Nữ ca sĩ 15 tỷ lượt nghe thái độ thẳng mặt, không phục Taylor Swift đến mức này rồi sao

Khoảnh khắc này đang nhận về hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Lễ trao giải VMAs 2026 diễn ra mới đây tiếp tục vẫn đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Bên cạnh các giải thưởng, một khoảnh khắc đang trở thành tâm điểm bàn tán của dân mạng. Đó chính là biểu cảm của Charli XCX khi Taylor Swift lên nhận giải thưởng hiện tại đang được chia sẻ rầm rộ.

Charli XCX đang là tâm điểm trên mạng xã hội sau lễ trao giải VMAs vừa diễn ra

Cụ thể, một đoạn video ghi lại biểu cảm của Charli XCX tại lễ trao giải VMAs 2026 đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Trong đoạn clip lan truyền, biểu cảm khá lạnh của nữ ca sĩ được đặt đúng vào thời điểm Taylor Swift bước lên sân khấu nhận giải, khiến nhiều người cho rằng Charli XCX đang thể hiện sự không hài lòng hoặc không mấy thoải mái trước chiến thắng của đồng nghiệp. Trong khoảnh khắc được máy quay hướng xuống khán đài, nữ ca sĩ ngồi khá im lặng, ánh mắt hướng về phía sân khấu, gương mặt giữ vẻ nghiêm và gần như không nở nụ cười.

Biểu cảm của Charli XCX tại lễ trao giải VMAs 2026 đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội

Đặc biệt, cách Charli XCX khẽ nhíu mày, môi mím lại cùng ánh mắt có phần lạnh khiến nhiều người cảm nhận cô dường như không mấy hào hứng với những gì đang diễn ra. Chỉ từ một khoảnh khắc ngắn, biểu cảm này nhanh chóng thu hút sự chú ý và bị cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ đang thể hiện thái độ không hài lòng. Đoạn video sau đó được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội, thậm chí cán mốc hơn 2,8 triệu lượt xem.

Sở dĩ biểu cảm của Charli XCX với Taylor Swift bất ngờ được chú ý là bởi mối quan hệ giữa cả hai từng nhiều lần trở thành đề tài được khán giả quan tâm

Sở dĩ biểu cảm của Charli XCX với Taylor Swift bất ngờ được chú ý là bởi mối quan hệ giữa cả hai từng nhiều lần trở thành đề tài được khán giả quan tâm. Năm 2018, Charli XCX cùng Camila Cabello làm nghệ sĩ mở màn cho Reputation Stadium Tour của Taylor Swift. Đến năm 2019, Charli XCX từng mô tả việc biểu diễn trước khán giả của Taylor là cảm giác như “vẫy tay với những đứa trẻ 5 tuổi”, khiến phát ngôn này bị hiểu là thiếu tôn trọng đàn chị. Charli sau đó giải thích cô chỉ muốn nói về sự khác biệt giữa vai trò nghệ sĩ mở màn và nghệ sĩ chính khi biểu diễn tại một sân vận động lớn.

Ca khúc Sympathy Is A Knife trong album Brat của Charli XCX từng được đồn đoán là mỉa mai Taylor Swift

Đến năm 2024, câu chuyện tiếp tục được nhắc lại khi Sympathy Is A Knife trong album Brat của Charli XCX khiến nhiều khán giả liên tưởng đến Taylor Swift. Trong ca khúc, Charli XCX đề cập cảm giác bất an khi đứng cạnh một nữ nghệ sĩ lớn hơn và lo lắng sự hiện diện của người đó có thể khiến cô bị lu mờ. Tuy nhiên, Charli XCX từng lên tiếng bác bỏ việc biến những câu chuyện này thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai nữ ca sĩ.

Đoạn clip gốc về biểu cảm của Charli XCX

Sau khi đoạn clip tại VMAs được lan truyền rộng rãi, dân mạng phát hiện đây thực chất là một video đã bị cắt ghép. Theo phần ghi hình của chương trình, biểu cảm của Charli XCX xuất hiện trong lúc Nirvana được trao Video Vanguard Award, hoàn toàn không phải thời điểm Taylor Swift lên nhận giải.

Theo phần ghi hình của chương trình, biểu cảm của Charli XCX xuất hiện trong lúc Nirvana được trao Video Vanguard Award, không phải thời điểm Taylor Swift lên nhận giải

Cùng với đó, nhiều đoạn clip và hình ảnh khác được cư dân mạng chia sẻ cũng cho thấy biểu cảm nói trên vốn là phản ứng tự nhiên của Charli XCX trong nhiều khoảnh khắc khác nhau, không hướng đến một cá nhân cụ thể.

Charli XCX hiện là một trong những nữ ca sĩ pop đáng chú ý của Anh, được biết đến qua những ca khúc như Boom Clap, Fancy và đặc biệt là album Brat phát hành năm 2024. Tính đến ngày 26/9/2026, các ca khúc có sự góp mặt của nữ ca sĩ đã đạt hơn 15,17 tỷ lượt stream trên Spotify, trong đó hơn 10,65 tỷ lượt đến từ các sản phẩm cô giữ vai trò nghệ sĩ chính.

Charli XCX hiện là một trong những nữ ca sĩ pop đáng chú ý của Anh với hơn 15 tỷ lượt nghe trên Spotify

Tại VMAs 2026, cô có 4 đề cử, gồm Best Pop, Best Art Direction, Best Long Form Video và Song of Summer. Trong đó, SS26 xuất hiện ở hai hạng mục Best Pop và Best Art Direction, còn Music, Fashion, Film tranh giải Best Long Form Video và Camera được đề cử Song of Summer. Tuy nhiên, Charli XCX không giành chiến thắng ở bất kỳ hạng mục nào.

Charli XCX không giành chiến thắng ở bất kỳ hạng mục nào tại VMAs 2026, cô chỉ xuất hiện với tư cách là người trao giải và trình diễn

Trong khi đó, Taylor Swift có một đêm nổi bật khi mang về 3 giải thưởng tại VMAs 2026. Cô chiến thắng Video of the Year với The Fate of Ophelia, Best Direction với Opalite và trở thành chủ nhân đầu tiên của Artist Director Honors, hạng mục mới được MTV trao để ghi nhận những nghệ sĩ có dấu ấn nổi bật trong lĩnh vực đạo diễn và kể chuyện bằng hình ảnh.

Trong khi đó, Taylor Swift có một đêm nổi bật khi mang về 3 giải thưởng tại VMAs 2026

Với các chiến thắng này, Taylor tiếp tục củng cố kỷ lục là nghệ sĩ solo giành nhiều giải VMAs nhất lịch sử. Dù biểu cảm của Charli XCX trong đoạn clip lan truyền được xác định là không thuộc thời điểm Taylor Swift nhận giải, phản ứng của nữ ca sĩ tại lễ trao giải vẫn đang là đề tài được khán giả quan tâm.

Ảnh: X