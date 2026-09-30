Nữ ca sĩ U40 đình đám 3 lần đỗ thủ khoa, đi bán cà phê ở Thảo Điền, TP.HCM

Nữ ca sĩ bán cà phê trong một căn nhà cấp 4 đã được cải tạo lại.

Sau 16 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, mới đây, ca sĩ Văn Mai Hương có động thái đáng chú ý, khi mở quán cà phê mang tên Đèn Dầu có địa chỉ tại Thảo Điền, TP.HCM.

Theo đó, quán được cải tạo từ một căn nhà cấp 4. Không gian quán theo phong cách tối giản, sử dụng gam xám làm chủ đạo, giữ lại những mảng tường thô, nền xi măng và nội thất gỗ, tạo cảm giác mộc mạc. Thiết kế lấy cảm hứng từ wabi-sabi, quan niệm thẩm mỹ của Nhật Bản đề cao vẻ đẹp của sự không hoàn hảo.

Không gian quán cà phê Đèn Dầu của ca sĩ Văn Mai Hương (Ảnh:Dendaucafe)

Không gian ngoài trời của quán được nhiều thực khách yê thích (Ảnh:Dendaucafe)

Khoảng sân của quán trưng bày một số siêu xe (Ảnh: Vmhuong)

Quán có khu vực trong nhà và khoảng sân phía trước. Khu vực sân là điểm gây chú ý khi trưng bày một số mẫu xe thể thao, siêu xe.

Thực đơn của quán được thiết kế khá ngắn, gồm cà phê, trà, các món từ matcha và một số loại bánh. Mức giá được ghi nhận khoảng 55.000-100.000 đồng. Cà phê được pha bằng phin gốm thiết kế riêng.

Việc mở quán cà phê đánh dấu một hướng hoạt động mới của Văn Mai Hương bên cạnh âm nhạc. Trước đó, nữ ca sĩ dành phần lớn sự nghiệp cho sân khấu và phòng thu, đồng thời từng thử sức với điện ảnh trong năm 2026.

Theo đó, Văn Mai Hương sinh năm 1994 tại Hà Nội, được gia đình cho theo học và sinh hoạt âm nhạc từ nhỏ. Trước khi được biết đến rộng rãi, cô từng tham gia Câu lạc bộ Họa Mi và các hoạt động văn nghệ dành cho thiếu nhi.

Ca sĩ Văn Mai Hương sớm bộc lộ niềm đam mê với ca hát và được gia đình tạo điều kiện theo đuổi con đường âm nhạc từ nhỏ (Ảnh: FBNV)

Văn Mai Hương có quá trình học thanh nhạc đáng chú ý. Năm 14 tuổi, cô được đặc cách vào hệ trung cấp thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội sau khi đỗ thủ khoa đầu vào, dù độ tuổi tuyển sinh thông thường đối với nữ là từ 17. Cô sau đó tốt nghiệp loại xuất sắc, đứng đầu hệ trung cấp, tiếp tục thi lên đại học và đỗ thủ khoa khối N.

Năm 2010, ở tuổi 16, Văn Mai Hương tham gia Vietnam Idol mùa thứ ba và giành ngôi á quân, sau Uyên Linh. Sau chương trình, cô chọn TP HCM làm nơi phát triển sự nghiệp.

Năm 2011, cô phát hành single đầu tay Nếu như anh đến, sáng tác của Nguyễn Đức Cường, với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Huy Tuấn. Ca khúc mang màu sắc dance-pop và R&B, giúp cô tạo dấu ấn ngay trong giai đoạn đầu bước vào thị trường âm nhạc chuyên nghiệp.

Cùng năm, nữ ca sĩ phát hành album đầu tay Hãy mỉm cười. Sau đó, năm 2013, cô trình làng CD Mười tám + và đoạt giải Ca sĩ của năm thuộc giải thưởng Làn Sóng Xanh.

Đáng chú ý năm 2023, cô phát hành album Minh tinh hợp tác với nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Dự án có các ca khúc Mưa tháng Sáu, Đại minh tinh... Album sau đó giành giải Album của năm tại Giải Cống hiến 2024.

(Ảnh: FBNV)

Mới đây nhất, cuối năm 2025, Văn Mai Hương phát hành album phòng thu thứ năm Giai nhân. Sản phẩm gồm chín ca khúc, tiếp tục có sự tham gia của Hứa Kim Tuyền cùng một số nhạc sĩ, nhà sản xuất trẻ. Album khai thác những trải nghiệm tình cảm và quá trình trưởng thành của nữ ca sĩ, đồng thời mở rộng màu sắc âm nhạc với pop, city pop, Afrobeat, bolero, bossa nova và chất liệu ngũ cung.

Ngoài âm nhạc, đầu năm 2026, Văn Mai Hương gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Thỏ ơi của Trấn Thành. Cô đảm nhận vai Hải Lan - một nữ doanh nhân thành đạt, cá tính nhưng ẩn chứa nhiều tổn thương trong đời sống hôn nhân. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ thử sức với điện ảnh, song màn thể hiện của cô lại được khán giả đánh giá tích cực.