Thu nhập của Thủ khoa Đại học Quân đội, biệt thự rải đều từ Bắc vào Nam

Việt Nam có giọng ca khủng 2 lần Thủ khoa Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, sở hữu khối tài sản cùng thu nhập đáng ngưỡng mộ.

Hồ Quỳnh Hương là một trong những giọng ca nổi bật của thế hệ ca sĩ trưởng thành từ nền tảng thanh nhạc chính quy. Cô được đánh giá cao nhờ chất giọng nữ cao, quãng giọng rộng cùng kỹ thuật xử lý bài hát được đào tạo bài bản, kết hợp giữa thanh nhạc thính phòng và nhạc nhẹ. Tên tuổi Hồ Quỳnh Hương bắt đầu được chú ý từ cuối những năm 1990, khi cô giành giải Giọng ca tài năng trẻ triển vọng năm 1999. Một năm sau, nữ ca sĩ tiếp tục nhận Huy chương vàng Tiếng hát Sinh viên toàn quốc. Năm 2002, cô giành giải nhất Tiếng hát Truyền hình Hà Nội.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

Trong giai đoạn đỉnh cao, Hồ Quỳnh Hương sở hữu loạt ca khúc gắn với nhiều thế hệ khán giả như Ước mơ trong đời, Có nhau trọn đời, Bức thư tình thứ hai, Hoang mang, Anh, Căn phòng mưa rơi, Chỉ là anh thôi... Năm 2014, nữ ca sĩ được Mnet Asian Music Awards (MAMA) trao giải Asian Artist Of The Year In Vietnam. Cô cũng từng đại diện Việt Nam xuất hiện tại nhiều sự kiện âm nhạc quốc tế, trong đó có chương trình nghệ thuật tại Olympic Bắc Kinh 2008. Bên cạnh vai trò ca sĩ, Hồ Quỳnh Hương từng đảm nhận vị trí giám khảo Nhân tố bí ẩn - The X-Factor Vietnam.

Anh - Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương được giới chuyên môn nể phục khi hai lần tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc tại trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Năm 2002, khi trường còn mang tên Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cô tốt nghiệp thủ khoa hệ Thanh nhạc. Đến năm 2013, sau khi trường được nâng cấp thành Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, nữ ca sĩ tiếp tục tốt nghiệp thủ khoa hệ Đại học Thanh nhạc.

Nữ ca sĩ còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi bảng thành tích học tập đáng nể khi đạt hai lần Thủ khoa chuyên ngành thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Sau giai đoạn hoàng kim, Hồ Quỳnh Hương dần lui về hậu trường, gắn bó với công tác đào tạo. Cô từng giảng dạy lớp tài năng đặc biệt tại Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội. Từ tháng 10/2018, nữ ca sĩ bắt đầu đảm nhận vai trò giảng viên khoa Nhạc nhẹ tại Nhạc viện TP.HCM. Cô tự xây dựng giáo án dựa trên kinh nghiệm biểu diễn và quá trình học thanh nhạc, hướng dẫn sinh viên kết hợp kỹ thuật thanh nhạc thính phòng với cách xử lý trong nhạc nhẹ, sân khấu và phòng thu.

Sau giai đoạn hoàng kim, Hồ Quỳnh Hương dần lui về hậu trường, gắn bó với công tác đào tạo

Song song với âm nhạc, Hồ Quỳnh Hương còn có hoạt động kinh doanh và sở hữu nhiều bất động sản đắt giá từ Bắc vào Nam. Nữ ca sĩ có cơ ngơi ở Hà Nội, nhà ở quê Quảng Ninh và nhà ở TP.HCM. Một trong những bất động sản được biết đến nhiều nhất của Hồ Quỳnh Hương là căn biệt thự tại TP.HCM có diện tích khoảng 600 m². Căn nhà được thiết kế với nhiều khoảng xanh, sân vườn, hồ bơi và không gian sinh hoạt rộng rãi. VOV từng giới thiệu đây là một căn biệt thự rộng hơn 600 m², nổi bật với gam màu trắng và khuôn viên nhiều cây xanh.

Biệt thự rộng 600m2 của Hồ Quỳnh Hương ở TP.HCM

Cơ ngơi của Hồ Quỳnh Hương ở quê Quảng Ninh

Biệt thự 3 tầng của nữ ca sĩ ở Hà Nội

Hồ Quỳnh Hương xây dựng hệ sinh thái kinh doanh xoay quanh lối sống thuần chay. Cô là người sáng lập thương hiệu Loving Vegan. Năm 2020, tổ chức World Record Union/WorldKings xác lập kỷ lục với nội dung ghi nhận nữ ca sĩ là kỷ lục gia đầu tiên của Việt Nam sáng lập chuỗi thương hiệu Loving Vegan hướng tới lối sống thuần chay. Hệ sinh thái này bao gồm hoạt động kinh doanh thực phẩm thuần chay và từng được phát triển theo hướng nhà hàng, dịch vụ liên quan đến lối sống xanh. Chính việc mở rộng nguồn thu ngoài âm nhạc giúp Hồ Quỳnh Hương không phụ thuộc hoàn toàn vào việc chạy show.

Hồ Quỳnh Hương chính là "phú bà" Vbiz

Trong một cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ từng khẳng định thu nhập của cô không còn phụ thuộc vào việc đi hát. Cô cho biết vẫn được nhiều đơn vị mời biểu diễn nhưng chủ động chọn lọc chương trình thay vì chạy show dày đặc. Không có con số chính thức được Hồ Quỳnh Hương công khai về tổng thu nhập mỗi năm. Nguồn thu của nữ ca sĩ hình thành từ nhiều hoạt động khác nhau, gồm kinh doanh, giảng dạy thanh nhạc và cát-xê biểu diễn.

Hồ Quỳnh Hương hiện tại

Năm 2025, Hồ Quỳnh Hương lên xe hoa với ông xã doanh nhanh, xây dựng tổ ấm nhỏ hạnh phúc

Ở tuổi ngoài 40, Hồ Quỳnh Hương đang lựa chọn một nhịp sống khác với thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Năm 2025, Hồ Quỳnh Hương lên xe hoa với ông xã doanh nhanh, xây dựng tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Cô dành nhiều thời gian cho gia đình, duy trì lối sống thuần chay, thiền định, điều hành công việc kinh doanh và chỉ nhận những sân khấu phù hợp. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, tài sản của Hồ Quỳnh Hương không chỉ nằm ở những căn nhà trải dài từ Nam ra Bắc hay các hoạt động kinh doanh.

Với nữ ca sĩ, âm nhạc vẫn là phần quan trọng nhất trong hành trình của mình. Cô từng chia sẻ theo cách khiêm tốn rằng bản thân không phải người quá giàu, đồng thời xem những gì tích lũy được trong nghệ thuật và tình cảm của khán giả mới là "gia tài" đáng giá.