2 nghệ sĩ rời Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ngay trước Chung kết

Đây là 2 gương mặt cuối cùng bị loại trước thềm Chung kết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Tối 27/9, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sóng tập 13. Đây cũng là tập cuối cùng của Công diễn 5 trước khi bước vào Chung kết. Trong tập 13, sau những sân khấu vòng Khởi Lửa của Công diễn 5, bốn Nhà bước vào vòng Chốt Hạ với bốn tiết mục Tìm Lại, Có Khi, Như Ngày Đầu và Và Tôi Cũng Yêu Em.

Công diễn 5 chính thức khép lại

Kết thúc các sân khấu trình diễn, Công diễn 5 khép lại hành trình của hai Anh Tài Thuận Nguyễn và Will tại chương trình. Trong đó, Will dù đảm nhận vai trò đội trưởng nhưng phải dừng bước vì điểm cá nhân thấp nhất trong 24 Anh Trai. Sự ra về của Will đặc biệt để lại tiếc nuối cho Jun Phạm. Sau nhiều năm kể từ khi 365daband ngừng hoạt động, Jun từng mong có cơ hội tái hiện sự kết hợp của hai thành viên 365 trên một sân khấu.

Với Thuận Nguyễn, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là cơ hội để anh bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với ca hát, trình diễn và những sân khấu quy mô lớn. Hành trình này cũng giúp nam diễn viên tìm lại sự tự tin và "ngọn lửa nghề". Đến tập này, khán giả đã được nhìn thấy nhiều khía cạnh hơn của Thuận Nguyễn.

Thuận Nguyễn và Will ra về ngay trước Chung kết

Jun Phạm khóc vì chia tay người đồng đội từ thủa 365

Sau Công diễn 5, các Anh Tài có một buổi tối cùng ăn uống và trải lòng. Những câu hỏi trong vòng Nước Đắng thật lòng lần lượt mở ra những câu chuyện phía sau hình ảnh mạnh mẽ, vui vẻ mà khán giả thường thấy trên sân khấu. Đông Hùng có những chia sẻ đầy cảm xúc khi nhớ lại khoảng thời gian tăm tối mình từng trải qua. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc cho thấy phía sau những sân khấu rực rỡ và hình ảnh mạnh mẽ của các Anh Tài là những câu chuyện, trải nghiệm và khoảng thời gian không phải ai cũng biết.

2 Anh Tài khép lại hành trình đáng nhớ

Khi chương trình tiến gần Chung kết, những sân khấu sau cùng không chỉ là cuộc cạnh tranh về trình diễn mà còn là dịp để các nghệ sĩ nhìn lại những gì đã nhận được sau hành trình cùng nhau.