm: Geidi Primes (2010) và Halfaxa (2010) thuộc hãng đĩa Arbutus Records; Visions (2012) thuộc hãng đĩa danh tiếng 4AD giúp cô đoạt giải Juno Award cho Album Electronic của năm với các bản hit Genesis và Oblivion; Art Angels (2015) và Miss Anthropocene (2020).

Bên cạnh doanh số bán đĩa truyền thống, nguồn thu nhập ổn định của cô đến từ doanh số bán đĩa, bản quyền phát trực tuyến trên các nền tảng nhạc số, các chuyến lưu diễn và việc phát hành các sản phẩm mới như đĩa đơn idgaf hay Artificial Angels.

Sản phẩm mới như Artificial Angels cũng đem lại cho Grimes nguồn thu nhập ổn định

Bên cạnh hoạt động âm nhạc truyền thống, tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số là nguồn mang lại doanh thu đột biến lớn cho Grimes. Nữ ca sĩ là một trong những nghệ sĩ giải trí nhanh nhạy nắm bắt làn sóng công nghệ mới để thương mại hóa các sáng tác cá nhân.

Vào năm 2021, theo ghi nhận của Business Insider, cô từng gây xôn xao dư luận khi thu về tới 5,8 triệu USD chỉ trong vòng 20 phút nhờ đợt đấu giá bộ sưu tập NFT trên nền tảng Nifty Gateway. Đây được đánh giá là một trong những thương vụ giao dịch tác phẩm kỹ thuật số thành công nổi bật của một nghệ sĩ âm nhạc, mang lại khoản thu nhập đột biến lớn cho tài sản cá nhân của cô.

Vào năm 2021, theo ghi nhận của Business Insider, cô từng gây xôn xao dư luận khi thu về tới 5,8 triệu USD chỉ trong vòng 20 phút nhờ đợt đấu giá bộ sưu tập NFT trên nền tảng Nifty Gateway

Grimes cũng tích cực tham gia vào nhiều lĩnh vực giải trí thương mại khác. Cô từng đảm nhận vai trò giám khảo trong cuộc thi âm nhạc Alter Ego phát sóng trên đài Fox. Trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử, cô tham gia lồng tiếng và tạo hình nhân vật cho tựa game bom tấn Cyberpunk 2077. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn góp mặt diễn xuất trong MV Need to Know của Doja Cat, thực hiện dự án podcast Homo Techno và hợp tác sản xuất âm nhạc với nhiều DJ danh tiếng.

Cô từng đảm nhận vai trò giám khảo trong cuộc thi âm nhạc Alter Ego phát sóng trên đài Fox

Song song với các hoạt động nghệ thuật, Grimes cũng là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang quốc tế săn đón nhờ gu ăn mặc độc lạ và đậm chất tương lai. Nữ ca sĩ từng đảm nhận vai trò gương mặt đại diện trong chiến dịch quảng bá thời trang mang phong cách khoa học viễn tưởng thời trung cổ cho nhà thiết kế Dion Lee vào mùa Xuân 2022. Đến năm 2024, cô tiếp tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện ấn tượng trong chiến dịch nổi bật của thương hiệu Heaven by Marc Jacobs với phong cách kết hợp giữa hơi hướng Y2K và nét hiện đại, mang lại nguồn thu từ hợp đồng quảng cáo đáng kể.

Grimes tiếp tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện ấn tượng trong chiến dịch nổi bật của thương hiệu Heaven by Marc Jacobs vào năm 2024

Trong suốt quãng thời gian bên nhau lẫn sau khi đường ai nấy đi, Grimes nhiều lần tuyên bố không nhận tài trợ hay hỗ trợ tài chính từ Elon Musk cho các dự án nghệ thuật cá nhân vì muốn tự lực xây dựng sự nghiệp mà không dựa dẫm vào tiền của bạn trai cũ. Cô khẳng định muốn duy trì sự chủ động tuyệt đối đối với con đường nghệ thuật của mình.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2023, cuộc chiến pháp lý căng thẳng kéo dài giành quyền nuôi 3 con nhỏ với tỷ phú Elon Musk đã tiêu tốn của cô một chi phí cực kỳ lớn. Sau vụ kiện tụng khép lại vào 8/2024, tài sản lẫn thu nhập của Grimes đã trải qua nhiều biến động lớn. Dù đối mặt với gánh nặng tài chính không nhỏ, nữ ca sĩ từng bước phục hồi và ổn định lại nguồn thu nhờ kiên trì thực hiện các dự án sáng tạo độc lập. Việc chủ động đa dạng hóa hoạt động nghệ thuật không chỉ giúp Grimes tái định vị bản thân từ một giọng ca indie cá tính trở thành một trong những nghệ sĩ tiên phong đón đầu xu hướng đầu tư vào sản phẩm số và công nghệ mới mà còn tiếp tục khẳng định bản lĩnh tự lập tài chính của cô trên con đường nghệ thuật riêng biệt.

Ảnh: X