MCK hủy lịch biểu diễn

Thông báo mới nhất của CAM by 8 khiến nhiều fan nhạc tiếc nuối.

Chỉ một ngày trước khi chương trình diễn ra, Ban tổ chức CAM GALA bất ngờ thông báo rapper MCK sẽ không thể góp mặt trên sân khấu như kế hoạch, đồng thời đưa ra phương án bù đắp dành cho những khán giả đã mua vé. Ngày 7/8, Ban tổ chức CAM by 8 phát đi thông báo chính thức về sự thay đổi đội hình nghệ sĩ tại CAM GALA: THIÊN LONG BÁT BỘ SÀI GÒN, diễn ra vào ngày 8/8 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM).

MCK sẽ không tham gia biểu diễn tại CAM GALA ngày 8/8

Theo thông báo, vì "lý do bất khả kháng", rapper MCK sẽ không thể tham gia biểu diễn tại chương trình như kế hoạch đã công bố trước đó. Phía Ban tổ chức gửi lời xin lỗi đến khán giả và cho biết đây là sự thay đổi nằm ngoài mong muốn của cả nghệ sĩ lẫn đơn vị tổ chức.

Ban tổ chức cho biết đã làm việc với MCK và các bên liên quan để xây dựng phương án bồi thường dành riêng cho những khán giả đã mua vé CAM GALA tại TP.HCM. Theo đó, CAM dự kiến sẽ tổ chức một chương trình riêng dành cho MCK, kết hợp cùng CAM, hoàn toàn miễn phí tại TP.HCM trong thời gian sớm nhất. Đây được xem là quyền lợi đặc biệt dành cho toàn bộ khán giả đã mua vé CAM GALA: THIÊN LONG BÁT BỘ SÀI GÒN.

Bên cạnh đó, CAM by 8 khẳng định đêm diễn ngày 8/8 vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Theo Ban tổ chức, toàn bộ ê-kíp sản xuất, 99 nghệ sĩ giao hưởng, dàn hợp xướng cùng 7 nghệ sĩ khách mời vẫn đang hoàn thiện những khâu cuối để mang đến một chương trình chỉn chu. Đơn vị tổ chức cho biết hiểu rằng lời xin lỗi không thể bù đắp hoàn toàn sự hụt hẫng của khán giả, song cam kết sẽ nỗ lực mang đến một đêm nhạc xứng đáng với sự tin tưởng và đồng hành của người xem.

Bài đăng của Ban tổ chức CAM by 8: THÔNG CÁO CHÍNH THỨC VỀ SỰ THAM GIA CỦA NGHỆ SĨ MCK Kính gửi Quý khán giả, CAM by 8 xin gửi đến quý khán giả lời xin lỗi chân thành khi phải thông báo rằng, vì lý do bất khả kháng, Nghệ sĩ MCK sẽ không thể tham gia biểu diễn tại CAM GALA: THIÊN LONG BÁT BỘ SÀI GÒN diễn ra vào ngày 08.08.2026 tại Nhà Thi đấu Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh như kế hoạch đã công bố. Đây là sự thay đổi nằm ngoài mong muốn của cả Nghệ sĩ và Ban tổ chức. Chúng tôi hiểu có rất nhiều khán giả đã dành sự yêu mến, kỳ vọng và lựa chọn đồng hành cùng CAM GALA vì mong muốn được gặp MCK trên sân khấu lần này. Chính vì vậy, CAM by 8 thành thật xin lỗi vì đã không thể mang đến trải nghiệm trọn vẹn như những gì đã hứa với quý khán giả. Ngay sau khi nhận thông tin, Ban tổ chức đã làm việc với MCK cùng các bên liên quan để đưa ra một phương án phù hợp nhằm bồi thường, bù đắp dành riêng cho Quý khán giả đã mua vé CAM GALA: THIÊN LONG BÁT BỘ tại TP. Hồ Chí Minh. Hình thức dự kiến triển khai trong thời gian sớm nhất sẽ là MỘT CHƯƠNG TRÌNH RIÊNG CHO MCK - KẾT HỢP VỚI CAM - HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ - TẠI TP. HỒ CHÍ MINH. Đây sẽ là một quyền lợi mà CAM và phía nghệ sĩ MCK mong muốn đem đến cho toàn bộ Quý khán giả đã mua vé CAM GALA: THIÊN LONG BÁT BỘ SÀI GÒN lần này. Đồng thời, CAM xin được khẳng định CAM GALA: THIÊN LONG BÁT BỘ tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 08.08.2026 vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Toàn bộ đội ngũ sản xuất, 99 nghệ sĩ giao hưởng, dàn hợp xướng cùng 7 nghệ sĩ khách mời vẫn đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối để mang đến một đêm diễn chỉn chu và trọn vẹn nhất. Sự tin tưởng của quý khán giả luôn là điều CAM trân trọng. Chúng tôi hiểu một lời xin lỗi không thể bù đắp hết những hụt hẫng mà sự thay đổi này mang lại, nhưng CAM by 8 cam kết sẽ nỗ lực hết sức để có phương án phù hợp, đồng thời tiếp tục mang đến một đêm nhạc xứng đáng với sự yêu thương và đồng hành mà khán giả đã dành cho chương trình. Một lần nữa, CAM by 8 chân thành xin lỗi và rất mong nhận được sự thông cảm từ quý khán giả. Trân trọng, CAM by 8"

Sau thông báo của CAM by 8, MCK cũng cập nhật bài đăng trên fanpage giải thích lý do vắng mặt

Sau thông báo của CAM by 8, MCK cũng cập nhật bài đăng trên fanpage giải thích lý do vắng mặt. Nam rapper cho biết anh và ê-kíp hiện đang tập trung toàn bộ thời gian cho việc chỉnh sửa album HVL, với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự kỹ lưỡng và tập trung cao độ. Theo MCK, nếu tham gia biểu diễn ở thời điểm này, anh khó có thể mang đến một sân khấu chỉn chu như mong muốn nên quyết định xin phép không góp mặt tại CAM GALA: THIÊN LONG BÁT BỘ SÀI GÒN.

Nguyên văn thông báo của MCK: "Xin chào Quý khán giả và cộng đồng người hâm mộ của MCK, MCK xin được chia sẻ rằng, vì hiện tại MCK và toàn bộ ekip đang tập trung vào việc chỉnh sửa Album "HVL", với khối lượng công việc sản xuất lớn, đòi hỏi sự kỹ lưỡng, tập trung cao độ và toàn thời gian, nên MCK nhận thấy việc tham gia biểu diễn lúc này có thể đem đến sự không trọn vẹn và chỉn chu như mọi khi. Chính vì vậy, MCK xin phép được vắng mặt trong CAM GALA: THIÊN LONG BÁT BỘ SÀI GÒN và lỡ hẹn với mọi người lần này. Với MCK, việc xuất hiện trên khi chưa có sự chuẩn bị tốt nhất luôn là điều không xứng đáng với mọi người. Dù vắng mặt MCK, CAM GALA: THIÊN LONG BÁT BỘ SÀI GÒN tại TP. Hồ Chí Minh vào tối ngày 8/8/2026 vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Toàn bộ đội ngũ sản xuất, 99 nghệ sĩ giao hưởng, dàn hợp xướng cùng 7 nghệ sĩ khách mời đều đang hoàn thiện những công đoạn cuối để phục vụ Quý khán giả tốt nhất, và đây đều là những điều mà MCK ngưỡng mộ. MCK hy vọng mọi người sẽ có một buổi tối trọn vẹn với những món quà âm nhạc tuyệt vời mà các nghệ sĩ mang lại. Ngoài ra, MCK cùng ekip đã và đang làm việc cùng Ban tổ chức CAM GALA: THIÊN LONG BÁT BỘ SÀI GÒN, thống nhất về chương trình biểu diễn nhằm bù đắp, tiếp tục trao đổi để ấn định được thời gian sớm nhất tại TP. Hồ Chí Minh, nhằm phục vụ cho khán giả một phần biểu diễn cách trọn vẹn nhất. Một lần nữa, MCK rất mong Quý Khán giả và cộng đồng người hâm mộ của MCK thấu hiểu, nhằm tạo điều kiện cho MCK sớm trở lại với những sản phẩm âm nhạc có chất lượng tốt nhất, kể cả là âm nhạc trong hoạt động biểu diễn của mình. MCK trân trọng cảm ơn mọi người. MCK."

Thông tin MCK rút khỏi CAM GALA được công bố sau khi nam rapper gỡ 19 ca khúc thuộc album HVL. Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thông báo đã mời MCK (tên thật Nghiêm Vũ Hoàng Long) đến làm việc để làm rõ những phản ánh liên quan đến nội dung các sản phẩm âm nhạc. Cơ quan chức năng nhấn mạnh quyền tự do sáng tạo nghệ thuật cần đi đôi với việc tuân thủ quy định pháp luật và trách nhiệm xã hội.

MCK trở lại sân khấu năng nổ sau khi ra mắt album thứ 2