Ở Việt Nam ai làm được như Quang Hùng MasterD?

2 khung hình của Quang Hùng MasterD khiến nhiều người phải ghen tị.

Mới đây, Quang Hùng MasterD khoe ảnh chụp cùng Sơn Tùng M-TP tại Húc Fest. Chỉ một khung hình đơn giản nhưng nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, thu về hơn 311 nghìn lượt tương tác tính đến 13h ngày 25/9. Bên dưới bài đăng, người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận chúc mừng nam ca sĩ “đu idol thành công”. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Quang Hùng MasterD từng chia sẻ sự yêu mến dành cho Sơn Tùng M-TP. Nam ca sĩ cho biết đàn anh là một trong những người truyền cảm hứng, giúp anh có thêm động lực và học hỏi nhiều điều trên hành trình hoạt động âm nhạc.

Quang Hùng MasterD gây bão MXH khi khoe ảnh chụp cùng Sơn Tùng

Giữa lúc bức ảnh với Sơn Tùng M-TP viral, cư dân mạng cũng đào lại khoảnh khắc Quang Hùng MasterD chụp cùng G-Dragon tại đại nhạc hội K-Star Spark ở Mỹ Đình vào tháng 6/2025.

Tại sự kiện này, Quang Hùng MasterD là một trong những nghệ sĩ Việt hiếm hoi có cơ hội giao lưu và chụp ảnh cùng G-Dragon, bên cạnh RHYDER, Phương Ly và Diệu Nhi. Đáng chú ý, anh cũng là nghệ sĩ Việt duy nhất biểu diễn tại đại nhạc hội, chung line-up với G-Dragon, CL, DPR IAN...

Quang Hùng MasterD chung khung hình với G-Dragon

Sau sân khấu đáng nhớ, Quang Hùng từng chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ này với sự hào hứng của một người hâm mộ được gặp thần tượng. Nam ca sĩ kể: “Hôm qua tui là người đi đu idol. Tôi lên sân khấu tui đu idol. Trời ơi tui được gặp anh Long. Thì cũng có tập đó, cũng Anyeonghaseyo. Mà không biết bà nào bà chỉ tui là Oppa. Cái đó là nữ nói với nam là Oppa. Còn nam nói với nam là Hyung. Dạo này em cũng có học tiếng Hàn để đu idol nhưng bật mí nha, lúc vào gặp anh Long thì mình đứng (cúi chào). Không biết nói gì luôn, đi ra ngoài luôn. Xong tui thấy, ơ, chính ra là mình vừa chụp hình luôn hả. Trời ơi không biết gì hết luôn. Hôm qua là một ngày rất tuyệt vời”.

Chỉ trong vòng một năm, Quang Hùng MasterD có khung hình với hai cái tên thuộc nhóm ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất Vpop và Kpop

Vậy là chỉ trong vòng một năm, Quang Hùng MasterD có khung hình với hai cái tên thuộc nhóm ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất Vpop và Kpop: Sơn Tùng M-TP và G-Dragon. Những khung hình đặc biệt ấy cũng phần nào phản ánh vị trí ngày càng khác của Quang Hùng MasterD trong showbiz Việt. Bởi để có thể xuất hiện trong cùng một sân khấu, cùng một sự kiện hay cùng một khung hình với những tên tuổi hàng đầu, bản thân nam ca sĩ đã trải qua hành trình khẳng định vị thế đáng nể.

Những khung hình đặc biệt cũng phần nào phản ánh vị trí ngày càng khác của Quang Hùng MasterD trong showbiz Việt

Quang Hùng MasterD là một trong những cái tên nổi bật của thế hệ nghệ sĩ mới sau khi tham gia Anh Trai Say Hi 2024. Tại chương trình, khán giả có cơ hội nhìn thấy một Quang Hùng gần gũi và khác biệt hơn. Anh Trai Say Hi tạo điều kiện để khả năng sáng tác và sản xuất âm nhạc của Quang Hùng MasterD được thể hiện trước lượng khán giả lớn. Catch Me If You Can, Trói Em Lại hay Tình Đầu Quá Chén trở thành những sản phẩm được chú ý. Tại Say Hi mùa 1, Quang Hùng MasterD góp mặt trong nhóm nhạc toàn năng Best Five ở vị trí thứ 3 chung cuộc, bên cạnh HIEUTHUHAI và RHYDER.

Sau Anh Trai Say Hi, Quang Hùng MasterD có bước chuyển rõ rệt về độ nhận diện và lượng người hâm mộ. Nam ca sĩ tổ chức các fanmeeting quy mô hàng nghìn khán giả tại TP.HCM và Hà Nội, trong khi lượng người theo dõi trên mạng xã hội tăng lên đáng kể. Hình ảnh Quang Hùng MasterD chìm trong núi quà của người hâm mộ sau chương trình từng viral trên nhiều nền tảng. Nam ca sĩ từng chia sẻ Anh Trai Say Hi đã thay đổi mình rất nhiều. Nếu trước đó biệt danh “con ghẻ quốc dân” từng khiến anh chạnh lòng, thì sự đón nhận của khán giả sau chương trình trở thành động lực để Quang Hùng tiếp tục theo đuổi âm nhạc.

Quang Hùng MasterD ghi nhận bước nhảy vọt về độ nhận diện sau Anh Trai Say Hi

Ngoài những ca khúc trong chương trình, nam ca sĩ tiếp tục có các sản phẩm được khán giả biết đến rộng rãi như Thủy Triều hay Ánh Mắt Biết Cười, với lượng xem từ hàng chục đến hàng trăm triệu trên các nền tảng.

Đến Tinh Hà Say Hi 2026, Quang Hùng MasterD tiếp tục ghi nhận nhiều thành tích đáng chú ý trên các bảng xếp hạng âm nhạc. 50 Cuộc Gọi Nhỡ, Mộng Duyên và SECRET - ba tiết mục có sự góp mặt của nam ca sĩ - đều từng vươn lên vị trí top 1 Nhạc thịnh hành trên YouTube Music Charts Việt Nam. Mới đây, LAVIEM với sự góp mặt của Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều, CoolKid và CAPTAIN BOY tiếp tục tạo hiệu ứng. Ngày 9/9, tiết mục đạt top 1 Video YouTube Music Videos Daily, đồng thời giữ vị trí top 3 Trending trên YouTube Music Charts. Với những thành tích liên tiếp, Quang Hùng MasterD được dự đoán là một trong những gương mặt sáng giá cho vị trí Quán quân Tinh Hà Say Hi.

Quang Hùng MasterD đang là nhân tố sáng giá nhất Tinh Hà Say Hi

Trên mặt trận truyền thông, Quang Hùng thường xuyên nằm trong Top 10 Influencer có lượt tương tác và độ thảo luận cao nhất theo các thống kê nền tảng. Sức hút thương mại của nam ca sĩ trong năm 2026 cũng được thể hiện qua việc đồng hành cùng nhiều thương hiệu. Một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình này là việc Quang Hùng MasterD trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận lời mời chính thức từ đội đua Scuderia Ferrari tham dự chặng Pirelli Italian Grand Prix 2025 tại đường đua Monza, Italy vào tháng 9/2025.

Quang Hùng MasterD mới đây còn được TC Candler gọi tên trong danh sách đề cử Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 ở bảng nam

Bên cạnh hoạt động âm nhạc và thương mại, Quang Hùng MasterD mới đây còn được TC Candler gọi tên trong danh sách đề cử Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 ở bảng nam. Với phong độ hiện tại, Quang Hùng MasterD đã trở thành một nghệ sĩ có vị trí riêng trong những sân khấu mà chính mình từng mơ được xuất hiện.