Bệnh tật và tuổi tác không thể cầm chân “giọng ca thánh” Céline Dion

Chỉ trong tháng 9, Céline Dion liên tục trở thành tâm điểm chú ý tại Paris. Từ những lần xuất hiện với loạt trang phục hàng hiệu của Loewe, Tom Ford, Alaïa đến khoảnh khắc gặp gỡ, hát cùng người hâm mộ bên ngoài khách sạn, nữ danh ca khiến mỗi lần xuất hiện đều trở thành một sự kiện thu hút chú ý trên toàn cầu.

Ngày 12/9, cô chính thức trở lại sân khấu cá nhân sau 6 năm vắng bóng, mở màn chuỗi concert tại Paris La Défense Arena trước khoảng 30.000 khán giả. Céline vừa chinh phục khán giả bằng giọng hát, vừa biến sân khấu thành sàn diễn thời trang với những thiết kế cao cấp. Ít ai nghi ngờ khả năng ca hát của Celine Dion từ trước đến nay, nhưng điều người ta chưa dám chắc là liệu cô có thể hoàn thành trọn vẹn một buổi diễn, rồi sau đó lại tiếp tục biểu diễn vào những đêm kế tiếp hay không - sau những năm tháng vật lộn với bạo bệnh. Và rồi, Dion gửi đến khán giả ba từ: "Je vais bien" ("Tôi vẫn ổn").

Dion gửi đến khán giả ba từ: "Je vais bien" ("Tôi vẫn ổn")

Tối 28/9, Céline Dion bất ngờ xuất hiện tại show diễn của L'Oréal Paris trong khuôn khổ Paris Fashion Week Xuân Hè 2027. Diện chiếc váy đen điêu khắc của Schiaparelli, nữ danh ca khép lại sự kiện bằng màn trình diễn I'm Alive dưới chân tháp Eiffel. Ca khúc phát hành năm 2002 vang lên giữa không gian thời trang xa hoa, cũng là lời khẳng định đầy ý nghĩa về sự trở lại của một trong những giọng ca nổi tiếng nhất thế giới. Điều đáng nói là, Celiné Dion dễ dàng biến bản thân thành tâm điểm, được vây quanh bởi dàn người đẹp nóng bỏng nhất như Kendall Jenner, Heidi Klum, Jane Fonda, Viola Davis, Eva Longoria, Cara Delevingne,...

Céline Dion và màn trình diễn khiến thế giới chao đảo tại Paris Fashion Week

Ở tuổi 58, sau nhiều năm chiến đấu với căn bệnh hiếm gặp khiến giọng hát và khả năng vận động bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Céline Dion vẫn trở lại sân khấu, tiếp tục chinh phục khán giả bằng âm nhạc. Từ màn trình diễn tại Olympic Paris 2024 đến chuỗi concert ở Pháp và lần xuất hiện mới nhất tại Paris Fashion Week, nữ danh ca cho thấy tình yêu ca hát chưa bao giờ rời bỏ mình. Với Céline, được hát không chỉ là tiếp tục sự nghiệp, mà còn là cách để tìm lại chính mình.

“Giọng ca thánh” tỏa sáng 4 thập kỷ

Sinh năm 1968 tại Canada, Céline Dion bắt đầu ca hát từ khi còn nhỏ và sớm trở thành một trong những giọng ca có sức ảnh hưởng lớn của làng nhạc quốc tế. Với những bản hit như My Heart Will Go On, The Power of Love hay Because You Loved Me, cô ghi dấu ấn bằng chất giọng nội lực, khả năng kiểm soát kỹ thuật và cách truyền tải cảm xúc đặc trưng. Tuy nhiên, chính giọng hát làm nên tên tuổi ấy lại trở thành điều khiến nữ ca sĩ lo lắng khi những vấn đề sức khỏe bắt đầu xuất hiện.

Céline Dion có giọng hát trọn vẹn kỹ thuật và cảm xúc mà ai lỡ đắm chìm sẽ khó thoát ra

Điều khiến Céline Dion trở nên khác biệt không chỉ nằm ở kỹ thuật thanh nhạc. Cô luôn thể hiện âm nhạc bằng cảm xúc mãnh liệt, không ngại bộc lộ sự đau khổ, hạnh phúc hay những cảm xúc có phần kịch tính. Trong bài chân dung đăng trên Harper's Bazaar tháng 8/2026, nhà báo Jazmine Hughes nhận xét rằng điều một bộ phận khán giả từng xem là sến súa trong âm nhạc của Céline lại chính là sự chân thành có sức sống bền bỉ trước những thay đổi của thị hiếu.

Bài viết cũng nhắc đến cuốn sách Let's Talk About Love của Carl Wilson, tác phẩm từng đặt câu hỏi về việc vì sao giới phê bình thường đánh giá thấp những nghệ sĩ có âm nhạc giàu cảm xúc như Céline. Qua nhiều năm, nữ ca sĩ vẫn duy trì được sức hút nhờ khả năng kết nối với những người nghe tìm thấy chính mình trong các ca khúc của cô. Âm nhạc của Céline trở thành nơi khán giả có thể giải phóng cảm xúc mà không cần bận tâm đến việc người khác đánh giá thế nào.

Ca hát là cả cuộc đời của nữ diva

Đáng chú ý, trong bài phỏng vấn của Harper's Bazaar, Céline kể lại việc cô vẫn đi biểu diễn vào ngày cha qua đời năm 2003. Đối với nữ ca sĩ, sân khấu và khán giả từ lâu đã trở thành một phần quan trọng trong cách cô đối diện với những mất mát. Âm nhạc không khiến nỗi đau biến mất, nhưng cho cô một không gian để sống cùng cảm xúc và tiếp tục bước đi. Cô cũng từng trải qua những mất mát lớn khi người chồng René Angélil và anh trai qua đời cách nhau chỉ hai ngày vào năm 2016. Dù đối diện với nhiều biến cố, Céline vẫn tìm thấy sự nâng đỡ từ âm nhạc và những người hâm mộ đã đồng hành cùng mình suốt nhiều thập kỷ.

Trong cuộc phỏng vấn với Harper's Bazaar, khi được hỏi vì sao khán giả yêu mến mình, nữ ca sĩ cho rằng có lẽ bởi cô luôn là một người cởi mở, sẵn sàng bộc lộ cảm xúc. Cô chia sẻ: “Tôi thành thật, và điều đó không phải lúc nào cũng đẹp đẽ. Đôi khi là những điều hạnh phúc, đôi khi là những điều buồn bã, nhưng đó chính là cuộc sống”.

Chính sự chân thành ấy giúp Céline duy trì mối liên kết đặc biệt với khán giả

Chính sự chân thành ấy giúp Céline duy trì mối liên kết đặc biệt với khán giả. Khi cô hát, người nghe không chỉ thưởng thức một màn trình diễn được trau chuốt về kỹ thuật mà còn có cơ hội tìm thấy những cảm xúc quen thuộc trong cuộc sống của chính mình. Với Céline Dion, ca hát là mạng sống.

Căn bệnh tước đi thứ quý giá nhất của 1 diva

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue vào tháng 5/2024, Céline tiết lộ những dấu hiệu bất thường đầu tiên xuất hiện từ năm 2008, khi cô đang thực hiện tour diễn Taking Chances. Nữ ca sĩ nhận thấy mình ngày càng khó kiểm soát giọng hát, có lúc giọng đột ngột lên cao rồi co thắt. Ban đầu, cô tìm đến bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng, nhưng các kiểm tra không phát hiện bất thường ở dây thanh quản. Không có lời giải thích rõ ràng, Céline tiếp tục biểu diễn và hoàn thành tour diễn.

Phải đến năm 2022, cô mới công khai được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng (Stiff Person Syndrome - SPS), một rối loạn thần kinh tự miễn hiếm gặp gây co cứng cơ và những cơn co thắt nghiêm trọng. Căn bệnh ảnh hưởng đến khả năng vận động, khiến cô gặp khó khăn khi đi lại, đồng thời tác động trực tiếp đến khả năng ca hát. Nữ ca sĩ buộc phải hủy các buổi diễn còn lại trong tour Courage và tạm dừng hoạt động biểu diễn.

Trong bộ phim tài liệu I Am: Céline Dion phát hành năm 2024, công chúng lần đầu được chứng kiến rõ hơn cuộc sống của nữ danh ca sau ánh đèn sân khấu

Trong bộ phim tài liệu I Am: Céline Dion phát hành năm 2024, công chúng lần đầu được chứng kiến rõ hơn cuộc sống của nữ danh ca sau ánh đèn sân khấu. Không còn là hình ảnh một diva luôn xuất hiện chỉn chu, tự tin trước hàng nghìn khán giả, Céline hiện lên với những cơn đau, những buổi điều trị và cả khoảnh khắc bất lực khi cơ thể không còn nghe theo ý muốn.

Một trong những chi tiết gây ám ảnh nhất của bộ phim là cảnh Céline trải qua cơn co thắt toàn thân nghiêm trọng, nằm bất động trên giường và bật khóc trong lúc đội ngũ y tế tìm cách hỗ trợ. Trước đó, khán giả vừa chứng kiến cô vui vẻ hát và nhảy múa. Sự đối lập đột ngột ấy phơi bày thực tế khắc nghiệt mà nữ ca sĩ phải đối mặt: những cảm xúc hưng phấn khi biểu diễn cũng có thể kích hoạt các triệu chứng nguy hiểm.

Với một nghệ sĩ dành phần lớn cuộc đời cho âm nhạc, việc không thể hát như trước là một mất mát khó diễn tả

Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian tháng 6/2024, đạo diễn Irene Taylor cho biết bà từng chứng kiến Céline trải qua một cơn co thắt nghiêm trọng đến mức cần được chăm sóc y tế khẩn cấp. Bà chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ ở trong tình huống cảm thấy một người có thể chết ngay trước mắt mình”. Đạo diễn cũng tiết lộ rằng chính Céline đã yêu cầu giữ lại cảnh quay này trong bản phim cuối cùng, cho thấy nữ ca sĩ muốn khán giả nhìn thấy một cách chân thực những gì mình đang trải qua.

Với một nghệ sĩ dành phần lớn cuộc đời cho âm nhạc, việc không thể hát như trước là một mất mát khó diễn tả. Céline từng chia sẻ với Vogue France rằng cô có lúc tự hỏi tại sao căn bệnh lại xảy đến với mình, liệu bản thân đã làm điều gì sai hay không. Nhưng thay vì từ bỏ, nữ ca sĩ lựa chọn tập luyện thể chất và thanh nhạc, phối hợp với đội ngũ y tế để tìm cách thích nghi với tình trạng sức khỏe.

Céline chọn tiếp tục chiến đấu bằng toàn bộ sức lực và tâm trí

Cô từng nói với The Guardian: “Tôi có hai lựa chọn. Hoặc tôi tập luyện như một vận động viên và nỗ lực hết sức, hoặc tôi tắt đi, ở nhà, nghe những bài hát của mình và hát trước gương”. Céline chọn tiếp tục chiến đấu bằng toàn bộ sức lực và tâm trí. Đó cũng là cách cô nuôi dưỡng hy vọng được trở lại sân khấu, dù không thể biết chính xác khi nào điều đó sẽ thành hiện thực. Đứng trước căn bệnh tước đi điều quý giá nhất của 1 diva, Céline quyết định chiến đấu.

Tuổi tác và bệnh tật không thể ngăn Céline Dion

Năm 2024, màn trình diễn Hymne à l'amour tại lễ khai mạc Olympic Paris đánh dấu lần trở lại sân khấu đáng chú ý của Céline Dion sau thời gian dài vắng bóng. Đứng trên tháp Eiffel, nữ ca sĩ thể hiện ca khúc kinh điển của Édith Piaf trước hàng triệu khán giả theo dõi sự kiện. Khoảnh khắc ấy không chỉ gợi nhắc về giọng hát từng làm nên tên tuổi của cô mà còn đánh dấu một bước tiến trong hành trình trở lại sau căn bệnh hiếm gặp.

Tuy nhiên, phải đến năm 2026, Céline mới thực sự trở lại với những buổi biểu diễn dài ngày. Chuỗi 26 concert tại Paris, bắt đầu từ ngày 12/9/2026 và kéo dài đến tháng 5/2027, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Đây là lần đầu tiên cô tổ chức một chuỗi chương trình quy mô lớn kể từ khi phải tạm dừng tour diễn Courage vì bệnh tật.

Céline Dion cứ lên sân khấu là mang một năng lượng khác

Trong cuộc phỏng vấn với Harper's Bazaar tháng 8/2026, Céline tiết lộ cô đã dành nhiều thời gian cho quá trình phục hồi thể chất, bao gồm các buổi tập Pilates kéo dài 90 phút, tập ballet và trị liệu thanh nhạc. Nữ ca sĩ mô tả hành trình này là quá trình liên tục vấp ngã rồi đứng dậy. Với cô, việc có thể làm được những điều mà trước đây cơ thể không cho phép đã là một thành tựu đáng tự hào.

Khán giả yêu quý Céline Dion vì chính con người cô

Bài viết của Harper's Bazaar ghi lại một khoảnh khắc giàu ý nghĩa khi Céline kể về khoảng thời gian cô phải sống xa công chúng, không thể tiếp tục mang đến những màn trình diễn mà khán giả mong đợi. Nữ ca sĩ ví mình như một cái cây không còn có thể cho ra những quả táo mà mọi người vẫn thường tìm đến. Nhưng rồi cô nhận ra khán giả không chỉ đến vì những gì mình có thể trao tặng, mà còn vì chính con người cô.

“Chúng tôi không đến vì những quả táo; chúng tôi đến vì cái cây”. Đây là lời nhắn nhủ mà Céline nhớ lại, đồng thời cũng là một sự thay đổi trong cách cô nhìn nhận giá trị của bản thân. Khi không còn có thể ca hát và biểu diễn như trước, cô vẫn có thể được yêu thương bởi chính con người mình, thay vì chỉ vì những gì mình mang lại cho công chúng.

Với Céline, trở lại sân khấu không có nghĩa là phủ nhận những giới hạn do bệnh tật để lại. Nữ ca sĩ hiểu rằng sức khỏe của mình vẫn cần được chăm sóc và quá trình phục hồi chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng thay vì chỉ tập trung vào những gì đã mất, cô lựa chọn nhìn về những điều mình vẫn có thể làm được.

Đó cũng là tinh thần được thể hiện trong màn trình diễn I'm Alive tại Paris Fashion Week ngày 28/9. Ca khúc mang thông điệp về sự sống vang lên trong thời điểm Céline đang từng bước trở lại với công việc mà cô yêu thích. Sau nhiều năm phải đối diện với những cơn đau và nguy cơ không thể tiếp tục ca hát, nữ danh ca một lần nữa đứng trước công chúng, thể hiện âm nhạc bằng chính giọng hát của mình.

Céline trong đêm diễn ngày 28/9

Ở tuổi 58, Céline Dion không còn ở thời kỳ sung sức nhất của sự nghiệp. Căn bệnh hiếm gặp vẫn là một thử thách mà cô phải học cách chung sống. Tuy nhiên, những lần xuất hiện gần đây cho thấy nữ ca sĩ vẫn đang nỗ lực duy trì mối liên hệ với âm nhạc và khán giả. Với cô, niềm vui được hát vẫn hiện hữu, ngay cả khi hành trình trở lại đòi hỏi nhiều kiên trì hơn trước.

Sân khấu có thể không còn là nơi Céline Dion phô diễn trọn vẹn sức mạnh giọng hát như những năm tháng đỉnh cao, nhưng vẫn là nơi cô tìm thấy niềm vui và cảm giác được sống đúng với chính mình. Khi tiếng nhạc vang lên, những giới hạn của tuổi tác hay bệnh tật dường như biến mất, nhường chỗ cho tình yêu âm nhạc luôn luôn vẹn nguyên.