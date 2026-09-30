Thu nhập của Phó Chủ nhiệm CLB Nghệ sĩ trẻ đắt show chính luận bậc nhất Việt Nam

Sau hơn 25 năm đi hát, nam ca sĩ duy trì vị thế hàng đầu và sở hữu nguồn thu đáng kể từ âm nhạc.

Tùng Dương là một trong những giọng ca nam nổi tiếng hàng đầu Việt Nam. Sở hữu chất giọng nam cao, kỹ thuật thanh nhạc tốt và phong cách biểu diễn giàu năng lượng, nam ca sĩ đã có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Trong chặng đường đó, anh liên tục xuất hiện tại những chương trình âm nhạc lớn, sở hữu nhiều giải thưởng và được giới chuyên môn gọi là Divo của làng nhạc Việt.

Tùng Dương là một trong những giọng ca nam nổi tiếng hàng đầu Việt Nam

Sinh năm 1983 tại Hà Nội, Tùng Dương tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2004, ở tuổi 21, anh được khán giả biết đến rộng rãi qua Sao Mai Điểm Hẹn và nhận giải thưởng của Hội đồng Nghệ thuật.

Tùng Dương được giới chuyên môn gọi là Divo của làng nhạc Việt

Những năm đầu sự nghiệp, nam ca sĩ gây dấu ấn với dòng nhạc dân gian đương đại qua loạt ca khúc như Ôi Quê Tôi, Con Cò, Chiếc Khăn Piêu, Mưa Bay Tháp Cổ, Quê Nhà. Không đóng khung mình trong một phong cách, Tùng Dương tiếp tục thử sức với Pop, Jazz, Rock, World Music và cả những ca khúc tình yêu.

Tái Sinh - Tùng Dương

Một trong những dấu mốc giúp Tùng Dương tiếp cận thêm khán giả trẻ là Tái Sinh của Tăng Duy Tân. Ca khúc được phát hành năm 2024 và tiếp tục mở rộng tệp người nghe của nam ca sĩ. Phiên bản trình diễn trực tiếp của Tái Sinh từng đứng đầu YouTube Trending Music tại Việt Nam. Năm 2025, Tùng Dương trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên nhận International Special Awards tại Music Awards Japan với ca khúc này.

Cùng với đó, Tùng Dương còn là ca sĩ đắt show chính luận hàng đầu khi liên tục góp mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn

Cùng với đó, Tùng Dương còn là ca sĩ đắt show chính luận hàng đầu khi liên tục góp mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Nam ca sĩ liên tục xuất hiện trong những sân khấu lớn các chương trình kỷ niệm, sự kiện văn hóa và những đêm nhạc hướng tới đông đảo công chúng. Trong vài năm gần đây, nam ca sĩ xuất hiện tại nhiều sân khấu như Tổ Quốc Trong Tim tại Mỹ Đình với hơn 50.000 khán giả, Vinh Quang Thầm Lặng 2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Dưới Cờ Vinh Quang kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hay Dưới Lá Cờ Vẻ Vang Của Đảng tại Mỹ Đình. Năm 2026, nam ca sĩ cũng tiếp tục góp mặt trong concert Tổ Quốc Trong Tim tại TP.HCM.

Trong vài năm gần đây, nam ca sĩ xuất hiện tại nhiều sân khấu các chương trình kỷ niệm, sự kiện văn hóa quy tụ hàng chục nghìn khán giả

Bên cạnh âm nhạc, Tùng Dương những năm gần đây còn tham gia nhiều hoạt động dành cho nghệ sĩ trẻ. Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam từng quyết định bổ nhiệm anh giữ chức Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Với vai trò này, nam ca sĩ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động kết nối, đồng hành cùng thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam từng quyết định bổ nhiệm anh giữ chức Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Việt Nam

Với hơn hai thập kỷ hoạt động, thu nhập của Tùng Dương không chỉ đến từ việc phát hành nhạc mà còn từ các sân khấu biểu diễn, chương trình nghệ thuật, liveshow và những dự án riêng. Nam ca sĩ không công khai mức cát-xê cụ thể, nhưng với vị thế hiện tại trong làng nhạc Việt, thù lao cho mỗi lần xuất hiện được cho là thuộc nhóm cao, tùy vào quy mô và tính chất của chương trình.

Tùng Dương từng chia sẻ rằng những ngày đầu đi hát, cát-xê của anh không đáng kể, thậm chí khoản thù lao đầu tiên chỉ là một gói kẹo. Khi sự nghiệp phát triển, mức thu nhập từ biểu diễn cũng thay đổi theo vị thế của nam ca sĩ. Dù vậy, với các chương trình cộng đồng, từ thiện hoặc mang tính xã hội, Tùng Dương vẫn có thể nhận lời với mức thù lao tượng trưng hoặc không đặt nặng vấn đề cát-xê.

Với vị thế hiện tại trong làng nhạc Việt, thù lao cho mỗi lần xuất hiện của Tùng Dương được cho là thuộc nhóm cao trên thị trường

Điều đáng nói là sau nhiều năm có thu nhập ổn định từ nghề hát, Tùng Dương vẫn dành không ít tiền cho chính âm nhạc. Năm 2025, anh thực hiện dự án đĩa than The Voice - Timeless gồm 8 ca khúc, với mức đầu tư được truyền thông đưa tin hơn 1 tỷ đồng.

Tùng Dương sở hữu nhà riêng tại Hà Nội, cùng hai căn hộ ở khu vực Cầu Giấy với giá trị có thể lên đến hàng chục tỷ đồng

Tài sản của Tùng Dương cũng được tích lũy trong nhiều năm hoạt động. Nam ca sĩ sở hữu nhà riêng tại Hà Nội, cùng hai căn hộ ở khu vực Cầu Giấy. Hai căn hộ mới có giá thị trường được đề cập ở mức hàng chục tỷ đồng mỗi căn. Năm 2024, Tùng Dương cũng được đưa tin sở hữu một chiếc xe có giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Sắp tới đây, Tùng Dương sẽ có thêm một cột mốc mới trong sự nghiệp khi tổ chức concert Bay Về Phía Mặt Trời tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đìn

Sắp tới đây, Tùng Dương sẽ có thêm một cột mốc mới trong sự nghiệp khi tổ chức concert Bay Về Phía Mặt Trời tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đây là concert thứ 15 của nam ca sĩ, đồng thời đánh dấu 25 năm hoạt động nghệ thuật. Chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 19/12/2026, quy tụ khoảng 40.000-50.000 khán giả. Tùng Dương cũng trực tiếp tham gia đồng đạo diễn chương trình.

Sau 25 năm đi hát, Tùng Dương vẫn là một trong những giọng ca nam hàng đầu của làng nhạc Việt

Sau 25 năm đi hát, Tùng Dương vẫn là một trong những giọng ca nam hàng đầu của làng nhạc Việt, với hoạt động biểu diễn và các dự án âm nhạc được duy trì đều đặn. Sắp tới, concert Bay Về Phía Mặt Trời tại Mỹ Đình được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi đây là chương trình lớn nhất trong sự nghiệp của Tùng Dương.

Ảnh: FBNV