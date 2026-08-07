Mấy ai kỉ niệm 10 năm được như nhóm mỹ nhân này: Chịu lỗ vốn để tái hợp, đưa thẳng bài hát lên top 1 cả nước

Dù biết trước sẽ lỗ vốn, màn tái hợp sau gần 10 năm vẫn giúp nhóm nhạc nữ này tạo nên một trong những cú lội ngược dòng ấn tượng nhất năm 2026.

Những ngày qua, thông tin về hoạt động kỷ niệm 10 năm của BLACKPINK trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Cùng với đó, nhiều người hâm mộ cũng nhắc lại màn tái hợp của I.O.I hồi tháng 5 như một trường hợp đặc biệt. Khác với đa số nhóm nhạc hoạt động lâu năm, I.O.I chỉ là nhóm dự án bước ra từ Produce 101, từng hoạt động chưa đầy một năm trước khi tan rã. Chính vì vậy, việc 11 thành viên có thể trở lại cùng một mini album, ca khúc mới, concert và tour diễn sau gần một thập kỷ được xem là điều hiếm có.

I.O.I vừa tái hợp và có chuỗi hoạt động kỉ niệm 10 ra mắt

Ngày 27/5, I.O.I chính thức trở lại với mini album I.O.I: LOOP cùng ca khúc chủ đề Suddenly, đánh dấu lần đầu tiên các thành viên đứng chung sân khấu sau gần một thập kỷ kể từ khi bước ra từ Produce 101 mùa đầu tiên. Trong lần tái hợp ý nghĩa này, I.O.I hoạt động với đội hình 9 thành viên. Hai mảnh ghép Kyulkyung và Mina lỡ hẹn với người hâm mộ do vướng mắc lịch trình cá nhân không thể sắp xếp. Dù không có được đội hình 11 người trọn vẹn, màn tái xuất của nhóm vẫn giữ được sức nóng nhất định.

Ca khúc chủ đề Suddenly mang đậm phong cách âm nhạc Synth pop nhẹ nhàng, mang lại cảm giác hoài niệm sâu sắc. Nội dung bài hát khai thác những ký ức, cảm xúc luyến tiếc và nỗi nhớ bất ngờ bủa vây về một mối tình dẫu tưởng chừng đã ngủ yên.

MV Suddenly - I.O.I

Thế nhưng, khởi đầu của Suddenly lại không hề thuận lợi. Trong những ngày đầu phát hành, ca khúc có thành tích nhạc số khá chật vật. Album vật lý cũng ghi nhận doanh số khiêm tốn, thậm chí từng có ngày chỉ bán được 195 bản. Điều này khiến nhiều người cho rằng I.O.I đã không còn sức hút sau nhiều năm mỗi thành viên theo đuổi con đường riêng.

Cục diện nhanh chóng thay đổi sau loạt sân khấu quảng bá đầu tiên. Hiệu ứng trình diễn, yếu tố hoài niệm cùng sự ủng hộ từ người hâm mộ giúp Suddenly tăng hạng liên tục trên các nền tảng nghe nhạc tại Hàn Quốc.

Ca đã có 1.000 giờ giữ vị trí No.1 trên MelOn TOP100, đồng thời có ngày thứ 42 liên tiếp đứng đầu MelOn Daily Chart.

Trong thời gian quảng bá, cùng với hiệu ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ, Suddenly đã đạt Real-time All Kill đầu tiên khi đồng loạt dẫn đầu các BXH nhạc số lớn. Ca khúc sau đó tiếp tục nâng thành tích lên 26 lần Real-time All Kill và giúp I.O.I trở thành nhóm nhạc đầu tiên của năm 2026 đạt "roof hit" trên MelOn. Trước phản hồi tích cực từ công chúng, nhóm quyết định kéo dài thời gian quảng bá thêm một tuần.

Đà tăng trưởng của Suddenly tiếp tục được duy trì ngay cả khi hoạt động quảng bá kết thúc. Ca khúc hiện đã đạt 1.000 giờ No.1 trên MelOn TOP100 và có 42 ngày liên tiếp dẫn đầu MelOn Daily Chart.

I.O.I giành tổng cộng 5 chiến thắng trên các chương trình âm nhạc cuối tuần tại Hàn Quốc với Suddenly

Thành tích này không chỉ giúp Suddenly trở thành bài hát giữ No.1 MelOn Daily Chart lâu nhất năm 2026 mà còn vượt qua kỷ lục của DDU-DU DDU-DU, đưa I.O.I trở thành nhóm nhạc nữ Gen 3 sở hữu chuỗi ngày đứng đầu BXH này dài nhất. Ca khúc sau đó tiếp tục giành tổng cộng 5 chiến thắng trên các chương trình âm nhạc cuối tuần tại Hàn Quốc. Dù đã kết thúc thời gian quảng bá, sức nóng của Suddenly vẫn không hạ nhiệt. Hiện tại Suddenly vẫn đang nằm trong top 5 của nhiều bảng xếp hạng nhạc số tại Hàn.

Không chỉ phát hành sản phẩm âm nhạc, I.O.I còn thực hiện tour diễn kỷ niệm 10 năm

Không chỉ phát hành sản phẩm âm nhạc, I.O.I còn thực hiện tour diễn kỷ niệm 10 năm với 7 đêm diễn tại châu Á, gồm 3 đêm ở Hàn Quốc, 2 đêm tại Thái Lan và 2 đêm ở Hong Kong (Trung Quốc). Đây là điều hiếm thấy với một nhóm dự án đã tan rã gần một thập kỷ.

Ít ai biết rằng phía sau những con số ấn tượng ấy lại là một dự án được chính các thành viên thừa nhận là "biết trước sẽ lỗ vốn". Trong một chương trình truyền hình, Chungha cho biết nếu tập trung cho các hoạt động cá nhân, mỗi thành viên sẽ có lợi hơn nhiều về mặt kinh tế. Tuy nhiên, tất cả đều thống nhất đặt ý nghĩa của lần tái hợp lên trên lợi nhuận.

Các thành viên nhóm từng tiết lộ đã thuyết phục các công ty quản lí của bản thân và chấp nhận lỗ vốn để trở lại

Yeonjung cũng chia sẻ cả nhóm đều hiểu dự án sẽ không mang về nguồn thu đáng kể, nhưng vẫn quyết định gác chuyện tiền bạc để cùng nhau thực hiện món quà dành cho người hâm mộ sau 10 năm. Chungha tiết lộ chính cô là người chủ động nhắn tin cho từng thành viên để hỏi ý kiến. Sau khi nhận được sự đồng thuận, nữ ca sĩ tiếp tục tìm đến quản lý cũ để nhờ hỗ trợ tổ chức dự án. Mỗi thành viên cũng phải tự thuyết phục công ty chủ quản hiện tại nhằm có thể tham gia đầy đủ các hoạt động chung, bởi nhiều kế hoạch tái hợp trước đó đều từng dang dở.

Chính vì vậy, màn kỷ niệm 10 năm của I.O.I vẫn được xem là một trường hợp đặc biệt hiếm thấy của Kpop

Với xuất phát điểm chỉ là nhóm dự án hoạt động chưa đầy một năm, việc I.O.I có thể tái hợp đầy đủ sau gần một thập kỷ đã là điều hiếm thấy. Các thành viên chấp nhận gác lợi ích cá nhân, sắp xếp lịch trình và thực hiện một dự án biết trước sẽ lỗ vốn chỉ để giữ lời hứa với người hâm mộ. Chính vì vậy, màn kỷ niệm 10 năm của I.O.I vẫn được xem là một trường hợp đặc biệt, nơi thành tích trên bảng xếp hạng song hành với tình cảm giữa các thành viên và sự trân trọng dành cho khán giả đã đồng hành cùng nhóm.

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