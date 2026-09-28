Lisa (BLACKPINK) lên đồ "chặt chém" đến VMAs 2026 rồi nhẹ nhàng làm nên lịch sử

Lisa một lần nữa khiến làng nhạc toàn cầu phải chú ý khi tiếp tục làm nên lịch sử tại VMAs.

Sáng 28/9 theo giờ Việt Nam, lễ trao giải âm nhạc quốc tế MTV Video Music Awards 2026 (VMAS) chính thức diễn ra tại Los Angeles, quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn của làng nhạc như Taylor Swift, Ariana Grande, Snoop Dogg... Trong đó, Lisa tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại sự kiện. Trên thảm đỏ, nữ ca sĩ gây ấn tượng với bộ váy đỏ xuyên thấu ôm sát cơ thể, kết hợp áo khoác lông đỏ có phom dáng oversized. Sự lựa chọn màu sắc nổi bật giúp Lisa thu hút sự chú ý ngay từ những hình ảnh đầu tiên tại VMAs.

Lisa tại thảm đỏ VMAs

Không lâu sau khi sự kiện bắt đầu, Lisa tiếp tục trở thành tâm điểm tại lễ trao giải khi nhận giải Best Pop cho ca khúc Dream kết hợp cùng Kentaro Sakaguchi. Ca khúc giúp nữ ca sĩ vượt qua loạt đối thủ đình đám gồm Ariana Grande với Hate That I Made You Love Me, Charli xcx với SS26, Olivia Rodrigo với Drop Dead, Sabrina Carpenter với House Tour, Tate McRae với Nobody's Girl và Taylor Swift với The Fate of Ophelia. Đây là lần thứ tư Lisa giành chiến thắng tại VMAs trong sự nghiệp.

Lisa nhận giải thưởng Best Pop cho ca khúc Dream

Đáng chú ý, chiến thắng với Dream cũng đưa Lisa trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên giành giải Best Pop tại VMAs. Đây là cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động quốc tế của nữ ca sĩ khi hạng mục này quy tụ nhiều ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới, trong đó có Taylor Swift, Ariana Grande và Sabrina Carpenter. Thành tích này tiếp tục nối dài dấu ấn của Lisa tại VMAs, sau những chiến thắng trước đó ở hạng mục Best K-Pop với LALisa, ROCKSTAR và Born Again.

Lisa xúc động khi nhận giải thưởng

Khi bước lên sân khấu nhận giải, Lisa tiếp tục gây chú ý với tạo hình mang tông đen chủ đạo. Nữ ca sĩ diện trang phục ôm sát, kết hợp phần áo khoác có thiết kế cầu kỳ. Kiểu tóc búi cao cùng lối trang điểm sắc sảo giúp tổng thể thêm phần cá tính, khác biệt với hình ảnh quyến rũ trong bộ cánh đỏ trên thảm đỏ. Hình ảnh Lisa cầm tượng Moon Person trên tay nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của nữ ca sĩ tại VMAs năm nay.

Lisa vượt qua Taylor Swift, Ariana Grande và Sabrina Carpenter để nhận giải Best Pop tại VMAs

Đáng chú ý, chiến thắng với Dream cũng đưa Lisa trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên giành giải Best Pop tại VMAs. Đây là cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động quốc tế của nữ ca sĩ khi hạng mục này quy tụ nhiều ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới, trong đó có Taylor Swift, Ariana Grande và Sabrina Carpenter. Thành tích này tiếp tục nối dài dấu ấn của Lisa tại VMAs, sau những chiến thắng trước đó ở hạng mục Best K-Pop với LALisa, ROCKSTAR và Born Again.

Chiến thắng với Dream cũng đưa Lisa trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên giành giải Best Pop tại VMAs

Dream nằm trong album Alter Ego phát hành năm 2025 của Lisa, mang màu sắc ballad hoài niệm và được xây dựng như một câu chuyện điện ảnh với sự tham gia của nam diễn viên Kentaro Sakaguchi. MV từng thu hút nhiều sự chú ý xoay quanh những suy đoán về nhân vật được cho là nguồn cảm hứng cho ca khúc, cũng như những tranh luận của khán giả về mối quan hệ giữa Lisa và bạn diễn. Với chiến thắng mới tại VMAs, nữ ca sĩ tiếp tục ghi thêm một dấu mốc trong hành trình hoạt động solo, đồng thời cho thấy sức hút ngày càng lớn của cô tại các sân khấu âm nhạc quốc tế.

Bên cạnh thành tích tại lễ trao giải, Lisa cũng là một trong những cái tên được người hâm mộ chờ đợi trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn của VMAs 2026

Bên cạnh thành tích tại lễ trao giải, Lisa cũng là một trong những cái tên được người hâm mộ chờ đợi trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn của VMAs 2026. Sự xuất hiện của cô nhận được sự quan tâm ngay từ trước khi chương trình diễn ra, đặc biệt khi đây là sân khấu lớn để nữ ca sĩ tiếp tục giới thiệu màu sắc âm nhạc cá nhân và thể hiện kỹ năng trình diễn trên sân khấu lễ trao giải được quan tâm hàng đầ làng nhạc toàn cầu.