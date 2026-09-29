Thu nhập của "Thái tử VTV"

Sau hơn 17 năm hoạt động, nam ca sĩ không chỉ duy trì vị trí trong làng nhạc mà còn tích lũy khối tài sản đáng kể dù hiếm khi nói nhiều về tiền bạc.

Gương mặt quen thuộc trong lòng khán giả

Thời gian qua, Noo Phước Thịnh trở thành gương mặt quen thuộc tại hàng loạt sự kiện, chương trình âm nhạc quy mô lớn như VTV Concert - Rạng rỡ Việt Nam, Tổ quốc trong tim, Ngày hội vì Thủ đô bình yên, Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam...

Việc liên tiếp góp mặt trong những chương trình lớn, đặc biệt vào dịp Đại lễ 2/9, khiến nam ca sĩ được một bộ phận khán giả gọi vui bằng những biệt danh như “Thái tử VTV”, “Chàng thơ yêu nước”.

Tại concert Tổ quốc trong tim ở SVĐ Mỹ Đình, Noo Phước Thịnh chỉ trình diễn Tôi yêu Việt Nam nhưng vẫn gây chú ý trước khoảng 50.000 khán giả. Ngoài phần thể hiện trên sân khấu, diện mạo trẻ trung và phong thái biểu diễn của nam ca sĩ cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Đến hiện tại, hẳn nhiều người vẫn nhớ khoảnh khắc ở VTV Concert - Rạng rỡ Việt Nam, Noo Phước Thịnh mang tới loạt tiết mục Phép màu, Tự nguyện và Một vòng Việt Nam. Anh cho biết chủ động lựa chọn một set nhạc gần gũi để có thể hòa giọng cùng khán giả. Khoảnh khắc nam ca sĩ bắt nhịp Tự nguyện và khoảng 25.000 người cùng hát trở thành một trong những điểm đáng chú ý của chương trình.

Noo Phước Thịnh cho biết bản thân cảm thấy vinh hạnh khi được mời biểu diễn tại những chương trình âm nhạc có quy mô lớn. Với các biệt danh được khán giả đặt cho mình, anh không quá đặt nặng cách gọi. Nam ca sĩ chia sẻ khán giả gọi mình bằng tên nào cũng được, miễn anh được nhìn nhận là “một người Việt Nam yêu nước, một nghệ sĩ được góp sức trong các dịp quan trọng của quốc gia”.

Gần 20 năm theo nghề, vẫn nghiêm túc với từng sân khấu

Bắt đầu từ năm 2009, Noo Phước Thịnh từng bước xây dựng tên tuổi với hàng loạt ca khúc như Nỗi nhớ đầy vơi song ca cùng Hồ Ngọc Hà, Gạt đi nước mắt, Xa em, Chờ ngày mưa tan, Như phút ban đầu, Chạm khẽ tim anh một chút thôi...

Một trong những đặc điểm gắn với Noo Phước Thịnh trong nhiều năm là sự đầu tư cho các sân khấu. Tại Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2023, bản mashup của anh từng thu hút gần 40 triệu lượt xem. Một năm sau, nam ca sĩ tiếp tục xuất hiện tại chương trình với Yêu phải như vậy.

Sự nghiệp kéo dài cũng mang lại cho Noo Phước Thịnh nguồn thu tốt từ biểu diễn, quảng cáo và nhiều công việc khác. Năm 2016, anh từng tiết lộ đã mua căn nhà trị giá khoảng 1 triệu USD tặng cha mẹ. Đây là thành quả được nam ca sĩ tích góp sau 8 năm đi hát, làm đại diện quảng cáo và thực hiện nhiều công việc.

Đằng sau món quà lớn là mối quan hệ gần gũi giữa Noo Phước Thịnh và gia đình. Anh từng kể có những hôm 1-2 giờ sáng mới trở về nhưng mẹ vẫn ngồi chờ trong bếp. Bố thường hỏi con trai đã ăn chưa, trong khi mẹ lo lắng mỗi khi thấy anh chạy liên tục từ điểm diễn này sang điểm diễn khác. Có những chuyến lưu diễn xa, bà còn đi theo để chăm sóc con.

Khiêm tốn nói về khối tài sản tích lũy sau nhiều năm

Dù có nguồn thu tốt, Noo Phước Thịnh khá kín tiếng về chuyện tiền bạc. Anh từng quan tâm đến kinh doanh nhưng chưa sẵn sàng bước vào lĩnh vực này. Thay vào đó, nam ca sĩ lựa chọn một số tài sản giá trị cao gồm chung cư, biệt thự, ô tô BMW, còn một phần tiền được gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Đáng chú ý là căn hộ cao cấp trên đường Tôn Đức Thắng, TP.HCM. Không gian sống của nam ca sĩ có tầm nhìn hướng về cầu Ba Son và thuận tiện cho việc di chuyển, làm việc. Nam ca sĩ không công bố giá trị thực tế nhưng theo ước tính của người trong lĩnh vực bất động sản, căn hộ này có giá trị ước tính khoảng 37-40 tỷ đồng vì nhiều lợi thế địa lý và cảnh quan. Tuy nhiên, đây chỉ là giá trị tham khảo.

Ngoài căn hộ này, Noo Phước Thịnh còn thường xuyên trở về căn biệt thự tại khu vực Quận 2 cũ để ở bên cha mẹ. Ngôi nhà được thiết kế hiện đại với hai gam trắng và nâu gỗ, bên ngoài có sân vườn rộng cùng nhiều mảng xanh. Căn biệt thự từng được truyền thông gọi là “biệt thự 20 tỷ đồng”.

Dù sở hữu những bất động sản có giá trị lớn, Noo Phước Thịnh hiếm khi nhấn mạnh chuyện tài sản. Nam ca sĩ thậm chí thường dùng những cách nói khiêm tốn như “ngôi nhà nhỏ” hay “số tiền nhỏ trong ngân hàng”.

(Tổng hợp)/Ảnh: FBNV