Phùng Khánh Linh

Trái Tim Sư Tử (của) Phùng Khánh Linh — Special Interview

(Interview)
Diệp Nguyễn
(Photography)
Hậu Lê
(Design)
Vô Hình
(Art Director)
Huy Hoàng
(Stylist)
Harry Vo
(Fashion)
Tieu Man, Thanh Ngo, Pham Tran
Phong Dinh
(MUA)
Duc Vo Minh, Tâm như
(Hair Stylist)
Tuan Anh, Đức Sơn

Từ một cô gái từng ra chợ vải để may đồ "đu idol" đến một nữ hoàng sold-out sở hữu hẳn… group Anti-fan chính chủ, Phùng Khánh Linh đang sống trong những ngày rực rỡ đầu tiên của sự nghiệp mình. Không chọn cách khoác lên mình sự xa cách của một ngôi sao, Linh kết nối với công chúng bằng một thái độ chân thành, sắc sảo và dí dỏm rất riêng.

Phùng Khánh Linh — eMagazine 2026

Phía sau dáng vẻ dịu dàng và những lời đối thoại tấu hài duyên dáng cùng khán giả là một bản lĩnh nghệ thuật đáng kinh ngạc. Khi ánh đèn nhung đỏ vụt tắt, thứ còn lại duy nhất trong cô không phải là hào quang hay những con số, mà là một tình yêu sân khấu cháy bỏng.

Chapter One

Khi quyết định
buông bỏ,
mọi thứ
lại bất ngờ
tìm đến

Gần một năm đã trôi qua, cảm giác của Linh như thế nào trước những gì mình đã làm được trong năm rồi?

Phùng Khánh Linh

Tôi xin được gói trọn vẹn hành trình vừa qua của mình trong 3 từ: Tái sinh, Kết nốiSự tò mò.
Tái sinh - vì qua mỗi chuyến đi hay mỗi lần đối diện với khán giả, tôi thấy mình bước qua nỗi đau để trở thành một phiên bản hoàn toàn mới, tự tin và trọn vẹn hơn trên sân khấu.
Kết nối - vì một năm qua đã mang đến cho tôi những khán giả mới, những người cộng sự mới tuyệt vời.
Và sự tò mò - vì sau tất cả, tâm thế của tôi vẫn là khao khát đào sâu, học hỏi và hào hứng đi tiếp trên hành trình này.

Trong cuộc trò chuyện lần trước của chúng ta vào cuối năm 2025, Linh có nói đó là cột mốc mà Linh cảm nhận được khán giả đã nhìn thấy mình. Còn bây giờ, khi đã đứng ở giữa trung tâm của sự nhìn thấy đó, việc được ghi nhận đối với Linh có thay đổi nhiều không?

Phùng Khánh Linh

Tôi rất biết ơn. Có một câu như thế này trong EM ĐAU: “Đứng giữa một vạn người ai biết” - khi viết xong bài hát đó, tôi cảm thấy mình đã buông bỏ hết tất cả những khao khát được nhìn thấy và thấu hiểu. Và thật bất ngờ khi đã quyết định buông bỏ, thì mọi thứ lại tìm đến. Hoá ra, khi ta dám hiện diện thì khán giả sẽ hoàn toàn chấp nhận. Họ nhận thấy cô nghệ sĩ này có điều gì đó mà họ rất muốn đào sâu và tìm hiểu thêm.

(-Phùng Khánh Linh-)
Có một câu như thế này trong EM ĐAU: “Đứng giữa một vạn người ai biết” - khi viết xong bài hát đó, tôi cảm thấy mình đã buông bỏ hết tất cả những khao khát được nhìn thấy và thấu hiểu. Và thật bất ngờ khi đã quyết định buông bỏ, thì mọi thứ lại tìm đến. Hoá ra, khi ta dám hiện diện thì khán giả sẽ hoàn toàn chấp nhận.
Phùng Khánh Linh

Tại sao đến bây giờ Linh mới “dám hiện diện”? Hay sự hiện diện trước đây của Linh là một khái niệm gì đấy khác?

Phùng Khánh Linh

Ngày trước, tôi từng rất tự ti và luôn sợ bị phán xét. Lúc nào cũng có rất nhiều câu hỏi trong đầu, ngay cả khi bước lên sân khấu cũng không hề thoải mái mà chỉ lo mình làm các động tác bị sai, bị kỳ trong mắt khán giả. Chỉ cho đến khi tôi ngồi lại với bản thân để làm rõ tất cả những nỗi sợ và cả sự phán xét đó, tôi mới dám là mình ở hiện tại. Tôi đã quyết định rằng: Mình ở ngoài đời là người thế nào thì con người đó cũng sẽ hiện diện trọn vẹn với khán giả. Và đó chính là thay đổi rất lớn với tôi trong thời gian vừa rồi.

Hành trình chấp nhận đấy của Linh đã diễn ra như thế nào?

Phùng Khánh Linh

Có rất nhiều thứ khiến tôi phải suy ngẫm về con người mình. Không chỉ là những suy nghĩ trong đầu đâu, mà còn là rất nhiều tình huống và những câu chuyện ngoại cảnh xuất hiện và khiến tôi phải đối diện trực tiếp, trả lời câu hỏi mình là ai, mình sống vì điều gì và mình làm nghệ thuật vì điều gì?

Phùng Khánh Linh
Tôi nhớ nhất những đêm nhạc đầu tiên chỉ với 300 khán giả đến nghe mình hát, rồi đến 500 khán giả, tất cả như những viên gạch nhỏ đặt lên nhau. Và đến bây giờ, tôi đã có những đêm nhạc mà hàng vạn khán giả đến lắng nghe mình.
(-Phùng Khánh Linh-)
Phùng Khánh Linh

Người ta hay nói rằng Phùng Khánh Linh đã “thoát flop” rồi, vậy với Linh thì cảm giác mình thoát khỏi áp lực phải chứng tỏ với công chúng về bản thân ra sao?

Phùng Khánh Linh

Tôi là người không ngại sự flop ngày xưa của mình. Tôi cũng tự nhận mình là flop luôn. Chị biết vì sao không? Trong giai đoạn flop, tôi thấy mình… thích thú lắm. Tôi dám thử nghiệm, dám làm những thứ mình chưa từng thử trước đây. Nếu không có sự flop đấy, tôi sẽ bị áp lực rằng mình phải đạt được mục tiêu này kia trong sự nghiệp. Và hoá ra là âm nhạc đã dẫn lối mọi thứ. Tôi nhớ nhất những đêm nhạc đầu tiên chỉ với 300 khán giả đến nghe mình hát, rồi đến 500 khán giả, tất cả như những viên gạch nhỏ đặt lên nhau. Và đến bây giờ, tôi đã có những đêm nhạc mà hàng vạn khán giả đến lắng nghe mình.

Tôi cũng là đứa mộng mơ nhiều, cũng có mơ ước mình sẽ được tổ chức concert ở những sân khấu lớn hơn, thậm chí là cả những sân vận động có sức chứa 10 nghìn, 20 nghìn khán giả. Và việc flop thật sự giúp tôi rất nhiều trong việc “dám”. Đó là giai đoạn mà tôi rất trân trọng. Vậy nên bây giờ, khi có cơ hội ngồi với các bạn nghệ sĩ trẻ và được các bạn hỏi rằng làm thế nào để âm nhạc của mình được lắng nghe. Tôi luôn nói rằng: Đừng ngại những giây phút mà âm nhạc của mình chưa được đến gần với khán giả. Hãy giữ vững niềm tin đó, đến một ngày - bạn sẽ được nhận ra.

Vậy khi không còn flop, Linh có nghĩ sự mong đợi của khán giả lại là một kiểu áp lực mới không? Mình phải tính toán nhiều hơn khi làm nghệ thuật chẳng hạn.

Phùng Khánh Linh

Cũng có thể có, mà cũng có thể không. Tôi nghĩ, áp lực lớn nhất vẫn đến từ bản thân mình. Bản thân mình phải đặt ra những áp lực để biết mình sẽ làm gì tiếp theo và nên làm gì cho đúng. Ngay chính tình yêu thương của khán giả cũng trở thành một bộ lọc để biết sắp tới mình sẽ làm gì để không phụ tình yêu thương ấy. Thế nên, lúc tôi và ekip làm GIỮA MỘT VẠN TOUR, chúng tôi cũng có rất nhiều bài toán trăn trở là làm sao để mang lại cho khán giả một tour diễn trọn vẹn và bám sát tinh thần nhất của GIỮA MỘT VẠN NGƯỜI.

Chapter Two

Tôi muốn làm
một đêm nhạc
mà sau này
nhìn lại,
tôi sẽ
không phải
hối tiếc

Ý tưởng về GIỮA MỘT VẠN TOUR đến với Linh và ekip từ khi nào?

Phùng Khánh Linh

Thực ra việc làm một album và mang câu chuyện đó biến thành một concept sân khấu hoàn chỉnh luôn là khao khát của tôi từ trước đến nay. Ở album thứ nhất và thứ hai, tôi vẫn còn nhiều tiếc nuối vì chưa thể thực hiện được mong muốn đó.

Nhưng đến album “GIỮA MỘT VẠN NGƯỜI”, may mắn là sản phẩm nhận được sự yêu thương rất lớn từ khán giả. Nhờ vậy, tôi và ekip mới có đủ cơ hội để biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Đêm nhạc đầu tiên của 'GIỮA MỘT VẠN TOUR' đã được bắt đầu từ Đêm N1 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

Khi bắt tay vào làm album, ekip của tôi đã đặt ra một mục tiêu: làm sao để mang “GIỮA MỘT VẠN NGUỜI” đến và hát cho đủ một vạn khán giả. Ban đầu, chúng tôi tính toán chắc phải làm mười mấy đêm diễn nhỏ thì mới gom đủ con số đó. Nhưng điều bất ngờ ngoài mong đợi là chỉ mới đến đêm thứ 3, chúng tôi đã chính thức cán mốc một vạn khán giả rồi!

Định hướng từ đầu của tôi là mang “GIỮA MỘT VẠN TOUR” đi qua cả ba miền Bắc - Trung - Nam. Sau điểm dừng chân đầu tiên tại TP.HCM, Hà Nội và các điểm đến tiếp theo luôn nằm trong kế hoạch mà cả team quyết tâm mang tới cho khán giả.

Sự xuất hiện của những đêm 2, 3, 4 và chuẩn bị là 5 - đều nằm trong kế hoạch từ trước, hay đã được phát sinh sau sự quan tâm quá lớn của khán giả?

Phùng Khánh Linh

Ban đầu, tôi và ekip chỉ dám lên kế hoạch cho một đêm diễn duy nhất (N1) tại Nhà hát Hòa Bình, thậm chí còn lo lắng không bán hết vé tầng hai. Nhưng sự ủng hộ của khán giả đã tạo nên một kịch bản hoàn toàn ngoài dự tính. Thậm chí khi được báo tin vừa sold out trong nháy mắt, tôi còn đang đi ăn.

Cho đến khi công bố đêm thứ 2, mọi chuyện lại tiếp tục không nằm trong dự tính của chúng tôi. Khi đợt bán vé early-bird, vừa mở, toàn bộ vé đã bán hết chỉ trong thời gian ngắn do một trục trặc kỹ thuật ngoài ý muốn, khiến khán giả chờ đợt mở bán chính thức chưa kịp mua. Việc đầu tiên chúng tôi làm là đăng lời xin lỗi công khai. Ngay trong đêm, ekip phải cuống cuồng liên hệ nhà hát, làm việc với đạo diễn và đội ngũ âm thanh, ánh sáng để xem có thể nối tiếp đêm thứ hai hay không.

May mắn mỉm cười khi mọi mắt xích đều khớp lại, giúp tôi có cơ hội mở thêm đêm N2. Thế nhưng điều bất ngờ chưa dừng lại ở đó: đêm N2 tiếp tục sold out trong chớp mắt. Đến tận bây giờ, ngồi đây kể lại với chị mà tôi như sống lại khoảnh khắc đấy, tay chân vẫn đang run. Mọi thứ đã thật sự vỡ oà.

Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
(-Phùng Khánh Linh-)
Khi bắt tay vào làm album, ekip của tôi đã đặt ra một mục tiêu: làm sao để mang “GIỮA MỘT VẠN NGUỜI” đến và hát cho đủ một vạn khán giả. Ban đầu, chúng tôi tính toán chắc phải làm mười mấy đêm diễn nhỏ thì mới gom đủ con số đó. Nhưng điều bất ngờ ngoài mong đợi là chỉ mới đến đêm thứ 3, chúng tôi đã chính thức cán mốc một vạn khán giả rồi!

GIỮA MỘT VẠN TOUR nhận được rất nhiều lời khen về kịch bản, ý tưởng, concept và cả khâu sản xuất kỳ công. Mọi thứ đã thành hình như thế nào?

Phùng Khánh Linh

Trước khi mua vé, hầu hết khán giả đều chưa biết Phùng Khánh Linh sẽ làm gì trong concert này. Mọi người đơn thuần nghĩ rằng tôi sẽ lên sân khấu, cầm đàn và hát cùng live band.

Nhưng ngay khi bán hết vé 2 đêm đầu tiên, cả ekip có ngồi họp lại. Tôi nhớ nhất câu hỏi từ hai giám đốc âm nhạc của mình là anh Đại và anh Phú: “Bài toán đặt ra bây giờ là em muốn tối ưu lợi nhuận, hay muốn all-in một phen cho khán giả?”.
Tôi không suy nghĩ quá lâu để trả lời: “Em muốn làm một đêm nhạc mà sau này nhìn lại, bản thân không bao giờ thấy hối hận”.

Dĩ nhiên, chúng tôi cần những cộng sự có chung tầm nhìn để cùng bước lên thuyền và biến những ý tưởng đó thành hiện thực. Đó là lý do tôi kết hợp với đạo diễn Dương Mai Việt Anh cùng team Encore đồng hành, từng bước tạo nên thế giới của GIỮA MỘT VẠN NGƯỜI lên sân khấu.

Đến khi tổng duyệt và bước ra sân khấu đêm đầu tiên, được tận mắt nhìn thấy thế giới âm nhạc của mình hiện hữu qua từng hình ảnh, cảm xúc của Linh lúc đó là gì?

Phùng Khánh Linh

Đêm N1 có lẽ là những khoảnh khắc mà tôi khó quên nhất. Sau khi sold-out, tôi quyết định giấu kín thông tin tới cùng - không tiết lộ hậu trường, không lộ thiết kế sân khấu. Khán giả rất tò mò vì hoàn toàn không biết tôi sẽ làm gì. Đó là một cảm giác rất thú vị.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cảm giác mỗi khi tấm rèm nhung đỏ mở ra cho từng màn trình diễn của đêm hôm ấy. Khán giả reo hò, bùng nổ và truyền cho tôi một nguồn năng lượng vô cùng mãnh liệt. Chính sức mạnh ấy giúp tôi thăng hoa, giúp tôi vững tin vào con đường mình chọn, giúp tôi bay trên sân khấu và cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương quá lớn từ mọi người.

Đặc biệt là khoảnh khắc cuối chương trình, khi ló đầu ra qua tấm rèm để cảm ơn khán giả, tôi thấy mình ngập tràn hạnh phúc, xúc động và biết ơn. Tôi không nghĩ mình cùng những người cộng sự có thể mang được những điều đẹp đẽ này lên sân khấu. Không chỉ riêng tôi, tôi tin tất cả những đồng đội đứng phía sau cũng cảm thấy trọn vẹn khi ước mơ của cả tập thể đã chính thức thành hình.

Phùng Khánh Linh
(-Phùng Khánh Linh-)

Ngay khi bán hết vé 2 đêm đầu tiên, cả ekip có ngồi họp lại. Tôi nhớ nhất câu hỏi từ hai giám đốc âm nhạc của mình là anh Đại và anh Phú: “Bài toán đặt ra bây giờ là em muốn tối ưu lợi nhuận, hay muốn all-in một phen cho khán giả?”.

Tôi không suy nghĩ quá lâu để trả lời:

“Em muốn làm một đêm nhạc mà sau này nhìn lại, bản thân không bao giờ thấy hối hận”.

Cảm giác của Linh khi chuẩn bị ra sân khấu diễn bài đầu tiên của đêm hôm đó hẳn rất đặc biệt?

Phùng Khánh Linh

Chính là lúc… chờ để lên sân khấu. Tôi ghét cảm giác đó kinh khủng và chỉ muốn bay lên sân khấu ngay lập tức. Tôi liên tục check từng giây từng phút xem đã đến giờ chưa? Tay cứ run cầm cập và hồi hộp vô cùng.

Nhưng chỉ ngay khi được ngồi trên con thiên nga sau tấm rèm, được cầm cái mic trên tay - tôi biết khoảnh khắc này đã đến. Đây chính là lúc mình được là mình. Đó là cảm giác mà tôi không thể nào quên.

Tôi muốn nói về sự kết nối giữa Linh và khán giả trong tour diễn, dường như đó là một cuộc "tìm thấy nhau" hơn là mối quan hệ giữa thần tượng và người hâm mộ. Linh cảm nhận sợi dây kết nối này rõ nhất vào những khoảnh khắc nào?

Phùng Khánh Linh

Đó thật sự là một điều kỳ diệu. Khi làm album, tôi và ekip đã xây dựng một thế giới riêng với concept nhất quán - từ tạo hình, trang phục cho đến câu chuyện của nhân vật. Việc khán giả yêu thương, muốn bước vào và trở thành một phần của thế giới đó là điều vô cùng tuyệt vời.

Sợi dây kết nối ấy thể hiện rõ qua rất nhiều hành động dễ thương. Khán giả mang những con búp bê Phùng Khánh Bông (merch của chương trình) đi du lịch, thay quần áo cho nó và mang đi khắp mọi nơi - rất dễ thương. Rồi các bạn cũng bỏ công sức để cosplay thành tôi, hay tự tay chuẩn bị những món quà nhỏ (freebies) để trao tặng nhau trước giờ vào xem show. Mọi người không chỉ kết nối với tôi mà còn tự tạo nên những tình bạn mới trong chính cộng đồng này.

Đặc biệt, đây có lẽ là album nhận được nhiều fan-art nhất của tôi. Trong đêm N3 và N4, chúng tôi đã chiếu lại những bức tranh do chính khán giả vẽ về thế giới "GIỮA MỘT VẠN NGƯỜI". Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi rất bất ngờ khi nhận được những bức tranh của các bạn gửi về. Có lẽ vì ekip đã dành trọn tâm huyết cho album với những artwork được vẽ tay hoàn toàn, nên khán giả cảm nhận được sự tỉ mỉ đó và đáp lại bằng tình cảm tương tự.

Chapter Three

“Tôi không thể
mang trái tim
chuột nhắt
khi ở bên
những người
có trái tim
sư tử”

Hãy kể thêm về đêm nhạc ở Hà Nội đi! Tôi nghĩ, đó hẳn là một trải nghiệm đáng nhớ với Linh khi mang GIỮA MỘT VẠN TOUR về Hà Nội.

Phùng Khánh Linh

Việc đưa GIỮA MỘT VẠN TOUR ra Hà Nội vốn nằm trong kế hoạch ban đầu. Bài toán khó nhất lúc đó là làm sao phải mang bằng được concept từ TP.HCM ra, thậm chí phải làm trọn vẹn và hoành tráng hơn nữa.

Tôi cùng ekip đã đi khảo sát rất nhiều nơi. Ngay khoảnh khắc bước vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tôi thốt lên: "Đây rồi! Phải là nơi này". Nhưng địa điểm này lại kéo theo một áp lực tài chính khổng lồ, buộc chúng tôi phải làm hai đêm liên tiếp mới có thể cân bằng. Cũng rất hạnh phúc là đêm N3 tiếp tục sold out, và đêm N4 cũng được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Những khán giả sẵn sàng bỏ số tiền lớn mua vé chính là những "nhà tài trợ âm thầm", cho chúng tôi nội lực để hiện thực hóa giấc mơ này. Tôi vô cùng biết ơn họ.

Hà Nội cũng mang ý nghĩa rất đặc biệt với tôi. Xúc động ở chỗ, đây là nơi mà tôi đã viết cho mình một bức thư khi rời xa Hà Nội 9 năm trước. Tôi có lục tìm lại được bức thư đó trước khi quay lại đây. Đọc lại nó và được đứng trong vòng tay yêu thương của khán giả, tôi cảm thấy quyết định đến một miền đất mới của mình quả là một quyết định đúng đắn. Khi quay lại, tôi vẫn có thể biến những mong mỏi của mình thành hiện thực và đáp lại tình cảm của khán giả một cách trọn vẹn. Đó là lý do khiến tôi vô cùng xúc động.

Mẹ của Linh có đến xem con gái diễn hôm đó không?

Phùng Khánh Linh

Mẹ có đến xem cả hai đêm. Mẹ vốn là người rất khó tập trung. Trước khi đi, anh trai tôi còn dặn: Mẹ đi xem đừng ngủ gật nhé! Ai cũng sợ mẹ sẽ… ngủ giữa chừng, nhưng về đến nhà mẹ còn khoe là không ngủ tí nào. Nghe thế là tôi biết mình cũng cũng thành công rồi đấy.

eMagazine
2026
eMagazine
2026
(-Phùng Khánh Linh-)
Special
Interview
Phung
Khanh
Linh
eMagazine
2026
Special
Interview
(-Phùng Khánh Linh-)
Hà Nội cũng mang ý nghĩa rất đặc biệt với tôi. Xúc động ở chỗ, đây là nơi mà tôi đã viết cho mình một bức thư khi rời xa Hà Nội 9 năm trước. Tôi có lục tìm lại được bức thư đó trước khi quay lại đây. Đọc lại nó và được đứng trong vòng tay yêu thương của khán giả, tôi cảm thấy quyết định đến một miền đất mới của mình quả là một quyết định đúng đắn.

Nếu có một thước phim hậu trường chưa từng công bố, Linh muốn khán giả nhìn thấy hình ảnh nào nhất của mình đằng sau ánh đèn sân khấu?

Phùng Khánh Linh

Nên nói thật không ta? Đó là lúc cả ekip cùng nhau đi chùa. Tôi cầu mong cả team sẽ có đủ sức khoẻ và được thăng hoa trên sân khấu. Có sức khỏe sẽ giúp tôi giữ được năng lượng của mình từ đầu đến cuối, và tôi vẫn trăn trở hoài làm sao để khoẻ hơn. Khi làm tour diễn này, tôi nhận ra sức khoẻ là điều quan trọng nhất. Làm sao để có thể hát liên tục được 20-30 bài mà vẫn giữ phong độ ổn định? Tôi lao vào luyện tập và nhiều khi luyện tập điên cuồng quá lại bị cả team la. Mọi người yêu cầu tôi luôn phải có một ngày Chủ Nhật không làm gì để nghỉ ngơi trọn vẹn.

Kỷ niệm thứ hai đó là cứ trước mỗi đêm diễn của tour, tôi lại được cưng như công chúa. Không có một sự căng thẳng hay áp lực nào, từ anh Đại, anh Phú cho đến team BLACK SWAN LABEL, mọi người chiều chuộng và đáp ứng mọi nguyện vọng của Phùng Khánh Linh.

Trong một tour diễn lớn, chắc chắn không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Thử thách nào xuất hiện ngay trong lúc tổng duyệt hay khi đang biểu diễn?

Phùng Khánh Linh

Thực ra sân khấu trực tiếp luôn có những sự cố ngoài dự tính. Ở đêm N3, lúc bước lên cầu thang hát bài LINH CẢM, tôi vẫn nghĩ mình đang ngầu lắm. Vậy mà đêm về xem lại video, tôi… không dám xem lại. Cái gì vậy trời??? Sao mình lại làm như thế? Ngay đêm hôm sau, đạo diễn Việt Anh phải dặn: “Linh ơi, hôm nay đừng đi kiểu đấy nữa nha”. Hay như trong đêm N1, tôi… ngựa quá, cứ múa say mê và kết quả là nằm xuống sớm quá nên bị sặc khói. Sau mỗi lần như vậy, tôi và team của mình đều rút kinh nghiệm để xem còn có thể khắc phục thêm điều gì. Nếu đêm N1 khâu check-in chưa thực sự trơn tru thì đêm N2 chúng tôi đã xử lý triệt để. Cả tôi và đồng đội luôn sẵn sàng lắng nghe mọi góp ý để mỗi đêm diễn sau đều trọn vẹn hơn đêm trước.

Tôi tự hỏi mình có thể dùng từ này không: Tôi thấy mình rất giàu có. Tôi giàu có vì sở hữu những người đồng đội tuyệt vời đến thế. Tôi không thể nào mang một trái tim chuột nhắt khi sống cùng những người mang trái tim sư tử được. Giống như khi bước lên cùng một "cỗ xe ước mơ" với mọi người, nếu bản thân cứ dậm chân tại chỗ thì sẽ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Vậy nên, chúng tôi lựa chọn cùng nhau đi lên.
(-Phùng Khánh Linh-)
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh

Linh nhắc tới rất nhiều về những người cộng sự đồng hành cùng mình. Vậy hành trình tour diễn lần này đã khiến mối quan hệ giữa Linh và mọi người trở nên gắn kết ra sao?

Phùng Khánh Linh

Tôi thấy mình vô cùng may mắn. Tôi không chỉ tìm được những cộng sự muốn giúp mình tạo nên âm nhạc mang tên Phùng Khánh Linh, mà quan trọng hơn, tôi phát hiện ra mình đang được đi cùng những con người sở hữu một tâm thế rất lớn.

Họ có một trái tim lớn, những ước mơ lớn và khát khao cháy bỏng - điều mà thú thực, ngày xưa khi mới bắt đầu tôi lại chưa có được. Khi ở cạnh những cộng sự giỏi giang và tài năng như vậy, tôi có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày, để nhìn vào họ và học hỏi.

Chẳng hạn như hai giám đốc âm nhạc của tôi, trong lúc thực hiện CITOPIA, các anh từng đưa ra thử thách bắt tôi phải tự soạn tổng phổ cho tất cả các bài hát trong album. Lúc đầu tôi bướng lắm! Nhưng khi bắt đầu đào sâu, tìm hiểu về kiến thức chuyên môn, nhạc lý và duy trì việc rèn luyện mỗi ngày, tôi mới nhận ra điều này tốt cho sự nghiệp của mình đến nhường nào.

Mọi người cùng tôi vạch ra một lộ trình phát triển rõ ràng cho Phùng Khánh Linh trong tương lai, luôn nhắc nhở tôi phải trau dồi kiến thức, giọng hát, kỹ năng và cả cách sống. Tôi tự hỏi mình có thể dùng từ này không: Tôi thấy mình rất giàu có. Tôi giàu có vì sở hữu những người đồng đội tuyệt vời đến thế. Tôi không thể nào mang một trái tim chuột nhắt khi sống cùng những người mang trái tim sư tử được. Giống như khi bước lên cùng một "cỗ xe ước mơ" với mọi người, nếu bản thân cứ dậm chân tại chỗ thì sẽ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Vậy nên, chúng tôi lựa chọn cùng nhau đi lên.

Đêm diễn cuối cùng của "GIỮA MỘT VẠN TOUR" sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ - một không gian lớn hơn Nhà hát Hòa Bình rất nhiều. Bài toán khó nhất mà Linh và ekip phải giải quyết ở một không gian lớn như thế này là gì? Có cảm thấy lo lắng hơn không?

Phùng Khánh Linh

Đương nhiên tôi và ekip sẽ nỗ lực làm mọi thứ trọn vẹn nhất có thể. Nhưng tôi xin phép chỉ bật mí một chút thôi: Khán giả hãy cứ giữ tâm thế hồi hộp giống như trước đêm N1, bởi vì mọi bí mật vẫn đang được giấu kín!

Về mặt cảm xúc, tôi cố gắng không để bản thân chìm vào lo lắng. Vì khi lo nghĩ quá nhiều, sự sáng tạo và tính bay bổng trong nghệ thuật sẽ bị cản trở rất lớn. Giờ đây, tâm trạng của tôi gói gọn trong sự hồi hộp và háo hức. Thú thật, tôi đếm từng ngày để đến đêm diễn cuối cùng này - đêm nhạc Encore khép lại hành trình GIỮA MỘT VẠN NGƯỜI. Tôi chỉ mong mọi thứ diễn ra theo đúng lộ trình và mượt mà nhất.

(-Phùng Khánh Linh-)
Thay đổi lớn nhất là tôi đã chữa lành được "căn bệnh" sợ sân khấu của mình.
Trước đây tôi rất sợ sân khấu, dù chính tôi cũng không hiểu tại sao. Cô bé Phùng Khánh Linh ngày nhỏ vốn dĩ cực kỳ yêu sân khấu, nó coi bất kỳ đâu cũng là nơi mình có thể cất tiếng hát. Thế nhưng khi trưởng thành, những rào cản từ lời chê bai và sự tự phán xét khắc nghiệt đã bóp nghẹt, khiến tôi không thể là chính mình khi đứng trước khán giả.
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh

Sau khi trải qua một tour diễn lớn như vậy, Linh cảm thấy bản thân thay đổi như thế nào? Hành trình này có tạo nên bước ngoặt nào trong Linh không?

Phùng Khánh Linh

Có lẽ thay đổi lớn nhất là tôi đã chữa lành được "căn bệnh" sợ sân khấu của mình.
Trước đây tôi rất sợ sân khấu, dù chính tôi cũng không hiểu tại sao. Cô bé Phùng Khánh Linh ngày nhỏ vốn dĩ cực kỳ yêu sân khấu, nó coi bất kỳ đâu cũng là nơi mình có thể cất tiếng hát. Thế nhưng khi trưởng thành, những rào cản từ lời chê bai và sự tự phán xét khắc nghiệt đã bóp nghẹt, khiến tôi không thể là chính mình khi đứng trước khán giả. Tôi nhớ mãi cảm giác sau mỗi đêm diễn trở về nhà, tôi không hề cảm thấy vui hay hạnh phúc. Tôi luôn cắn rứt rằng mình lẽ ra phải làm tốt hơn thế.

Nhưng từ N1, N2 cho đến N3, N4, tôi cảm nhận rõ tâm hồn mình đã thực sự hòa quyện trọn vẹn với sân khấu. Đó là một cảm giác vô cùng thiêng liêng. Tôi được trở lại là chính mình - được bay bổng, được múa, được nhảy và tận hưởng trọn vẹn không gian đó. Đó chính là món quà đặc biệt nhất mà tôi nhận được trong năm nay.
Và tôi biết, sự chữa lành ấy có được một phần lớn là nhờ tình yêu thương của hàng ngàn khán giả bên dưới - những người luôn bao bọc và chờ đợi tôi tỏa sáng.

Chapter Four

“Tôi là
một người
thích
chinh phục”

Trong bài phỏng vấn trước, Linh từng chia sẻ mình vẫn duy trì công việc bán hàng online để tích lũy làm nhà. Sau gần một năm với 5 đêm diễn cháy vé liên tiếp, liệu "cửa hàng online" đó đã hoàn thành sứ mệnh của mình chưa?

Phùng Khánh Linh

Thú thực là tôi vẫn còn những công việc dở dang đang làm. Nếu chia sẻ sâu hơn chắc khách hàng sẽ nhận ra tôi mất!

Dù hiện tại tôi đã dành phần lớn thời gian để tập trung tối đa cho âm nhạc, nhưng công việc bán hàng online vẫn là một khoảng trời riêng nho nhỏ mang lại niềm vui cho tôi, giúp tôi kiếm thêm tiền để mua pate cho các bé mèo ở nhà.

Hiện tại, tôi đang nuôi 3 bé mèo, và bé nào đến với tôi cũng là một nhân duyên rất tình cờ. Bé thứ nhất đến khi tôi bắt gặp bé bên vệ đường trong tình trạng ướt nhẹp. Bé thứ hai là một chú mèo tội nghiệp tôi nhìn thấy dưới tầng trệt lớp tập Yoga. Còn bé thứ ba tôi vô tình lướt thấy trên mạng khi người chủ cũ cầu cứu vì bé bị trả lại do... xấu. Tôi thấy thương quá nên đã đến đón em ngay.

Đặc biệt, trong lúc cả ekip họp chuẩn bị cho GIỮA MỘT VẠN TOUR tại Hà Nội, ngay dưới phòng họp lại xuất hiện một bé mèo xíu bị bỏ rơi. Bé chủ động chạy đến chạm vào chúng tôi, như một lời thì thầm nhắn gửi: "Hãy yêu thương em đi". Khoảnh khắc đó rất xúc động, và chúng tôi đã quyết định đón bé về bây giờ bé đang ở ngay tại công ty. Vậy nên tôi nghĩ: Nếu các bạn gặp một em bé động vật nào đó và có một nhân duyên nào khiến bạn chạm vào các bé, rồi cảm nhận thấy tình yêu thương muốn được trao đi - hãy mở rộng vòng tay đón các em về chăm sóc nhé.

Việc nuôi dạy các bé dạy cho tôi rất nhiều điều: từ sự bao dung khi các em quậy phá, cho đến sự kiên nhẫn. Và quan trọng nhất, các em chính là những người bạn tri kỷ, luôn lặng lẽ đến bên cạnh, nằm trọn trong lòng để xoa dịu mỗi khi tôi buồn nhất. Tôi thậm chí không dám nghĩ đến một ngày các bé sẽ rời xa mình.

Ngày xưa khi Linh sống trong nỗi buồn hay sự cô đơn, đó là nguồn chất liệu sáng tác rất dồi dào. Nhưng giờ đây, khi đã nhận được nhiều tình yêu thương, có một cuộc sống bình yên và thành công hơn, Linh có sợ mình sẽ bớt đi những trăn trở để viết nhạc?

Phùng Khánh Linh

Tôi xin chia sẻ thật rằng, chất liệu trong các bài hát của tôi không hoàn toàn đến từ trải nghiệm cá nhân. Nó có thể bắt nguồn từ một bộ phim tôi xem, những câu chuyện bạn bè tâm sự, hay đơn giản là thế giới mà tôi tự tưởng tượng ra. Cốt lõi của sáng tác nằm ở sự nhạy cảm khi quan sát thế giới xung quanh. Đau khổ hay buồn bã không phải là chất liệu duy nhất để tạo nên âm nhạc.

Chỉ cần bản thân vẫn còn nhạy cảm và mở lòng cảm nhận thế giới, tôi vẫn sẽ tiếp tục viết. Ngay cả khi một ngày nào đó nỗi đau cá nhân trong tôi hoàn toàn qua đi, đó cũng là một tín hiệu đáng mừng. Bởi vì ngoài kia vẫn còn biết bao tâm hồn đang tổn thương, và âm nhạc của tôi có thể thay họ cất lời.

Dù hiện tại tôi đã dành phần lớn thời gian để tập trung tối đa cho âm nhạc, nhưng công việc bán hàng online vẫn là một khoảng trời riêng nho nhỏ mang lại niềm vui cho tôi, giúp tôi kiếm thêm tiền để mua pate cho các bé mèo ở nhà.
(-Phùng Khánh Linh-)
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh

Người ta hay nói khi người nghệ sĩ chạm đến mục tiêu, họ dễ rơi vào cảm giác hụt hẫng vì không biết điều gì tiếp theo sẽ đến. Linh có bao giờ trải qua cảm giác đó?

Phùng Khánh Linh

Thú thực, tôi cảm thấy mình vẫn đang trên đường đi và chưa dừng lại ở bất kỳ cột mốc nào. Bản tính của tôi lại là một người rất thích chinh phục.

Giống như khi leo lên đỉnh một ngọn núi, nhìn xuống thấy thảo nguyên xanh hay những dòng sông tuyệt đẹp, tôi lại khao khát được đặt chân đến những nơi đó. Càng đi xa, đích đến của ta sẽ càng dịch chuyển. Ngày còn bé, tôi chỉ mong được hát và gặp gỡ khán giả. Lên cấp ba, mục tiêu lại là thi đỗ đại học. Đỗ đại học rồi, tôi lại tự hỏi bước tiếp theo của mình là gì đây? Ở mỗi thời điểm, mục tiêu của tôi luôn luôn dịch chuyển. Tôi vẫn muốn tiếp tục đi để khám phá những chân trời mà mình chưa từng chạm tới.

Khi bắt đầu được công nhận và nhận được hào quang nổi tiếng, Linh làm thế nào để cái tôi nghệ sĩ không bị chao đảo trước tình yêu thương hay sự chú ý đó?

Phùng Khánh Linh

Khi được mọi người yêu thương nhiều hơn, tôi có cho mình nhiều cơ hội hơn. Dù vậy, tôi vẫn luôn đặt ra những nguyên tắc khắt khe cho bản thân - không phải vì tự cao tự đại, mà là vì tôi luôn trăn trở làm sao để mang lại cho khán giả những sân khấu với concept trọn vẹn nhất.

Một trong những nguyên tắc của tôi là khi đi diễn, tôi luôn muốn biểu diễn cùng live band của mình - Black Swan Band. Các em là những người trẻ vô cùng tài năng. Vừa rồi tôi còn nhận được tin một bạn trong band vừa tốt nghiệp thủ khoa, tôi cảm thấy rất tự hào về điều đó. Tôi luôn muốn đồng hành cùng các em trên mọi sân khấu và sẵn sàng mang đến những điều tốt nhất cho sản phẩm đầu ra dành tặng khán giả.

(-Phùng Khánh Linh-)
Giống như khi leo lên đỉnh một ngọn núi, nhìn xuống thấy thảo nguyên xanh hay những dòng sông tuyệt đẹp, tôi lại khao khát được đặt chân đến những nơi đó. Càng đi xa, đích đến của ta sẽ càng dịch chuyển. Ngày còn bé, tôi chỉ mong được hát và gặp gỡ khán giả. Lên cấp ba, mục tiêu lại là thi đỗ đại học. Đỗ đại học rồi, tôi lại tự hỏi bước tiếp theo của mình là gì đây? Ở mỗi thời điểm, mục tiêu của tôi luôn luôn dịch chuyển. Tôi vẫn muốn tiếp tục đi để khám phá những chân trời mà mình chưa từng chạm tới.
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh

Fan của Linh dường như có một "ngôn ngữ chung" rất riêng - từ cách gọi tên, giao tiếp trên mạng xã hội cho đến thuộc lòng từng chi tiết nhỏ trong bài hát hay các clip social. Linh cảm thấy thế nào khi âm nhạc và cá tính của mình trở thành một nét văn hóa đu idol rất riêng?

Phùng Khánh Linh

Có lẽ tôi đã gieo những hạt giống nhỏ ấy từ chính trải nghiệm của một người từng đi "đu idol".

Ngày trước, tôi từng tự mình đi ra chợ vải chọn chất liệu, đặt may những bộ quần áo giống hệt idol của mình. Hay trước mỗi tour diễn, tôi cũng tự tay làm những chiếc "vòng tay tình bạn" (friendship bracelets) để trao tận tay cho mọi người. Tôi từng khát khao được hóa thân thành nhân vật mà idol mình thể hiện, và giờ đây điều diệu kỳ đó lại xuất hiện trong GIỮA MỘT VẠN NGUỜI. Tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Mỗi sáng thức dậy, lướt xem những clip fancam, những bức vẽ fanart hay những tình cảm mọi người gửi gắm, lòng tôi lại rộn ràng.

Thậm chí, fan còn lập cả một... group Anti Phùng Khánh Linh! Tôi đã "gom đủ" anti-fan cho riêng mình rồi! Dù tên là nhóm anti nhưng thú thật, ngày nào tôi cũng vào đó đọc và thấy vui vô cùng. Không biết các bạn đang thương hay đang anti nữa!

Tôi thấy fan của Linh rất năng nổ trong việc "dìm" idol bằng những tấm hình độc lạ đấy!

Phùng Khánh Linh

Đúng vậy! Mọi người đào lại những hình ảnh hay bình luận cũ kỹ từ thời xa xưa mà tôi chỉ muốn "chôn sâu dưới lòng đất". Nhân đây cũng xin thông báo: “Tôi có ghim nhẹ đấy nhé, nhắc nhở nhẹ nha". Đùa thôi, nhưng trong lòng tôi vui lắm! Tôi còn muốn xem mọi người sẽ đào thêm được những tấm hình nào nữa cơ!

Đã có những người rất yêu thương mình thì cũng sẽ có anti-fan, thậm chí là những anti-fan thực sự. Linh đã bao giờ nghĩ đến việc đó chưa - khi nhận được nhiều tình yêu thì cũng phải đối mặt với những người ghét mình?

Phùng Khánh Linh

Là một con người, tôi hiểu rằng mình không thể đòi hỏi 100% mọi người đều phải yêu thương hay quý mến mình. Nhưng tôi trân trọng tất cả: trân trọng tình cảm của những người yêu thương mình, và trân trọng cả những lời góp ý, nhận xét từ phía khán giả. Nếu đó là những góp ý đúng đắn, tôi sẵn sàng lắng nghe và quan sát đa chiều để giữ cho bản thân luôn tỉnh táo. Với tôi, dù ở góc nhìn nào, tôi đều dành tình yêu thương cho từng khán giả.

Phùng Khánh Linh
(-Phùng Khánh Linh-)
Trải qua hành trình GIỮA MỘT VẠN TOUR, được đứng trên nhiều sân khấu lớn nhỏ, tôi nhận ra nơi đó giống như một ngôi đền thiêng. Nó đòi hỏi người nghệ sĩ phải tự vấn: Liệu mình đã đủ cố gắng chưa? Đã đủ xứng đáng để đứng đây và được hàng vạn người lắng nghe chưa? Để đến được ngày hôm nay, tôi đã đi qua biết bao đêm trằn trọc, trăn trở làm sao để sống thật nhất trên sân khấu.

10 năm trước, Linh là một cô gái mới bước chân vào Sài Gòn. 10 năm sau, Linh đã có những đêm diễn cháy vé liên tiếp. Vậy 10 năm sau nữa, Linh hình dung như thế nào về hành trình của mình?

Phùng Khánh Linh

Tôi rất mong 10 năm sau, tôi và chị sẽ lại ngồi xuống đây để cùng nhìn lại và tổng kết thêm một chặng đường nữa. Chị đã gặp tôi từ trước khi GIỮA MỘT VẠN TOUR bắt đầu, và giờ đây chúng ta đang ngồi đây nhìn lại thành quả. Hẹn chị 10 năm nữa, chúng ta lại cùng ngồi nhìn lại nhé!

Câu hỏi cuối cùng: Khi đã đứng GIỮA MỘT VẠN NGUỜI và nhận được hào quang công nhận, điều mà Phùng Khánh Linh muốn giữ lại nhất cho riêng mình khi ánh đèn sân khấu tắt đi là gì?

Phùng Khánh Linh

Hai từ "sân khấu" đối với tôi vô cùng thiêng liêng. Trong những bài phỏng vấn ngày trước, tôi từng ngây thơ nói rằng mình muốn "kết hôn với sân khấu" - lúc đó tôi chưa trải nghiệm đủ sâu sắc để thấu hiểu hết sức nặng của hai từ ấy.

Trải qua hành trình GIỮA MỘT VẠN TOUR, được đứng trên nhiều sân khấu lớn nhỏ, tôi nhận ra nơi đó giống như một ngôi đền thiêng. Nó đòi hỏi người nghệ sĩ phải tự vấn: Liệu mình đã đủ cố gắng chưa? Đã đủ xứng đáng để đứng đây và được hàng vạn người lắng nghe chưa? Để đến được ngày hôm nay, tôi đã đi qua biết bao đêm trằn trọc, trăn trở làm sao để sống thật nhất trên sân khấu.

Bây giờ, mỗi khi bước lên sân khấu, tôi đều hát như thể đó là lần cuối cùng được hát. Tôi muốn dốc trọn vẹn 100% tâm hồn mình, bởi tôi biết khoảnh khắc ấy rồi sẽ tan đi. Tình yêu sân khấu trong tôi đến nay đã là điều vững chắc không bao giờ tắt, và tôi sẽ cất tiếng hát cho đến ngày rời khỏi cuộc đời này.

Khi ánh đèn vụt tắt, cảm giác còn lại trong tôi từng là sự trống rỗng. Trước đây tôi nghĩ mình trống rỗng vì nhớ tiếng vỗ tay, nhớ những lời hò reo. Nhưng sau này tôi mới hiểu, cái tôi nhớ chính là khoảnh khắc được sống thực sự trên sân khấu. Tôi cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi tìm thấy tình yêu thiêng liêng ấy.

Phùng Khánh Linh
(-Phùng Khánh Linh-)

Khi ánh đèn vụt tắt, cảm giác còn lại trong tôi từng là sự trống rỗng. Trước đây tôi nghĩ mình trống rỗng vì nhớ tiếng vỗ tay, nhớ những lời hò reo. Nhưng sau này tôi mới hiểu, cái tôi nhớ chính là khoảnh khắc được sống thực sự trên sân khấu.

Tôi cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi tìm thấy tình yêu thiêng liêng ấy.

Chúc Linh sẽ có đêm diễn cuối cùng của "GIỮA MỘT VẠN TOUR" thật thành công!

Theo thanhnienviet.vn