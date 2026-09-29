Thu nhập của nữ tỷ phú 15 lần đẹp nhất thế giới, cưới chồng đại gia showbiz

Nắm giữ đế chế mỹ phẩm tỷ USD, mỹ nhân đình đám sở hữu khối tài sản áp đảo chồng đại gia.

Selena Gomez luôn là cái tên duy trì được sức nóng bền bỉ tại Hollywood suốt hơn hai thập kỷ qua. Với thành công rực rỡ trên nhiều lĩnh vực, cô có nguồn thu nhập khổng lồ và chính thức gia nhập câu lạc bộ tỷ phú tự thân ở tuổi 32 vào năm 2024, với tổng giá trị tài sản ròng đạt mốc 1,3 tỷ USD theo hãng tin Bloomberg. Thành tích này giúp cô đứng chung hàng ngũ với các nữ ngôi sao giàu có nhất nước Mỹ như Taylor Swift, Rihanna và Kim Kardashian.

Với thành công rực rỡ trên nhiều lĩnh vực, Selena Gomez có nguồn thu nhập khổng lồ và chính thức gia nhập câu lạc bộ tỷ phú tự thân ở tuổi 32

Bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 10 tuổi với vai diễn nhí Gianna trong chương trình trẻ em Barney & Friends, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ nét diễn tự nhiên. Giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2012 đánh dấu bước ngoặt lớn khi cô trở thành thần tượng tuổi teen toàn cầu nhờ vai chính phù thủy Alex Russo trong series ăn khách Wizards of Waverly Place trên kênh Disney Channel. Bên cạnh tài năng diễn xuất, gương mặt bầu bĩnh đặc trưng cùng đôi mắt sâu hút hồn đã giúp Selena Gomez có 15 lần xuất hiện trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới do tổ chức TC Candler bình chọn.

Cô trở thành thần tượng tuổi teen toàn cầu nhờ vai chính phù thủy Alex Russo trong series ăn khách Wizards of Waverly Place trên kênh Disney Channel

Ở mảng âm nhạc, Selena Gomez liên tục gặt hái thành công thông qua các album được đầu tư chỉn chu như Stars Dance, Revival và Rare. Mặc dù không sở hữu giọng hát quá nội lực hay kỹ thuật phô diễn phức tạp, màu giọng đặc trưng cùng tư duy chọn bài nhạy bén đã giúp cô bỏ túi hàng loạt bản hit phủ sóng toàn cầu như Come & Get It, Good For You, We Don't Talk Anymore. Trong đó, đĩa đơn Lose You To Love Me trở thành minh chứng rõ nét cho sức hút thương mại khi mang về cho cô vị trí Quán quân bảng xếp hạng Billboard Hot 100 đầu tiên trong sự nghiệp.

Đĩa đơn Lose You To Love Me trở thành minh chứng rõ nét cho sức hút thương mại khi mang về cho cô vị trí Quán quân bảng xếp hạng Billboard Hot 100 đầu tiên trong sự nghiệp

Yếu tố then chốt tạo nên bước ngoặt tài chính vượt bậc cho Selena Gomez không xuất phát hoàn toàn từ thù lao nghệ thuật, mà đến từ quyết định dấn thân vào con đường kinh doanh. Năm 2019, cô thành lập thương hiệu mỹ phẩm Rare Beauty với định hướng tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và trích doanh thu để hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần. Thương hiệu nhanh chóng gặt hái thành công thương mại rực rỡ và tạo nên cơn sốt trên thị trường làm đẹp toàn cầu.

Thương hiệu Rare Beauty nhanh chóng gặt hái thành công thương mại rực rỡ và tạo nên cơn sốt trên thị trường làm đẹp toàn cầu

Hiện tại, Selena Gomez nắm giữ 51% cổ phần tại công ty, và khoản đầu tư này đóng góp tới khoảng 81% vào tổng khối tài sản ròng của cô

Tính đến năm 2023, doanh thu của Rare Beauty đã đạt con số ấn tượng 367 triệu USD, đưa định giá chung của thương hiệu vượt mốc 1 tỷ USD. Hiện tại, Selena Gomez nắm giữ 51% cổ phần tại công ty, và khoản đầu tư này đóng góp tới khoảng 81% vào tổng khối tài sản ròng của cô.

Bên cạnh mảng kinh doanh mỹ phẩm, Selena Gomez duy trì dòng tiền dồi dào từ các hoạt động nghệ thuật và thương mại khác. Tổng thu nhập tích lũy từ mảng diễn xuất và sản xuất phim của cô ước tính đạt khoảng 20 đến 24 triệu USD. Trong đó, dự án Only Murders in the Building phát sóng trên nền tảng Hulu mang về nguồn thu đáng kể khi cô đảm nhận đồng thời vai nữ chính và nhà sản xuất điều hành, với mức thù lao lên tới 6 triệu USD cho mỗi mùa phim. Trước đó, các dự án từ thời thiếu niên như Wizards of Waverly Place cũng mang về khoảng 2,6 triệu USD, việc tham gia lồng tiếng cho loạt phim hoạt hình Hotel Transylvania thu về 4 triệu USD, bên cạnh thù lao từ dự án điện ảnh Emilia Pérez.

Dự án Only Murders in the Building phát sóng trên nền tảng Hulu mang về nguồn thu đáng kể khi cô đảm nhận đồng thời vai nữ chính và nhà sản xuất điều hành, với mức thù lao lên tới 6 triệu USD cho mỗi mùa phim

Sở hữu tài khoản Instagram với 403 triệu người hâm mộ, Selena Gomez là một trong những gương mặt đắt giá nhất đối với các thương hiệu quốc tế. Cô từng ký kết các hợp đồng tài trợ dài hạn có giá trị thương mại rất lớn, nổi bật là bản hợp đồng trị giá 30 triệu USD với thương hiệu thể thao Puma và hợp đồng 10 triệu USD với thương hiệu thời trang Coach. Ngoài ra, nguồn thu của cô còn đến từ tiền bản quyền phát trực tuyến âm nhạc, doanh thu bán đĩa, các chuyến lưu diễn toàn cầu, cùng khoản đầu tư vào nền tảng sức khỏe tâm thần Wondermind.

Sở hữu tài khoản Instagram với 403 triệu người hâm mộ, Selena Gomez là một trong những gương mặt đắt giá nhất đối với các thương hiệu quốc tế

Selena từng ký hợp đồng thương mại trị giá 30 triệu USD với thương hiệu thể thao Puma

Trong khi đó, chồng của Selena Gomez, nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco sở hữu khối tài sản ròng ước tính khoảng 50 triệu USD theo thống kê từ Celebrity Net Worth. Dù con số này nhỏ hơn khoảng 26 lần so với bà xã tỷ phú với khối tài sản ròng lên đến 1,3 tỷ USD, Benny Blanco vẫn được giới chuyên môn ghi nhận là một "đại gia showbiz" thực thụ nhờ vị thế hàng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất âm nhạc và nắm giữ nguồn tài sản tác quyền giá trị.

Chồng của Selena Gomez, nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco sở hữu khối tài sản ròng ước tính khoảng 50 triệu USD, ít hơn khoảng 26 lần so với bà xã tỷ phú với khối tài sản ròng lên đến 1,3 tỷ USD

Sự nghiệp của Benny Blanco gắn liền với vai trò nhạc sĩ và nhà sản xuất đứng sau hàng loạt siêu hit toàn cầu của các ngôi sao hàng đầu thế giới như Ed Sheeran, Justin Bieber, Rihanna và Katy Perry. Năm 2014, anh mở rộng hoạt động kinh doanh khi sáng lập hai hãng đĩa riêng là Mad Love Records và Friends Keep Secrets. Đáng chú ý, vị thế tài chính của Benny Blanco được củng cố mạnh mẽ vào năm 2019 khi anh thực hiện thương vụ bán bản quyền sở hữu trí tuệ của 93 bài hát do mình sáng tác và sản xuất, thu về khoản tiền mặt khổng lồ ước tính từ 30 đến 40 triệu USD.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Benny Blanco còn thể hiện sự mát tay trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Anh từng mua một căn hộ chung cư tại thành phố New York vào năm 2011 với giá 3,445 triệu USD trước khi niêm yết bán lại với giá 3,995 triệu USD. Hiện tại, anh sở hữu một biệt thự trị giá 9,2 triệu USD tại khu vực đắt đỏ Hollywood Hills, Los Angeles, cùng nhiều tài sản gia tăng giá trị khác tại Malibu và West Hollywood. Trong khi đó, cá nhân Selena Gomez nắm giữ một căn biệt thự trị giá 5 triệu USD tại khu Encino.

Vào tháng 2/2025, trước thềm đám cưới, cặp đôi đã cùng hợp tác đầu tư một siêu biệt thự trị giá 35 triệu USD tại Beverly Hills, khẳng định sự gắn kết cả trong cuộc sống cá nhân lẫn định hướng tài chính.

Vào tháng 2/2025, trước thềm đám cưới, cặp đôi đã cùng hợp tác đầu tư một siêu biệt thự trị giá 35 triệu USD tại Beverly Hills

Dù có sự chênh lệch lớn về con số, Selena Gomez và Benny Blanco vẫn tạo thành một trong những cặp đôi sở hữu tiềm lực tài chính vững chắc hàng đầu Hollywood. Khối tài sản 1,3 tỷ USD cùng nguồn thu nhập khổng lồ đa dạng từ nghệ thuật đến kinh doanh đã đánh dấu bước chuyển mình toàn diện của cựu sao Disney, khẳng định vị thế của một nữ tỷ phú tự thân thành công tại thị trường giải trí nước Mỹ.

Ảnh: IG, X