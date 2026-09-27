Tiếc cho Tóc Tiên

Tóc Tiên hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm, từ 1 bài hát mà bước lên hàng sao hạng A ở Việt Nam, có hit, khả năng trình diễn đỉnh cao. Thế nhưng, nhìn lại hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ, khán giả vẫn cảm thấy… tiếc.

Một bài đăng nhận xét về sự nghiệp Tóc Tiên vừa bất ngờ viral trên mạng xã hội, xoáy vào một nghịch lý khá đáng suy ngẫm: nữ ca sĩ có hơn 20 năm hoạt động, từng sở hữu những bản hit lớn, khả năng trình diễn thuộc nhóm nổi bật của Vpop và có trong tay nhiều cộng sự tên tuổi, nhưng discography lại chưa thực sự tương xứng với những nguồn lực ấy. Người viết đặt câu hỏi vì sao sau từng ấy năm, Tóc Tiên vẫn chưa có một album hay một “era” nào đủ sức trở thành dấu mốc, thậm chí chưa hình thành một bản sắc âm nhạc rõ ràng đến mức chỉ cần nghe vài nốt đầu tiên, khán giả đã biết đó là cô.

Chủ đề về Tóc Tiên đang gây chú ý

Nhận xét này có thể gây tranh luận, đặc biệt khi Tóc Tiên rõ ràng không phải nghệ sĩ thiếu thành tích. Tóc Tiên hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm, từ 1 bài hát mà bước lên hàng sao hạng A ở Việt Nam, có hit, khả năng trình diễn đỉnh cao. Thế nhưng, nhìn lại hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ, khán giả vẫn cảm thấy… tiếc.

Tóc Tiên có tất cả để trở thành một ngôi sao nhạc pop

Từ một ca sĩ nhí sớm công chúng biết đến từ nhỏ, Tóc Tiên có quãng thời gian dài hoạt động tại Mỹ trước khi trở về Việt Nam vào năm 2015. Tham gia chương trình The Remix - Hòa âm ánh sáng mùa đầu tiên, Tóc Tiên một bước sang trang. Cô xây dựng lại hình ảnh, chuyển từ phong cách trẻ trung, nữ tính sang diện mạo tóc ngắn cá tính, gợi cảm và hiện đại.

Tóc Tiên thay đổi từ công chúa tóc xù tuổi teen

thành ca sĩ cá tính sau khi tham gia The Remix mùa 1

Tại The Remix, Tóc Tiên có bản hit thay đổi sự nghiệp của mình, và cũng là nơi bắt đầu cho cuộc hôn nhân từng khiến cả Vbiz ngưỡng mộ cùng Touliver. Trong tâm thư thông báo ly hôn đầu năm nay, Tóc Tiên có viết: “Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế. Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế’.”

Gặp Touliver, Tóc Tiên được làm mới bằng những âm thanh EDM mạnh mẽ, hợp năng lượng và đầy thời thượng. Ở thời điểm 2015, EDM là thể loại nhạc hot nhất. Chính sự kết hợp với Touliver đã giúp Tóc Tiên khai thác thế mạnh trình diễn, đồng thời tiếp cận một màu sắc âm nhạc khác biệt so với trước đó.

Ngày Mai là ca khúc đưa thẳng Tóc Tiên lên vị thế sao hạng A

Ngày Mai trở thành một trong những tiết mục gây chú ý nhất mùa giải, đặc biệt với phần vũ đạo cồng chiêng tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội. Dù chỉ giành giải Đồng tại cuộc thi, Tóc Tiên vẫn tạo được dấu ấn đáng kể. Sau chương trình, ê-kíp chớp thời cơ phát hành MV Ngày Mai phiên bản Vũ điệu cồng chiêng. Ngày Mai là bản hit định hình sự nghiệp, cũng như có độ phủ sóng lớn nhất suốt 10 năm qua của Tóc Tiên.

Sau thành công của Ngày Mai, Tóc Tiên trở thành sao hạng A và giữ vị thế đó suốt 10 năm. Nữ ca sĩ không đóng khung bản thân trong một dòng nhạc. Lợi thế về giọng hát và kỹ năng trình diễn được trau dồi trong thời gian trình diễn ở Mỹ giúp Tóc Tiên linh hoạt chọn thể loại. Cô có thể xuất hiện với những ca khúc dance sôi động, cũng có thể chuyển sang những bản ballad giàu cảm xúc. Sự linh hoạt này giúp Tóc Tiên duy trì hình ảnh một nghệ sĩ có khả năng biến hóa, đồng thời mở rộng nhóm khán giả của mình.

Không chỉ có âm nhạc, Tóc Tiên còn sở hữu lợi thế về ngoại hình, phong cách thời trang và khả năng làm chủ sân khấu

Không chỉ có âm nhạc, Tóc Tiên còn sở hữu lợi thế về ngoại hình, phong cách thời trang và khả năng làm chủ sân khấu. Những màn trình diễn được đầu tư về vũ đạo, trang phục và dàn dựng giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc tại các chương trình âm nhạc lớn. Năm 2017, nữ ca sĩ còn được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại MAMA, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp.

Năm 2024, Tóc Tiên tham gia Chị Đẹp Đạp Gió. Đây là sân khấu giúp cô một lần nữa phô diễn thế mạnh vốn có: trình diễn, vũ đạo, khả năng làm đội trưởng và tư duy sân khấu. Trong suốt chương trình, Tóc Tiên liên tục góp mặt ở những tiết mục được đầu tư về hình ảnh lẫn âm nhạc; đội của cô giành nhiều lợi thế ở các vòng công diễn. Chung cuộc, Tóc Tiên nằm trong đội hình Hoa Đạp Gió 10 thành viên và giành cú đúp giải thưởng, trong đó có điểm Hoa Sóng cao nhất với 1.320 điểm.

Tóc Tiên là Chị Đẹp toàn năng của Đạp Gió mùa 2

Tóc Tiên có đủ yếu tố để trở thành ngôi sao nhạc pop. Từ kinh nghiệm hoạt động, khả năng trình diễn đến sự cộng tác với những nhà sản xuất tên tuổi, nữ ca sĩ không thiếu nguồn lực để theo đuổi những dự án có tham vọng.

Tóc Tiên có hit, nhưng chưa đủ

Những năm qua, Tóc Tiên liên tục thay đổi màu sắc âm nhạc, song sự đa dạng ấy đôi khi khiến khán giả khó hình dung đâu mới là bản sắc thực sự của cô. Ở một thái cực, Tóc Tiên theo đuổi những ca khúc dance, EDM với tiết tấu mạnh, phần hòa âm dồn dập và hình ảnh táo bạo. Ngày Mai, Big Girls Don't Cry hay I'm In Love là những ví dụ tiêu biểu.

Ở thái cực còn lại, Tóc Tiên dễ ăn điểm hơn ở những sản phẩm đi theo hướng pop ballad, tập trung vào cảm xúc và những câu chuyện tình yêu. Em Không Là Duy Nhất, Có Ai Thương Em Như Anh là một trong những ca khúc nổi bật nhất ở dòng nhạc này. Tuy nhiên, sự chuyển đổi giữa hai màu sắc âm nhạc đôi khi tạo cảm giác thiếu kết nối, nhất là khi đặt các sản phẩm cạnh nhau trong một discography của nghệ sĩ.

Ngày Mai - Bản hit làm nên tên tuổi của Tóc Tiên

Tóc Tiên - Có Ai Thương Em Như Anh - ft. Touliver

Vấn đề không nằm ở việc Tóc Tiên lựa chọn dance hay ballad. Một nghệ sĩ hoàn toàn có thể theo đuổi nhiều thể loại mà vẫn sở hữu bản sắc riêng. Điều đáng bàn là sau nhiều năm thử nghiệm, Tóc Tiên vẫn chưa thực sự tạo được một ngôn ngữ âm nhạc đủ rõ ràng để khán giả nhận diện, bất kể cô đang thể hiện một bản nhạc sôi động hay một ca khúc trữ tình. Có những sản phẩm gây ấn tượng nhờ phần trình diễn, hình ảnh hoặc một đoạn điệp khúc bắt tai, nhưng chưa phải lúc nào cũng để lại dấu ấn đủ sâu khi tách khỏi những yếu tố đó.

Sản xuất album là một trong những thử thách nhiều nghệ sĩ chọn để làm bật cái tôi âm nhạc của mình. Trên thế giới, nghệ sĩ coi trọng mục tiêu tạo ra kiệt tác album còn hơn là sở hữu 1 bài nhạc viral. Tóc Tiên, đương nhiên không nằm ngoài xu hướng.

Năm 2022, Tóc Tiên giới thiệu album CONG

Năm 2022, Tóc Tiên giới thiệu album CONG. Đây là lần đầu tiên Tóc Tiên ra mắt một album phòng thu được đầu tư bài bản cả về hình thức lẫn nội dung. Với 8 ca khúc, CONG được xây dựng xoay quanh chủ đề tính nữ, sự tự tin và việc chấp nhận những điều không hoàn hảo của bản thân. Dự án có sự tham gia của nhiều nhà sản xuất, nhạc sĩ như Hoàng Touliver, Mew Amazing, Rhymastic và Hứa Kim Tuyền, cho thấy tham vọng tạo nên một sản phẩm có tính tổng thể thay vì chỉ tập trung vào một bản hit.

MV 906090 - Tóc Tiên

Tuy nhiên, chính CONG cũng bộc lộ những hạn chế. Những ca khúc như 1 Cọng Tóc Mai và 906090 có thông điệp đáng chú ý nhưng cách sử dụng ca từ còn gượng ép. Bồng Bềnh chưa thể hiện rõ cá tính riêng của Tóc Tiên, trong khi Khá Khen chưa tạo được nhiều khác biệt về mặt sáng tạo. Album có một chủ đề xuyên suốt, nhưng cách triển khai chưa đủ sức thuyết phục để mọi ca khúc cùng phục vụ hiệu quả cho ý tưởng ban đầu.

CONG có những nốt trầm thành tích mà đến hiện tại nhiều fan vẫn đặt câu hỏi rằng, tại sao album đầu tay của Tóc Tiên lại không bùng nổ đúng vị thế sao hạng A của cô? Ở đường đua album năm 2022, Tóc Tiên đụng độ “con tướng” LINK của Hoàng Thuỳ Linh. Và thực tế cho thấy, về thành tích thương mại lẫn chuyên môn, giải thưởng - năm ấy khó có ai vượt được Hoàng Thuỳ Linh. CONG ra mắt và sau đó là quãng lặng của Tóc Tiên. Cô thừa nhận bản thân “mất lửa nghề” trên sóng Chị Đẹp 2024.

CONG ra mắt và sau đó là quãng lặng của Tóc Tiên

Tóc Tiên không thiếu hit. Cô từng sở hữu không ít ca khúc có sức lan tỏa mạnh qua nhiều giai đoạn. Ngày Mai (Vũ Điệu Cồng Chiêng) từng tạo thành hiện tượng mạng xã hội, người người nhà nhà nhảy theo. Em Không Là Duy Nhất là bản ballad hot nhất nhì năm 2018, với hơn 80 triệu lượt xem trên YouTube. Trong khi đó, Có Ai Thương Em Như Anh đến nay vẫn là “thánh ca” của Tóc Tiên, đạt hơn 100 triệu lượt xem và giúp Bùi Công Nam (tác giải) đổi đời. Đây cũng là bản hit gắn liền với Touliver, mang về cho Tóc Tiên giải Bài hát của năm tại Giải thưởng Cống hiến 2019. Tóc Tiên chỉ góp giọng vào Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới, cũng giúp Da LAB có bản hit để đời với hơn 100 triệu lượt xem.

Những thành công đơn lẻ chưa kết thành một chuỗi đủ dài để tạo nên “kỷ nguyên Tóc Tiên” rõ rệt trong âm nhạc

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, những thành công ấy chưa kết thành một chuỗi đủ dài để tạo nên “kỷ nguyên Tóc Tiên” rõ rệt trong âm nhạc. Cô có Ngày Mai để định hình hình ảnh EDM, có Em Không Là Duy Nhất và Có Ai Thương Em Như Anh ở phía ballad, có những ca khúc kết hợp được chú ý, nhưng mỗi cú hit lại mang tính đơn lẻ và… không đủ để trở thành bảo chứng chất lượng âm nhạc.

Ngày 5/6/2026, Tóc Tiên trở lại với người còn thương em không. Đây là một bản ballad do Huỳnh Văn sáng tác, phần lời phát triển từ một tứ thơ của Minh Dự. Tóc Tiên cũng cho biết ca khúc đã được demo từ năm 2023 và cô lựa chọn thời điểm mùa mưa 2026 để phát hành.

MV người còn thương em không - Tóc Tiên

Với vị thế của Tóc Tiên và khoảng thời gian tương đối dài kể từ những bản hit như Em Không Là Duy Nhất, Có Ai Thương Em Như Anh, việc cô trở lại bằng một bản ballad vốn là thế mạnh từng khiến khán giả có lý do để kỳ vọng. Tuy nhiên, phản ứng sau phát hành lại trái ngược. Ca khúc thiếu điểm nhấn, giai điệu chưa đủ mới và bị phân tán bởi những cảnh tình cảm với Trần Ngọc Vàng. Dù mượn đà từ Có Ai Thương Em Như Anh để quảng bá, nhưng người còn thương em không bị cái bóng của “người tiền nhiệm” nuốt chửng, thậm chí còn khiến người ta có cớ để nhắc lại dấu ấn sản xuất của Touliver trong âm nhạc của Tóc Tiên.

Dù mượn đà từ Có Ai Thương Em Như Anh để quảng bá, nhưng người còn thương em không bị cái bóng của “người tiền nhiệm” nuốt chửng

Câu hỏi cho Tóc Tiên

Điều đáng tiếc nhất về Tóc Tiên nằm ở chỗ discography của cô chưa tương xứng với những gì cô đang sở hữu. Hơn 20 năm hoạt động, từng trải qua nhiều thị trường, có kinh nghiệm trình diễn, ngoại hình, khả năng làm chủ sân khấu, những cộng sự thuộc nhóm producer hàng đầu và một hệ thống hỗ trợ đủ mạnh để thực hiện những dự án lớn, Tóc Tiên có quá nhiều điều kiện để xây dựng một discography đáng nể. Nhưng nhìn lại, thứ cô để lại vẫn chủ yếu là những ca khúc riêng lẻ, trồi sụt chất lượng thay vì một chuỗi sản phẩm có thể định hình cá tính âm nhạc hoàn chỉnh.

Nhiều khán giả bỗng... tiếc cho Tóc Tiên

Ở tuổi nghề của Tóc Tiên, sự đa dạng đáng lẽ nên được quy về một bản sắc. Một nghệ sĩ có thể hát dance, pop, R&B hay ballad, nhưng càng đi lâu, những thể loại khác nhau ấy càng cần được kết nối bởi một tư duy thẩm mỹ và cách kể chuyện riêng. Khi đó, dù ca khúc thay đổi, người nghe vẫn nhận ra nghệ sĩ ngay từ những nốt đầu tiên. Tóc Tiên hiện vẫn chưa đạt đến điểm đó.

Tóc Tiên có đủ năng lực để trở thành một nghệ sĩ có “trường phái” riêng, hoặc ít nhất là tạo ra một giai đoạn âm nhạc đủ mạnh để người khác phải nhắc đến khi nói về pop nữ Việt Nam

Tóc Tiên có đủ năng lực để trở thành một nghệ sĩ có “trường phái” riêng, hoặc ít nhất là tạo ra một giai đoạn âm nhạc đủ mạnh để người khác phải nhắc đến khi nói về pop nữ Việt Nam. Cô có tuổi nghề, kinh nghiệm, độ nhận diện, khả năng trình diễn và những cộng sự đủ sức biến một ý tưởng lớn thành sản phẩm. Nhưng sau hơn 20 năm, câu hỏi “Tóc Tiên thực sự đại diện cho điều gì trong âm nhạc?” vẫn chưa có một câu trả lời thật rõ ràng. Cô có thể tạo ra một bài hát rất thành công, song thành công ấy lại đến ngẫu nhiên, phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan. Người ta chưa thực sự coi Tóc Tiên như một bảo chứng về việc “chắc chắn là nhạc hay”. Thậm chí, ở thời điểm hiện tại, đã bắt đầu có những hoài nghi về cá tính âm nhạc thực sự của Tóc Tiên.

Tóc Tiên cần bước tiến mới

Sau tất cả những gì đã có, điều đáng chờ đợi ở Tóc Tiên không hẳn là một bản hit tiếp theo. Tóc Tiên cần bước tiến mới để khán giả có thể nói ngay “Đây là Tóc Tiên”, “Tóc Tiên thật hay” mà không cần thêm một chiến dịch truyền thông nào để thuyết phục.