Tinh Hà “Say Hi” vào chặng cuối: Chọn cách săn vé phù hợp cùng TPBank

Tinh Hà "Say Hi" đang bước vào chặng cuối với Top 16 và những sân khấu được người hâm mộ mong chờ. Khi sức nóng của concert ngày càng tăng, nhu cầu tìm kiếm vé cũng trở nên sôi động hơn.

Với những fan vẫn đang tìm cơ hội "đu" concert, các chương trình chính thức từ TPBank mang đến nhiều lựa chọn để chủ động săn vé, từ chi tiêu hằng ngày đến tích lũy và gia tăng số dư.

Từ "biểu đồ thành công" trên sân khấu đến cơn sốt săn vé Concert Tinh Hà "Say Hi"

‎ Tập mới nhất của Tinh Hà "Say Hi" tiếp tục đưa Top 16 bước vào chặng Chung kết với 10 sân khấu, gồm 2 tiết mục nhóm và 8 màn trình diễn solo. Nếu "Bức Tranh Tháng Sáu" và "Trễ Giờ Cơm" mang đến hai màu sắc đối lập, thì 8 tiết mục cá nhân lại là dịp để từng nghệ sĩ thể hiện rõ cá tính và màu sắc âm nhạc riêng.

Trước những màn trình diễn, Trấn Thành ví đội hình các anh trai bằng hình ảnh "biểu đồ thành công", tạo nên màn tương tác thú vị. Và nếu có một "đường biểu đồ" khác đang tăng nhiệt song song với sân khấu, đó chính là sức nóng của concert khi nhu cầu sở hữu tấm vé trực tiếp ngày càng được người hâm mộ quan tâm.

Càng về cuối chặng đua, sức nóng của chương trình càng rõ nét. Những màn trình diễn liên tục tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, kéo theo nhu cầu được trực tiếp hòa mình vào không khí concert. Khi tấm vé trở thành thứ được nhiều fan săn tìm, việc cập nhật đúng thông tin và lựa chọn nguồn vé chính thống cũng trở thành ưu tiên.

Khách hàng có thể tham gia mua vé sớm Tinh Hà "Say Hi" Concert tại Hà Nội khi sở hữu gói ưu đãi điểm trên App TPBank

Săn vé chính thống: Chọn đúng "đường đua", thêm cơ hội gặp thần tượng

Thay vì tìm kiếm vé từ những nguồn không rõ ràng, các bạn trẻ hoàn toàn có thể chủ động rinh vé xịn nhờ hàng loạt chương trình cực hời từ "kim chủ" TPBank.

Với chủ thẻ TPBank, fan có thể nhận ưu đãi ngay khi mua vé trên Ticketbox: giảm 15% (tối đa 200.000 đồng) khi thanh toán bằng Thẻ đa năng TPBank Visa Flash 2in1, hoặc giảm tới 50% (tối đa 300.000 đồng) với Thẻ tín dụng TPBank Mastercard FEST.

Bên cạnh đó, Top 3 chủ thẻ có tổng chi tiêu cao nhất qua Thẻ đa năng TPBank Visa Flash 2in1 sẽ nhận vé VVIP tham dự Chung kết Tinh Hà "Say Hi", vé concert Tinh Hà "Say Hi" - Day 1 kèm ly Stanley phiên bản giới hạn có chữ ký của 3 anh trai.

Trong khi đó, với thẻ tín dụng quốc tế, Top 20 chủ thẻ đạt điều kiện chi tiêu sẽ nhận ngay vé Sky Lounge cho đêm Concert Tinh Hà "Say Hi" vào ngày 17/10, cùng ly Stanley phiên bản đặc biệt.

Đặc quyền ưu đãi dành riêng cho các Fan khi sở hữu thẻ TPBank Flash 2in1 phiên bản Tinh Hà "Say Hi"

Không chỉ dành cho chủ thẻ, các giao dịch quen thuộc trên App TPBank cũng có thể mở ra cơ hội nhận vé. Khách hàng thực hiện các giao dịch như thanh toán hóa đơn, nạp tiền, chuyển khoản để tích lũy lượt tham gia Vòng quay may mắn và có cơ hội nhận vé concert cùng loạt merchadise độc quyền từ TPBank.

Bên cạnh đó, việc gia tăng số dư tài khoản thanh toán hoặc mở sổ tiết kiệm vừa giúp dòng tiền tự động sinh lời, vừa đưa bạn lên bảng đua tích lũy để quy đổi trực tiếp thành các hạng vé tương ứng.

Khu vực Sky Lounge tại Concert Tinh Hà "Say Hi" dành trọn 1/2 phân khu cho Khách hàng Cao cấp TPBank, mở ra trải nghiệm riêng tận hưởng trọn vẹn đêm nhạc.

Riêng với hội "phú ông phú bà", hành trình đến concert còn đi cùng những trải nghiệm riêng tại TPBank Sky Lounge - đặc quyền dành cho Khách hàng Cao cấp TPBank. Không gian trải nghiệm này hứa hẹn sẽ mang đến những quyền lợi VIP vô cùng mới lạ tại concert Tinh Hà "Say Hi" năm nay, giúp trải nghiệm thêm trọn vẹn, đẳng cấp.

Sẵn sàng ‘đu’ concert - "Say Hi" cùng TPBank

Không cần mất công săn vé từ những nguồn không rõ ràng, fan có thể chủ động theo dõi các chương trình chính thức từ TPBank để vừa chi tiêu cho những nhu cầu quen thuộc, vừa mở ra cơ hội nhận vé concert cùng loạt quà tặng hấp dẫn.

Chặng dừng chân Tinh Hà "Say Hi" tại Hà Nội sẽ chính thức mở bán vé vào 14/11/2026. Với những fan đã sẵn sàng cho một đêm nhạc bùng nổ tại Thủ đô, chuẩn bị sớm cũng là cách để hành trình "đu" concert nhẹ đầu hơn, không phải chạy đua tìm kiếm thông tin hay cơ hội vào phút chót.

Hãy cùng TPBank sẵn sàng cho đêm đại tiệc âm nhạc bùng nổ nhất Thủ đô bằng cách "bắt sóng" liên tục các kênh thông tin chính thức của chương trình và TPBank để hành trình "đu" idol của bạn diễn ra trọn vẹn nhất!

Đồng hành cùng Tinh Hà "Say Hi" với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương, TPBank mang đến nhiều cơ hội nhận vé và quà tặng hấp dẫn qua các chương trình chính thức, trên hành trình tận hưởng 2000+ Tiện ích đỉnh - Sống đỉnh cùng App TPBank. Khám phá thêm các thông tin chương trình tại tpb.vn/tinh-ha-say-hi .