Celine Dion bộc bạch về bạo bệnh trước thềm tái xuất: Cuộc đời không phải lúc nào cũng tươi đẹp!

Nữ ca sĩ của bài hát "My Heart Will Go On" đang có màn trở lại hoành tráng với chuỗi 5 tuần diễn cháy vé tại Paris, và chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức vào năm sau.

Giọng ca huyền thoại của "My Heart Will Go On" đang chuẩn bị cho màn trở lại hoành tráng với chuỗi đêm diễn kéo dài 5 tuần tại Paris vào mùa thu này, đồng thời xác nhận sẽ tiếp tục biểu diễn thêm vào năm sau do nhu cầu quá lớn từ khán giả.

Sự trở lại ngoạn mục tại kinh đô ánh sáng

Ở tuổi 58, nữ ca sĩ người Canada sẽ chính thức quay lại sân khấu Paris vào tháng 9 tới. Đây là chuỗi lịch trình biểu diễn cố định đầu tiên của cô kể từ khi phải hủy bỏ loạt show tại Las Vegas vào năm 2022. Sức nóng từ sự kiện này lớn đến mức vé đã bán hết sạch ngay lập tức, đưa đến quyết định mở thêm một đợt biểu diễn kéo dài 3 tuần vào tháng 5/2027.

Hành trình chiến đấu với hội chứng "người cứng"

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Harper's Bazaar, Celine Dion đã chia sẻ chi tiết về cách cô đang đối phó với Hội chứng người cứng (Stiff Person Syndrome) – căn bệnh được cô công bố rộng rãi vào tháng 12/2022, dù đã âm thầm chịu đựng các triệu chứng trong suốt gần hai thập kỷ.

Cô mô tả đây là một "tình trạng tiến triển" nhưng từ chối gọi nó là "bệnh tật". Celine chia sẻ động lực lớn nhất khiến cô dũng cảm công khai sức khỏe chính là sự trân trọng dành cho người hâm mộ: "Họ đã bỏ tiền mua vé. Họ mua đĩa nhạc của tôi. Họ mang đến cho tôi những đặc quyền này. Vì vậy, điều tối thiểu tôi có thể làm là cho họ biết rằng tôi vẫn đang tồn tại".

Để chuẩn bị thể lực cho việc đứng trên sân khấu, nữ danh ca đã thiết lập một chế độ điều trị và tập luyện vô cùng nghiêm ngặt:

Can thiệp y khoa: Trải qua các đợt vật lý trị liệu, trị liệu thanh nhạc, liệu pháp miễn dịch và tích hợp sử dụng thuốc vào sinh hoạt hàng ngày.

Tập luyện cường độ cao: Tham gia các lớp Pilates kéo dài 90 phút, 3 lần/tuần.

Phục hồi qua nghệ thuật: Dành 2 ngày khác trong tuần cho các lớp ballet, thường xuyên luyện tập bên thanh vịn tại phòng gym tại gia.

"Tôi đang thực sự sống trọn vẹn cuộc đời mình"

Dù thừa nhận cảm thấy vừa "hào hứng" vừa "lo lắng" cho chuỗi biểu diễn sắp tới - lần trình diễn chính thức đầu tiên kể từ Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 - Celine khẳng định niềm hạnh phúc lớn nhất của cô là được trở lại trong vòng tay của hàng triệu khán giả.

Trải lòng về những góc khuất cá nhân, nữ ca sĩ bộc bạch cô cảm thấy được là chính mình nhất khi "thành thật" với công chúng: "Tôi chọn sống thật, và mọi chuyện không phải lúc nào cũng tươi đẹp. Có những điều vui vẻ, có những điều buồn bã, nhưng đó mới là cuộc sống. Thay vì đặt câu hỏi về cuộc đời, sao bạn không cứ thế mà tận hưởng nó? Vậy nên, tôi đang thực sự sống, sống trọn vẹn cuộc đời của mình".

Luôn biết ơn mối liên kết sâu sắc với người hâm mộ, biểu tượng âm nhạc đúc kết một cách hóm hỉnh: "Nếu không muốn ký tặng, không muốn chải chuốt xinh đẹp hay sợ bị làm phiền khi đĩa mì Ý đang nguội dần, bạn luôn có quyền chọn ở nhà. Nhưng hãy nhìn xem bạn đang có được những gì từ sự đánh đổi đó".