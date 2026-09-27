MCK đăng lại 19 ca khúc bị gỡ

Sau gần 2 tháng, 19 ca khúc bị gỡ của MCK đã được đăng tải lại.

Trưa 27/9, MCK bất ngờ đăng tải trở lại 19 ca khúc từng bị gỡ khỏi các nền tảng vào cuối tháng 7. Sau gần 2 tháng, toàn bộ 19 bài hát gồm IDK, Wtf Bby I'm Lit, Anh Không Muốn Nó Dễ Dàng, Yêu Anh Giết Anh, Là Gì Của Nhau, Liệm, Slippery (ft. Tùng Dương), Intenpol, Tây Thi, Hút Và Hút, Dưa Chua, Xa Xôi (ft. Obito), Che Phủ, Oanh M = Thuốc, Ghet Xog Lai Thik, Nhìn Kẻ Thù Của Tao, Envy (ft. THANHDRAW), Cảm Ơn và Thịt Lợn đã xuất hiện trở lại trên kênh YouTube của MCK.

19 ca khúc trong album HVL từng bị gỡ khỏi các nền tảng nghe nhạc đã được MCK đăng tải trở lại

Đáng chú ý, các phiên bản được đăng tải lại đã có những thay đổi về nội dung. Một số ca từ nhạy cảm được chỉnh sửa hoặc che tiếng bằng hiệu ứng âm thanh, nhằm loại bỏ những phần từng gây tranh cãi trước đó. Việc MCK đưa loạt ca khúc trở lại sau thời gian chỉnh sửa nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt là những người từng theo dõi các sản phẩm này trước khi chúng bị gỡ.

Ra mắt bất ngờ vào tối 17/6, HVL gồm 30 ca khúc với thời lượng hơn 90 phút nhanh chóng trở thành album nhận được nhiều sự quan tâm trong làng nhạc Việt

Ra mắt bất ngờ vào tối 17/6, HVL gồm 30 ca khúc với thời lượng hơn 90 phút, quy tụ Obito, marzuz, Tage, Thành Draw, RPT ORIJINN, A$AP Ướt Mi và Tùng Dương. Album từng tạo tiếng vang khi vươn lên vị trí thứ 4 bảng xếp hạng Weekly Top Albums Global của Spotify, thu về hơn 12 triệu lượt nghe và xem sau 24 giờ phát hành, vượt 27 triệu lượt xem trên YouTube sau 5 ngày. Đồng thời ca khúc Nếu Như Ta Chẳng Còn dẫn đầu Official Vietnam Chart.

Tuy nhiên, sau đó, nhiều ca khúc và MV sau đó vấp phải tranh cãi vì ca từ thô tục, ngôn ngữ nhạy cảm cùng một số hình ảnh, ẩn dụ liên quan đến chất kích thích, dẫn đến việc cơ quan quản lý vào cuộc và mời MCK làm việc.

Tuy nhiên, sau đó nhiều ca khúc và MV sau đó vấp phải tranh cãi vì ca từ thô tục, ngôn ngữ nhạy cảm và chiều ngày 31/7, MCK đã gỡ bỏ 19 ca khúc gây tranh cãi

Chiều 31/7, một ngày sau khi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM xác nhận đã mời MCK làm việc liên quan đến album HVL, nam rapper chính thức đăng tải tâm thư xin lỗi khán giả và công bố loạt biện pháp khắc phục. Ngay sau đó, 19/30 ca khúc trong album đồng loạt biến mất khỏi Spotify, Apple Music và nhiều nền tảng nhạc số.

Trong thời gian qua, quá trình MCK chỉnh sửa lại các ca khúc trong HVL cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả

Trong thời gian qua, quá trình MCK chỉnh sửa lại các ca khúc trong HVL cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người theo dõi sát những động thái mới của nam rapper, chờ các sản phẩm từng bị gỡ có được đưa trở lại sau khi hoàn tất việc chỉnh sửa.

Đến trưa 27/9, MCK bắt đầu đưa 19 ca khúc từng bị gỡ trở lại trên kênh YouTube cá nhân. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các phiên bản mới của 19 ca khúc vẫn chưa được đưa trở lại trên Spotify, YouTube Music hay Apple Music.

Hiện tại, ngoài các video trên kênh YouTube chính thức, các phiên bản mới của 19 ca khúc vẫn chưa được đưa trở lại trên Spotify, YouTube Music hay Apple Music

Ảnh: cap màn hình