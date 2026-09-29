Thu nhập của Ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam, mỗi lần livestream kiếm nửa tỷ

Không chỉ có sự nghiệp âm nhạc nổi bật, nữ ca sĩ còn sở hữu nhiều nguồn thu và khối tài sản đáng nể sau hơn một thập kỷ hoạt động trong showbiz.

Hòa Minzy là một trong những nữ ca sĩ trưởng thành từ thế hệ nghệ sĩ bước ra từ các chương trình truyền hình thực tế. Sinh năm 1995 tại Bắc Ninh, cô bắt đầu được khán giả biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi quán quân Học Viện Ngôi Sao năm 2014. Từ dấu mốc này, nữ ca sĩ từng bước xây dựng tên tuổi qua nhiều ca khúc như Rời Bỏ, Ăn Gì Đây, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp hay Thị Mầu.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Hòa Minzy dần trở thành gương mặt quen thuộc tại các chương trình âm nhạc, sự kiện và sân khấu lớn

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Hòa Minzy dần trở thành gương mặt quen thuộc tại các chương trình âm nhạc, sự kiện và sân khấu lớn. Bên cạnh ca hát, cô còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, chương trình dành cho thanh niên và các sự kiện văn hóa. Tháng 3/2025, nữ ca sĩ là một trong 300 thanh niên tham dự chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên Việt Nam và được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII.

Bắc Bling - bước ngoặc lớn trong sự nghiệp của Hòa Minzy

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Hòa Minzy đến vào năm 2025 với Bắc Bling. Kết hợp âm nhạc đại chúng với chất liệu dân gian, hình ảnh quê hương Bắc Ninh cùng sự góp mặt của NS Xuân Hinh, Tuấn Cry và Masew, ca khúc nhanh chóng tạo được dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường.

MV hiện đạt khoảng 326 triệu lượt xem trên YouTube, từng có thời điểm ghi nhận hơn 5,6 triệu lượt xem trong một ngày. Bắc Bling cũng từng vươn lên vị trí #1 Trending YouTube Việt Nam và có thời điểm đứng đầu bảng xếp hạng Trending YouTube toàn cầu.

Bắc Bling được vinh danh tại Music Awards Japan 2026 ở hạng mục Special Award: Vietnamese Popular Music

Không chỉ tạo hiệu ứng trong nước, Bắc Bling còn được khán giả quốc tế chú ý thông qua nhiều video reaction. Đến năm 2026, ca khúc tiếp tục được vinh danh tại Music Awards Japan 2026 ở hạng mục Special Award: Vietnamese Popular Music. Thành công này giúp Hòa Minzy có thêm nhiều cơ hội xuất hiện tại các chương trình nghệ thuật, sự kiện và hoạt động quảng bá văn hóa.

Tháng 6/2026, cô được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV

Đến tháng 9/2026, nữ ca sĩ tiếp tục được hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024–2029

Đáng chú ý, sau những dấu ấn trong âm nhạc và các hoạt động cộng đồng, Hòa Minzy liên tiếp được giao những vai trò mới. Tháng 6/2026, cô được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV. Đến tháng 9/2026, nữ ca sĩ tiếp tục được hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024–2029.

Những dấu mốc trong sự nghiệp cũng kéo theo sự thay đổi đáng kể về thu nhập của Hòa Minzy. Sau nhiều năm đi hát, nữ ca sĩ có thêm nguồn thu từ biểu diễn, quảng cáo, livestream và kinh doanh. Đặc biệt, độ phủ của Bắc Bling giúp tên tuổi cô được chú ý mạnh hơn.

Bên cạnh hoạt động ca hát, Hòa Minzy còn có các hoạt động livestream bán hàng và kinh doanh cá nhân

Bên cạnh hoạt động ca hát, Hòa Minzy còn có các hoạt động livestream bán hàng và kinh doanh cá nhân. Trong một số chia sẻ trước đây, những phiên livestream của nữ ca sĩ được nhắc đến với doanh thu có thể lên tới hàng tỷ đồng. Một số nguồn thông tin cho biết, chỉ trong khoảng một giờ livestream, nữ ca sĩ có thể thu về số tiền tương đương giá trị của 4 chiếc túi xách hàng hiệu, với mức giá mỗi chiếc dao động từ khoảng 70- 500 triệu đồng.

Một số nguồn thông tin cho biết, chỉ trong khoảng một giờ livestream, nữ ca sĩ có thể thu về số tiền tương đương giá trị của 4 chiếc túi xách hàng hiệu, với mức giá mỗi chiếc dao động từ khoảng 70- 500 triệu đồng

Ngoài nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, cát-xê biểu diễn của Hòa Minzy cũng thường được nhắc đến ở mức cao. Một số thông tin cho biết nữ ca sĩ có thể nhận khoảng 400 - 450 triệu đồng cho một show sự kiện, trong khi những chương trình có quy mô lớn hoặc sau thành công của Bắc Bling có thể lên tới gần 700 triệu đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là những thông tin mang tính tham khảo, bởi mức cát-xê thực tế của nghệ sĩ còn phụ thuộc vào quy mô, tính chất, thời lượng, địa điểm và yêu cầu riêng của từng show diễn.

Ngoài nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, cát-xê biểu diễn của Hòa Minzy cũng thường được nhắc đến ở mức cao

Hòa Minzy cũng dùng thành quả từ công việc để báo hiếu bố mẹ. Theo chia sẻ từ chị ruột nữ ca sĩ, cô đã tài trợ toàn bộ chi phí xây dựng căn biệt thự cho gia đình vào năm 2021, có diện tích khoảng 1.000m².

Hòa Minzy xây nhà tiền tỷ báo hiếu bố mẹ

Đây không phải lần đầu nữ ca sĩ dùng tiền kiếm được từ công việc để chăm lo cho gia đình. Đầu năm 2020, Hòa Minzy từng chia sẻ việc xây tặng bố mẹ căn nhà 5 tầng, có hai mặt tiền tại Bắc Ninh bằng số tiền cô dành dụm sau nhiều năm đi hát. Bên cạnh cơ ngơi dành cho bố mẹ, Hòa Minzy cũng từng sở hữu xe sang. Nữ ca sĩ từng sử dụng Mercedes-Benz S 450 L Luxury có giá khoảng 5 tỷ đồng và từng mua ô tô tặng bố mẹ.

Hòa Minzy còn sở hữu nhiều món trang sức, đồng hồ và xe có giá trị hàng tỷ đồng

Hòa Minzy còn sở hữu nhiều món trang sức, đồng hồ có giá trị hàng tỷ đồng. Những món đồ này thường xuất hiện cùng nữ ca sĩ trong các sự kiện, sân khấu hoặc những lần xuất hiện trước công chúng, phần nào cho thấy cuộc sống ngày càng dư dả sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Thành công của Bắc Bling tiếp tục mở rộng độ phủ sóng của Hòa Minzy cũng như mang lại nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hòa Minzy hiện có nhiều nguồn thu cùng lúc, từ biểu diễn, quảng cáo, livestream đến kinh doanh. Thành công của Bắc Bling tiếp tục mở rộng độ phủ của nữ ca sĩ cũng như mang lại nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ.

Ảnh: FBNV