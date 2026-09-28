Thu nhập của công chúa Kpop

Thu nhập và khối tài sản đáng mơ ước của công chúa Kpop ở tuổi 22.

Ở độ tuổi 22, Jang Wonyoung (IVE ) hiện đứng trong nhóm những thần tượng trẻ tuổi sở hữu tiềm lực tài chính hàng đầu. Với sự kết hợp giữa danh tiếng cá nhân bùng nổ và hiệu quả thương mại từ các hoạt động tập thể, nữ ca sĩ sở hữu khối tài sản tích lũy đáng kinh ngạc cùng dòng thu nhập đa dạng hàng năm.

Ở độ tuổi 22, Jang Wonyoung (IVE ) hiện đứng trong nhóm những thần tượng trẻ tuổi sở hữu tiềm lực tài chính hàng đầu

Jang Wonyoung sinh năm 2004, bắt đầu thu hút sự chú ý của công chúng từ năm 2018 khi tham gia chương trình thực tế Produce 48 lúc mới 14 tuổi. Xuất sắc giành vị trí quán quân, cô đảm nhận vai trò center của nhóm nhạc dự án IZ*ONE và hoạt động đến tháng 4 năm 2021. Đến tháng 12 năm 2021, nữ ca sĩ tái xuất ấn tượng trong đội hình IVE và nhanh chóng vươn lên thành ngôi sao hàng đầu Kpop.

Wonyoung tham Produce 48 lúc mới 14 tuổi và giành vị trí quán quân, cô đảm nhận vai trò center của nhóm nhạc dự án IZ*ONE

Sự nghiệp phát triển liên tục đã mang lại cho Jang Wonyoung nguồn thu nhập cá nhân ròng ước tính khoảng 2,5 tỷ won, tương đương 45 đến 46 tỷ đồng mỗi năm. Chỉ tính riêng trong năm 2023, báo cáo từ trang Auto Tribune cho biết người đẹp đã ghi nhận mức lợi nhuận cá nhân rơi vào khoảng 2,5 tỷ won. Hiện tại, tổng giá trị tài sản ròng tích lũy của cô theo thống kê từ Idol Net Worth đã vượt mốc 6 triệu USD, tương đương khoảng 150 tỷ đồng, khẳng định tốc độ tích lũy tài chính đáng kinh ngạc của một nữ thần tượng Gen 4.

Một trong những nguồn thu đóng góp phần lớn vào cơ cấu tài sản của Jang Wonyoung đến từ mảng thương mại và quảng cáo. Tính đến cuối năm 2025, cô dẫn đầu giới thần tượng Kpop về số lượng hợp đồng cá nhân khi trở thành gương mặt đại diện và đại sứ cho hơn 21 thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ thời trang, trang sức, mỹ phẩm đến đồ công nghệ. Cô hiện đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu hoặc đối tác chiến lược cho các thương hiệu hàng đầu thế giới như Miu Miu, Bvlgari, Tommy Jeans và Dyson. Sự phủ sóng dày đặc trên các chiến dịch toàn cầu cùng mức độ nhận diện thương hiệu cực cao đã tạo ra một dòng tiền đều đặn và khổng lồ, đưa cô trở thành cái tên được các nhà quảng cáo săn đón nồng nhiệt nhất.

Tính đến cuối năm 2025, cô dẫn đầu giới thần tượng Kpop về số lượng hợp đồng cá nhân khi trở thành gương mặt đại diện và đại sứ cho hơn 21 thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau

Cô hiện đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu của thương hiệu MiuMiu

Wonyoung hiện cũng là đại sứ thương hiệu toàn cầu cho hãng trang sức xa xỉ Ý Bvlgari

Bên cạnh thương mại, nguồn thu cốt lõi từ âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố nguồn tài chính vững chắc của Jang Wonyoung với tư cách là center nhóm IVE. Các sản phẩm âm nhạc của nhóm như album I've IVE hay I'VE MINE liên tục đạt mốc doanh số hàng triệu bản, đem lại khoản lợi nhuận lớn từ việc bán đĩa cứng và phân chia doanh thu phát trực tuyến. Không dừng lại ở vai trò trình diễn, Jang Wonyoung còn tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tác, từ đó thu về nguồn tiền bản quyền ổn định. Thêm vào đó, những chuyến lưu diễn thế giới đi qua nhiều quốc gia tại châu Á, châu Âu và châu Mỹ mang lại doanh thu khổng lồ từ tiền bán vé cùng các sản phẩm thương mại đi kèm, góp phần gia tăng đáng kể thu nhập hàng năm của cô.

Bên cạnh thương mại, nguồn thu cốt lõi từ âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố nguồn tài chính vững chắc của Jang Wonyoung với tư cách là center nhóm IVE

Hoạt động sự kiện và đại sứ truyền thông cũng mang lại nguồn thù lao ổn định cho nữ nghệ sĩ trẻ. Jang Wonyoung thường xuyên đảm nhận vị trí dẫn chương trình tại các show âm nhạc định kỳ như Music Bank của đài KBS hay các lễ trao giải quy mô lớn cuối năm như Asia Artist Awards. Việc xuất hiện liên tục trên sóng truyền hình quốc gia và các sự kiện quốc tế giúp duy trì sức nóng hình ảnh và đem lại nguồn thu nhập từ thù lao người dẫn chương trình.

Jang Wonyoung thường xuyên đảm nhận vị trí dẫn chương trình tại các show âm nhạc định kỳ như Music Bank của đài KBS

Thước đo rõ ràng nhất cho tiềm lực tài chính thực tế của Jang Wonyoung chính là thương vụ giao dịch bất động sản cao cấp tại thủ đô Seoul vào năm 2025. Nữ ca sĩ sinh năm 2004 sở hữu một căn biệt thự sang trọng trị giá 13,7 tỷ won, tương đương khoảng 246 đến 260 tỷ đồng, thuộc dự án Lucid House tại khu vực thượng lưu UN Village, Hannam dong, Seoul.

Nữ ca sĩ sinh năm 2004 sở hữu một căn biệt thự sang trọng trị giá 13,7 tỷ won, tương đương khoảng 246 đến 260 tỷ đồng, thuộc dự án Lucid House tại khu vực thượng lưu UN Village, Hannam dong, Seoul

Có thể thấy, thành công tài chính của Jang Wonyoung là kết quả của quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc cùng chiến lược định hình thương hiệu cá nhân hiệu quả. Việc duy trì sự cân bằng giữa sản phẩm âm nhạc chất lượng và giá trị thương mại đã biến cô trở thành một trong những thần tượng thế hệ thứ tư có thu nhập hàng đầu. Wonyoung ở tuổi 22 vẫn đang không ngừng tỏa sáng, khẳng định vị thế vững chắc và tiềm năng tài chính còn tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.

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