Bà nội sợ cháu thiếu chất nên đã thêm thứ này vào đồ ăn dặm khiến cháu phải nhập viên vì tổn thương thận

Trước 1 tuổi, xin đừng cho trẻ ăn muối nữa!

Nhiều mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trở nên tồi tệ sau khi sinh con. Mẹ thì kiên trì nuôi con theo khoa học, còn bà nội lại tin vào kinh nghiệm cũ.

Ở Hà Nam - Trung Quốc có một câu chuyện như thế này: Người mẹ vì phải đi làm nên giao con cho bà nội chăm sóc, dặn đi dặn lại rằng trước 1 tuổi tuyệt đối không được nêm muối vào đồ ăn dặm của trẻ.

Bà nội lại nghĩ người trẻ không biết chuyện, trẻ con không ăn muối thì lấy đâu ra sức, thế là nhân lúc mẹ đi làm, bà lén nêm muối vào đồ ăn dặm. Khẩu vị người già vốn đậm đà nên lượng muối nêm vào không hề ít. Sau vài tháng, đứa trẻ dần mất cảm giác thèm ăn, người lờ đờ thiếu sức sống, đến khi đưa vào viện thì đã phát hiện bị tổn thương thận.

Bác sĩ Lý Vĩnh Xuân, Trưởng khoa Lâm sàng Bệnh viện Nhi đồng Hà Nam - Trung Quốc, nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng trẻ dưới 1 tuổi thực sự không thể ăn muối.

Việc cho trẻ ăn muối trước 1 tuổi sẽ gây ra 3 tác hại lớn đối với cơ thể

1. Tác hại đến thận

Khả năng đào thải của thận ở trẻ nhỏ còn rất yếu. Lượng natri tự nhiên có sẵn trong bột ăn dặm, sữa mẹ, sữa công thức và các loại thực phẩm dặm hàng ngày đã đủ đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ.

Theo "Nhu cầu hằng ngày về các chất dinh dưỡng cho người Trung Quốc": Trẻ dưới 6 tháng tuổi cần 170 mg natri mỗi ngày (sữa mẹ và sữa công thức đã đáp ứng đủ); trẻ từ 7 tháng đến 1 tuổi cần 350 mg natri mỗi ngày (đã có đủ trong đồ ăn dặm, bột, sữa).

Ví dụ: 100g lòng đỏ trứng chứa 120mg natri, 100g thịt lợn chứa 57mg natri; bông cải xanh, bí đỏ, ngô và trái cây cũng đều chứa natri. Việc nêm thêm muối lúc này sẽ làm tổn thương thận của trẻ.

2. Dẫn đến thói quen ăn mặn (khẩu vị đậm)

Hướng dẫn Chế độ ăn uống cho Cư dân Trung Quốc khuyến nghị: Trẻ dưới 1 tuổi không ăn muối; trẻ từ 1 đến 3 tuổi lượng muối tiêu thụ mỗi ngày tốt nhất không quá 2g. Nếu trẻ vẫn tiếp nhận được thức ăn không muối thì tốt nhất nên tiếp tục duy trì không nêm muối. Người lớn mỗi ngày không nên ăn quá 6g muối, tốt nhất nên khống chế dưới 5g để tạo thói quen ăn uống thanh nhạt.

Nếu trẻ ăn muối từ trước 1 tuổi sẽ rất dễ hình thành khẩu vị mặn, sau này thích ăn đồ đậm đà, làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, bệnh mạch vành.

Giới nhi khoa đã đạt được shồng thuận: Trẻ ăn chế độ nhiều natri kéo dài trước 1 tuổi sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp và tim mạch khi trưởng thành cao gấp 2 đến 3 lần so với trẻ ăn thanh nhạt, độ tuổi phát bệnh thậm chí có thể sớm hơn tới 10 năm.

3. Ảnh hưởng đến hệ miễn dịch

Ăn quá mặn dễ gây khát nước và khô khoang mũi, trong khi khoang mũi ẩm mới có thể giữ lại vi khuẩn. Nếu thường xuyên khát nước mà không được bổ sung nước kịp thời, vi khuẩn sẽ dễ dàng xâm nhập vào cơ thể qua đường mũi, miệng khiến trẻ bị ốm. Do đó, cho trẻ ăn muối trước 1 tuổi có tính phá hủy rất lớn đối với cơ thể.

Mẹo tạo vị ngon tự nhiên cho đồ ăn dặm (không dùng muối):

Bột nấm hương: Dùng nấm hương khô xay thành bột, cho một ít vào là món ăn đã rất ngọt vị.

Bột tôm khô nhạt: Dùng tép/tôm khô không muối nướng giòn rồi xay bột.

Rau củ tự nhiên: Cho một chút cà chua hoặc ngô khi nấu, vị chua ngọt tự nhiên trẻ rất thích. (Hoặc có thể hấp táo ăn kèm cơm).

Đọc kỹ nhãn thực phẩm: Khi mua đồ ăn dặm chế biến sẵn, nhất định phải xem bảng thành phần, không mua loại có hàm lượng natri vượt quá 200mg/100g. Thức ăn, mì của người lớn chứa hàm lượng natri cao, tuyệt đối không cho trẻ ăn.

Đừng tin vào quan điểm "ngày xưa toàn nuôi thế" của thế hệ trước mà đem tương lai của con ra đánh cược. Trước 1 tuổi, xin đừng cho trẻ ăn muối nữa!

Nguồn: Sohu