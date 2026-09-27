Quang Hùng MasterD và Pháo gây náo loạn

Wean dùng Không tin vào anh thì anh đây tin vào ai để nói với chính mình. Nam ca sĩ không thể hiện nhiều vũ đạo. Anh kể câu chuyện về một người từng phải sống cùng những kỳ vọng gắn với vẻ ngoài. Anh nhìn lại cậu bé ở Quảng Ngãi đã kiên trì theo đuổi ước mơ. Anh cũng chia sẻ rằng sau hành trình tại Tinh hà say hi, lần đầu có cảm giác được những người xung quanh đứng ra bảo vệ.