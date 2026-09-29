LyLy ôm chặt "ngoại lệ duy nhất", đẹp đôi thế này ai nấy giục cưới gấp!

Loạt khoảnh khắc tình tứ của cả hai đang được chia sẻ rầm rộ.

Mới đây, trong một sự kiện tại Hạ Long, đoạn clip ghi lại màn song ca của LyLy và Anh Tú đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Cả hai cùng thể hiện ca khúc Giữ Hòa Bình, mang đến phần trình diễn nhẹ nhàng, tình cảm với màn hòa giọng được nhận xét là khá ăn ý. Từ cách xử lý câu hát đến những đoạn song ca, LyLy và Anh Tú liên tục tạo nên sự kết hợp hài hòa, giúp tiết mục giữ được màu sắc ngọt ngào và giàu cảm xúc.

Đoạn video LyLy và Anh Tú song ca cùng nhau đang viral

Không chỉ chú ý đến phần hát, khán giả còn đặc biệt quan tâm đến những tương tác của cả hai trên sân khấu. Trong lúc trình diễn, LyLy và Anh Tú nhiều lần dành cho nhau ánh mắt, nụ cười và những cử chỉ tự nhiên. Những khoảnh khắc này nhanh chóng được khán giả ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận.

LyLy và Anh Tú thân mật trên sân khấu

Đáng chú ý, ở cuối màn trình diễn, LyLy và Anh Tú còn có khoảnh khắc ôm nhau ngay trên sân khấu. Cử chỉ thân mật này càng khiến phần song ca được chú ý, đặc biệt khi trước đó cả hai đã có nhiều màn tương tác khá tình cảm trong suốt tiết mục. Bên cạnh giọng hát, sự phối hợp tự nhiên và những khoảnh khắc gần gũi của LyLy và Anh Tú trở thành điểm nhấn khiến đoạn clip được khán giả quan tâm.

Ở cuối màn trình diễn, LyLy và Anh Tú còn có khoảnh khắc ôm nhau

Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi từ khán giả. Bên cạnh những lời khen dành cho giọng hát và sự hòa quyện trong phần trình diễn, nhiều người còn đặc biệt để ý đến loạt tương tác giữa LyLy và Anh Tú. Khoảnh khắc cả hai ôm nhau trên sân khấu cùng những ánh mắt, nụ cười dành cho nhau khiến không ít khán giả nhận xét cả hai trông rất đẹp đôi, tình tứ và có sự ăn ý tự nhiên. Không ít khán giả còn tích cực “đẩy thuyền” cả hai, nhiều khán giả thẳng thắn còn yêu cầu cả hai nên cưới nhau

Trong nhiều năm, LyLy và Anh Tú duy trì sự đồng hành khá đặc biệt trong âm nhạc.

Trong nhiều năm, LyLy và Anh Tú duy trì sự đồng hành khá đặc biệt trong âm nhạc. Cả hai từng nhiều lần kết hợp trong các sản phẩm, đồng thời xuất hiện cùng nhau tại không ít chương trình và sự kiện. Sự tự nhiên khi tương tác và ăn ý trong công việc cũng là lý do cặp đôi thường xuyên được khán giả ghép đôi.

Mối quan hệ này càng trở nên đặc biệt khi LyLy từng tiết lộ Anh Tú là nam ca sĩ duy nhất cô sáng tác nhạc cho đến thời điểm hiện tại. Nữ ca sĩ cho biết cô vốn ít viết cho giọng ca nam bởi màu sắc âm nhạc của mình khá nữ tính.

LyLy từng tiết lộ Anh Tú là nam ca sĩ duy nhất cô sáng tác nhạc cho đến thời điểm hiện tại

Để sáng tác cho một nghệ sĩ nam, cô phải đặt mình vào tâm lý, góc nhìn và cách cảm nhận của một người đàn ông, từ đó đòi hỏi nhiều năng lượng hơn trong quá trình viết. Việc Anh Tú trở thành ngoại lệ trong hành trình sáng tác của LyLy vì thế cũng phần nào cho thấy sự gắn kết đặc biệt giữa hai nghệ sĩ trong âm nhạc.

Cả LyLy và Anh Tú có nhiều sản phẩm âm nhạc kết hợp với nhau

Nếu Ta Không May là ca khúc đầu tiên LyLy sáng tác dành cho Anh Tú, phát hành vào năm 2020. Đây cũng là cột mốc mở đầu cho chuỗi lần hợp tác của cả hai trong những năm tiếp theo. Sau sản phẩm này, LyLy và Anh Tú tiếp tục kết hợp qua Tuy Xa Mà Gần, Tuy Gần Mà Xa, Người Ta Đâu Thương Em và Hàng Xóm. Mỗi ca khúc lại nối dài thêm sự đồng hành của hai nghệ sĩ trong các dự án âm nhạc.

Đến năm 2025, LyLy và Anh Tú tiếp tục song hành trong Ngày Ta Có Nhau, một sáng tác của Khắc Hưng. Dù lần này LyLy không đứng sau phần sáng tác, sự góp mặt của cả hai vẫn cho thấy họ tiếp tục duy trì việc kết hợp sau nhiều năm.

LyLy và Anh Tú còn nhiều lần xuất hiện chung trên sân khấu, tham gia chương trình và các sự kiện

Không chỉ cùng thực hiện các sản phẩm âm nhạc, LyLy và Anh Tú còn nhiều lần xuất hiện chung trên sân khấu, tham gia chương trình và các sự kiện. Qua thời gian, cả hai xây dựng mối quan hệ thân thiết ngoài công việc, thường xuyên dành cho nhau những lời nhận xét tích cực và hỗ trợ nhau trong các hoạt động nghệ thuật.

Mỗi lần LyLy và Anh Tú xuất hiện cùng nhau khán giả luôn dành nhiều sự quan tâm và tích cực “đẩy thuyền”

Chính sự đồng hành kéo dài này khiến những khoảnh khắc LyLy và Anh Tú tương tác tự nhiên trước công chúng thường trở thành tâm điểm bàn luận. Từ ánh mắt, nụ cười đến những cử chỉ gần gũi, cả hai liên tục khiến người hâm mộ thích thú. Mỗi lần LyLy và Anh Tú xuất hiện cùng nhau, những màn tương tác tự nhiên, gần gũi giữa hai người thường khiến khán giả dành nhiều sự quan tâm và tích cực “đẩy thuyền”.

Ảnh: FBNV