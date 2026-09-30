Thú thực là tôi vẫn còn những công việc dở dang đang làm. Nếu chia sẻ sâu hơn chắc khách hàng sẽ nhận ra tôi mất!

Dù hiện tại tôi đã dành phần lớn thời gian để tập trung tối đa cho âm nhạc, nhưng công việc bán hàng online vẫn là một khoảng trời riêng nho nhỏ mang lại niềm vui cho tôi, giúp tôi kiếm thêm tiền để mua pate cho các bé mèo ở nhà.

Hiện tại, tôi đang nuôi 3 bé mèo, và bé nào đến với tôi cũng là một nhân duyên rất tình cờ. Bé thứ nhất đến khi tôi bắt gặp bé bên vệ đường trong tình trạng ướt nhẹp. Bé thứ hai là một chú mèo tội nghiệp tôi nhìn thấy dưới tầng trệt lớp tập Yoga. Còn bé thứ ba tôi vô tình lướt thấy trên mạng khi người chủ cũ cầu cứu vì bé bị trả lại do... xấu. Tôi thấy thương quá nên đã đến đón em ngay.

Đặc biệt, trong lúc cả ekip họp chuẩn bị cho GIỮA MỘT VẠN TOUR tại Hà Nội, ngay dưới phòng họp lại xuất hiện một bé mèo xíu bị bỏ rơi. Bé chủ động chạy đến chạm vào chúng tôi, như một lời thì thầm nhắn gửi: "Hãy yêu thương em đi". Khoảnh khắc đó rất xúc động, và chúng tôi đã quyết định đón bé về bây giờ bé đang ở ngay tại công ty. Vậy nên tôi nghĩ: Nếu các bạn gặp một em bé động vật nào đó và có một nhân duyên nào khiến bạn chạm vào các bé, rồi cảm nhận thấy tình yêu thương muốn được trao đi - hãy mở rộng vòng tay đón các em về chăm sóc nhé.

Việc nuôi dạy các bé dạy cho tôi rất nhiều điều: từ sự bao dung khi các em quậy phá, cho đến sự kiên nhẫn. Và quan trọng nhất, các em chính là những người bạn tri kỷ, luôn lặng lẽ đến bên cạnh, nằm trọn trong lòng để xoa dịu mỗi khi tôi buồn nhất. Tôi thậm chí không dám nghĩ đến một ngày các bé sẽ rời xa mình.