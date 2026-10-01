Nữ ca sĩ bị loại khỏi đội hình nhóm nữ bốc nhất hiện tại, nhờ 1 lần cay đắng mà “một bước lên mây”

Từ "thành viên hụt" nhóm nữ toàn cầu, giọng ca này nay trở thành hiện tượng Pop gây bão nước Mỹ.

Trong những tuần gần đây, cái tên ADÉLA liên tục phủ sóng trên các nền tảng mạng xã hội và bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Sự chú ý của công chúng càng gia tăng khi cộng đồng mạng, đặc biệt là netizen Hàn Quốc bất ngờ nhận ra nữ nghệ sĩ đứng sau các giai điệu cực kỳ viral như Ain't In LA hay Nicole Kidman lại là gương mặt quen thuộc từng tham gia cuộc thi tìm kiếm thành viên cho nhóm nhạc nữ KATSEYE.

Nữ nghệ sĩ đứng sau các giai điệu cực kỳ viral như Ain't In LA hay Nicole Kidman lại là gương mặt quen thuộc từng tham gia cuộc thi tìm kiếm thành viên cho nhóm nhạc nữ KATSEYE.

Sự ngỡ ngàng này nhanh chóng biến thành những phản hồi tích cực từ công chúng. Người hâm mộ không chỉ dành lời khen cho tư duy âm nhạc hiện đại, kỹ năng trình diễn cuốn hút mang đậm dấu ấn cá nhân của nữ nghệ sĩ 22 tuổi mà còn cảm thấy mừng khi hành trình solo độc lập đã mở ra cho cô một chân trời sự nghiệp rực rỡ ngoài mong đợi.

Sinh năm 2003 tại Bratislava (Slovakia), ADÉLA (tên thật là Adéla Jergová) vốn sở hữu nền tảng nghệ thuật chính quy vô cùng vững chắc. Cô bắt đầu rèn luyện múa ballet chuyên nghiệp từ khi mới 3 tuổi tại các môi trường đào tạo danh tiếng hàng đầu thế giới ở Moscow, Vienna và London, trước khi trở thành vũ công của Đoàn Ballet Quốc gia Anh. Tuy nhiên, tình yêu sâu sắc dành cho văn hóa đại chúng Mỹ đã thôi thúc nữ nghệ sĩ trẻ quyết định rời bỏ con đường múa cổ điển để chuyển tới Los Angeles theo đuổi giấc mơ âm nhạc.

Năm 2023, cơ hội lớn mở ra khi ADÉLA ghi danh tham gia Dream Academy, chương trình sống còn do HYBE Corporation hợp tác cùng Geffen Records tổ chức nhằm tuyển chọn thành viên cho nhóm nhạc nữ KATSEYE

Năm 2023, cơ hội lớn mở ra khi cô ghi danh tham gia Dream Academy, chương trình sống còn do HYBE Corporation hợp tác cùng Geffen Records tổ chức nhằm tuyển chọn thành viên cho nhóm nhạc nữ KATSEYE. Dù được đánh giá cao nhờ kỹ năng chuyên môn vượt trội, ADÉLA lại chịu cú sốc lớn khi bị loại ngay ở vòng đầu tiên sau bài thi nhóm Pink Venom. Đối mặt với sự loại trừ công khai trên sóng truyền hình, ADÉLA từng thừa nhận đây là "năm tồi tệ nhất cuộc đời". Ngay trước thềm cơ hội debut cận kề, ống kính máy quay đã ghi lại hình ảnh ADÉLA ngậm ngùi kéo vali rời khỏi ký túc xá chung, chính thức khép lại hành trình theo đuổi giấc mơ dở dang. Dù phải dời cuộc chơi sớm, nữ thực tập sinh vẫn xúc động chia sẻ mong muốn câu chuyện của một cô gái đến từ đất nước nhỏ bé như mình có thể truyền thêm hy vọng để những bạn trẻ khác dũng cảm vươn tới ước mơ. Những diễn biến hậu trường này sau đó xuất hiện trong bộ phim tài liệu Pop Star Academy: Katseye do Netflix phát hành vào năm 2024.

Ngay trước thềm cơ hội debut cận kề, ADÉLA phải ngậm ngùi kéo vali rời khỏi ký túc xá chung, chính thức khép lại hành trình theo đuổi giấc mơ dở dang

Thất bại tại Dream Academy không làm nản lòng nữ nghệ sĩ mà trái lại, trở thành điểm tựa để ADÉLA định hình con đường nghệ thuật độc lập. Tháng 9 năm 2024, cô chính thức debut với tư cách ca sĩ solo indie bằng đĩa đơn Homewrecked, một sản phẩm khai thác câu chuyện chân thực về góc tối gia đình. Ca khúc nhanh chóng lan tỏa trên nền tảng TikTok và thu hút sự chú ý của nữ nghệ sĩ tiên phong Grimes. Ấn tượng trước tư duy âm nhạc góc cạnh và sự thành thật của ADÉLA, Grimes đã chủ động liên hệ, ngỏ lời hợp tác, đồng sản xuất và xuất hiện trong đĩa đơn tiếp theo MachineGirl ra mắt vào tháng 2 năm 2025. Tiếng vang từ sản phẩm này đã giúp ADÉLA lọt vào mắt xanh của hai hãng thu âm hàng đầu thế giới là Capitol Records và Polydor Records, dẫn đến hợp đồng thu âm chính thức vào tháng 5 năm 2025. Ngay sau đó, tháng 8 năm 2025, cô trình làng EP The Provocateur, chính thức đánh dấu sự chuyển mình sang hình tượng Pop gai góc và quyến rũ.

Tháng 8 năm 2025, cô trình làng EP The Provocateur, chính thức đánh dấu sự chuyển mình sang hình tượng Pop gai góc và quyến rũ.

Bước sang năm 2026, sự nghiệp của ADÉLA chứng kiến bước phát triển vượt bậc. Mở đầu bằng việc đảm nhận vai trò hát mở màn cho chuyến lưu diễn It's Not That Deep Tour của Demi Lovato trong tháng 4 và tháng 5, trước khi có màn trình diễn bùng nổ tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza vào tháng 8. Cột mốc lịch sử thực sự được thiết lập vào tháng 7/2026 khi bản hit Ain't In LA chính thức đổ bộ các bảng xếp hạng âm nhạc. Ca khúc đã vươn lên vị trí thứ 30 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đồng thời chiếm lĩnh vị trí No. 2 trên bảng xếp hạng Spotify Global. Thành tích này chính thức đưa ADÉLA trở thành nghệ sĩ gốc Slovakia đầu tiên trong lịch sử ghi tên mình vào bảng xếp hạng danh giá Billboard Hot 100. Giai điệu bắt tai cùng nội dung sâu sắc của Ain't In LA cũng tạo nên một cơn sốt khổng lồ trên mạng xã hội với gần 1 triệu video sử dụng làm nhạc nền trên TikTok.

Màn trình diễn bùng nổ của ADÉLA tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza vào tháng 8

Tiếp nối đà thành công, ngày 4/9, ADÉLA chính thức trình làng album studio đầu tay mang tên PRIMA bao gồm 11 ca khúc, kết hợp với những nhà sản xuất hàng đầu như Blake Slatkin và Dylan Brady. Album nhanh chóng chào sân ở vị trí No. 4 trên Billboard 200, khẳng định sức hút thương mại đáng kinh ngạc của một tân binh. Điểm sáng lớn nhất của dự án nằm ở đĩa đơn chủ đề Nicole Kidman.

Album PRIMA nhanh chóng chào sân ở vị trí No. 4 trên Billboard 200, khẳng định sức hút thương mại đáng kinh ngạc của một tân binh

Ca khúc mượn hình ảnh và phong thái của biểu tượng Hollywood Nicole Kidman để truyền tải thông điệp về sự tự tin, sức quyến rũ và cảm giác làm chủ bản thân của người phụ nữ. Nicole Kidman xuất sắc đánh chiếm vị trí No. 1 Daily Spotify US với hơn 1.2 triệu lượt phát trực tuyến mỗi ngày, đồng thời leo lên vị trí No. 11 trên Billboard Hot 100. Sau gần ba tuần ra mắt, MV đã vượt mốc 15 triệu lượt xem trên YouTube và nhanh chóng trở thành xu hướng bùng nổ trên TikTok.

Sau gần ba tuần ra mắt, MV Nicole Kidman đã vượt mốc 15 triệu lượt xem trên YouTube và nhanh chóng trở thành xu hướng bùng nổ trên TikTok

Nhìn lại toàn bộ hành trình của ADÉLA, điều giúp cô chinh phục công chúng không chỉ nằm ở kỹ năng vũ đạo xuất sắc hay chất giọng bắt tai, mà cốt lõi nằm ở tư duy sáng tác vô cùng chân thật, lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm của bản thân. Từ nỗi đau bị phản bội trong Homewrecked cho đến những trăn trở, tổn thương tâm lý trầm lắng hơn ở Therapy trong album PRIMA, nữ ca sĩ sinh năm 2003 không ngần ngại bóc tách những góc khuất cá nhân nhất để đưa vào âm nhạc.

Thất bại ban đầu tại show sống còn ấy đã mở ra một cánh cửa giúp ADÉLA được tự do sáng tạo, bộc lộ trọn vẹn bản sắc cá nhân và gặt hái thành công rực rỡ trên con đường solo

Có thể thấy, việc bị loại khỏi một nhóm nhạc nữ như KATSEYE lại vô tình là một cơ hội đắt giá. Thất bại ban đầu ấy đã mở ra một cánh cửa giúp cô được tự do sáng tạo, bộc lộ trọn vẹn bản sắc cá nhân và gặt hái thành công rực rỡ trên con đường solo. Với nền tảng vững chắc và đà thăng tiến hiện tại, ADÉLA hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn nữa trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Ảnh: X