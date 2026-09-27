Mối quan hệ giữa BLACKPINK và BIGBANG

Tình cảm anh em YG vẫn thắm thiết nhưng Jennie lại là ngoại lệ.

Mới đây, sự xuất hiện của Jisoo tại concert của BIGBANG tổ chức ở London đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Nữ ca sĩ không chỉ có mặt trực tiếp bên dưới hàng ghế khán giả để theo dõi và cổ vũ cho các đàn anh, mà còn đăng tải những khoảnh khắc chụp ảnh hậu trường đầy vui vẻ cùng nhóm. Sự kiện này một lần nữa khẳng định mối quan hệ tiền bối - hậu bối vô cùng thân thiết và bền chặt giữa hai đại diện hàng đầu xuất phát từ công ty giải trí YG Entertainment. Dù hiện tại các nghệ sĩ đã có những hướng đi riêng trong sự nghiệp, tình cảm thân thiết giữa hai nhóm nhạc đình đám vẫn luôn được duy trì qua nhiều năm tháng.

Mới đây, sự xuất hiện của Jisoo tại concert của BIGBANG tổ chức ở London đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận

Nhìn lại hành trình sự nghiệp, nền tảng mối quan hệ giữa BIGBANG và BLACKPINK được đặt trên sự gắn kết chặt chẽ ngay từ giai đoạn các thành viên nữ còn là những thực tập sinh. Vào năm 2012, khi chưa chính thức ra mắt, Jennie đã được công ty tin tưởng giao vai nữ chính trong video ca nhạc That XX của trưởng nhóm G-Dragon. Tiếp đó, vào năm 2013, cô tiếp tục góp giọng trong ca khúc hit Black.

Vào năm 2012, khi chưa chính thức ra mắt, Jennie đã được công ty tin tưởng giao vai nữ chính trong video ca nhạc That XX của trưởng nhóm G-Dragon

Sự gắn kết này không dừng lại ở giai đoạn mới debut mà vẫn được nối dài ở thời điểm hiện tại, khi BLACKPINK đã trở thành nhóm nhạc nữ có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Các thành viên như Jisoo, Rosé và Lisa đều duy trì mối quan hệ cá nhân rất tốt đẹp với các thành viên BIGBANG. Điển hình như thành viên Daesung đã từng mời Lisa và Rosé trở thành khách mời trong chương trình trò chuyện cá nhân trên nền tảng YouTube mang tên ZIP Daesung.

Lisa là khách mời trên ZIP Daesung

Rosé cũng được Daesung mời tới chương trình

Về phía trưởng nhóm G-Dragon, nam ca sĩ cũng nhiều lần thể hiện sự ủng hộ dành cho các hậu bối, chẳng hạn như việc nhấn nút yêu thích các đoạn clip ghi lại phần trình diễn của Lisa tại lễ hội âm nhạc Coachella. Cũng tại sự kiện này, G-Dragon cùng Lisa và Rosé tiếp tục thu hút sự chú ý khi cùng nhau đi xem phần trình diễn của nam ca sĩ Justin Bieber. Ngay sau đó, khi tới set diễn của BIGBANG, Rosé và Lisa tiếp tục được bắt gặp đứng ngay ở hàng đầu khu vực khán giả. Hai nữ thần tượng nhiệt tình nhún nhảy, reo hò và "quẩy" hết mình để cổ vũ cho set diễn của các đàn anh.

Hai nữ thần tượng nhiệt tình nhún nhảy, reo hò và "quẩy" hết mình để cổ vũ cho set diễn của các đàn anh

Bên cạnh đó, Rosé và Lisa từng nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng G-Dragon tại các buổi tiệc riêng tư. Có thể thấy tình cảm đồng nghiệp và sự ủng hộ lẫn nhau giữa Jisoo, Lisa, Rosé và BIGBANG vẫn luôn được duy trì tích cực.

Bên cạnh đó, Lisa từng nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng G-Dragon tại các buổi tiệc riêng tư

Rosé cũng nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng G-Dragon tại các buổi tiệc riêng tư

Trái ngược hoàn toàn với sự tương tác cởi mở của các thành viên còn lại, Jennie lại là người duy nhất duy trì khoảng cách rõ rệt. Lý do là từ cột mốc ngày 24/2/2021, khi trang tin Dispatch tung ra loạt ảnh độc quyền và đưa tin GD và Jennie đã tìm hiểu, hẹn hò. Mặc dù công ty quản lý thời điểm đó không đưa ra tuyên bố xác nhận cụ thể, câu chuyện riêng tư này đã tốn không ít giấy mực của truyền thông châu Á.

Ngày 24/2/2021, khi trang tin Dispatch tung ra loạt ảnh độc quyền và đưa tin GD và Jennie đã tìm hiểu, hẹn hò

Bước sang giai đoạn 2025 - 2026, thái độ và ứng xử của hai ngôi sao cho thấy sự chủ động giữ khoảng cách nhất định. Tại các sự kiện lớn như lễ trao giải Melon Music Awards 2025, truyền thông ghi nhận cả Jennie và G-Dragon đều sắp xếp lịch trình riêng biệt nhằm tránh việc xuất hiện cùng lúc hay chạm mặt trực tiếp.

Tại các sự kiện lớn như lễ trao giải Melon Music Awards 2025, truyền thông ghi nhận cả Jennie và G-Dragon đều sắp xếp lịch trình riêng biệt nhằm tránh việc xuất hiện cùng lúc hay chạm mặt trực tiếp

Ngay tại Coachella 2026, mặc dù Jennie cũng có mặt tại sự kiện, trực tiếp theo dõi phần trình diễn của Justin Bieber và đăng tải hình ảnh lên trang Instagram cá nhân, nhưng cô lại đứng ở một khu vực hoàn toàn tách biệt.

Ngay tại Coachella 2026, mặc dù Jennie cũng có mặt tại sự kiện nhưng không xuất hiện chung khung hình

Sau nhiều năm hoạt động, mối quan hệ giữa BIGBANG và BLACKPINK vẫn giữ được sự thân thiết. Trong khi đó, những câu chuyện riêng tư trong quá khứ khiến Jennie giữ khoảng cách rõ ràng hơn.

Ảnh: IG, Dispatch