Đặc quyền VVIP lộ diện: TPBank mở lối đưa fan thẳng tiến đêm Chung kết Tinh Hà “Say Hi”

G-Hour Tinh Hà "Say Hi" đang nóng hơn bao giờ hết khi 16 anh trai chính thức bước vào chặng Chung kết.

Khi cổng bình chọn đang đếm ngược mỗi giao dịch qua bộ đôi App & thẻ TPBank cũng có thể mở thêm cơ hội để fan "đu idol" - từ tích lượt vote tiếp sức cho anh trai yêu thích đến săn VVIP tham dự Chung kết Tinh Hà "Say Hi" và những đặc quyền giới hạn.

Bí kíp "push" bias an toàn, gom vote siêu mượt

Sau gần 3 tháng tạo dấu ấn với những bản nhạc hot hit và loạt sân khấu liên tục gây chú ý, 16 "Anh Trai" đã chính thức giành suất bước vào Chung kết Tinh Hà "Say Hi", sẵn sàng cho cuộc đua cuối cùng đến ngôi vị Quán quân và BEST 5.

Theo bảng xếp hạng cập nhật ngày 22/9, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, JSOL, CAPTAIN BOY và CONGB đang tạm giữ 5 vị trí dẫn đầu BEST 5. Tuy nhiên, khi chặng bình chọn bước vào những ngày cuối, thứ hạng hoàn toàn có thể thay đổi. Cổng bình chọn Quán quân & BEST 5 sẽ đóng lúc 21h30 ngày 02/10, đồng nghĩa đường đua vẫn còn nhiều biến số ở phía trước.

Với fan Tinh Hà "Say Hi", đây là thời điểm để tăng tốc bình chọn, đưa anh trai mình yêu thích tiến xa hơn. Thông qua TPBank, lượt vote có thể được tích lũy từ những giao dịch quen thuộc như chi tiêu bằng thẻ, giao dịch trên App TPBank hay thực hiện các nhiệm vụ theo thể lệ chương trình.

Chỉ với một lần thanh toán bằng thẻ tín dụng TPBank hoặc thẻ TPBank Visa Flash 2in1, fan đã có thể tích thêm rất nhiều lượt vote. Với hóa đơn từ 500.000 đồng, khách hàng được cộng 1 lượt bình chọn; khi tổng chi tiêu đạt 5 triệu đồng, được cộng thêm 15 lượt vote. Hai cơ chế tích lũy được áp dụng song song, với tổng số lượt vote tối đa lên tới 1.500 lượt/thẻ theo thể lệ chương trình.

Sau khi hoàn thành điều kiện, voucher vote sẽ được cập nhật trên App TPBank để khách hàng thực hiện quy đổi trên cổng bình chọn chính thức. Từ những khoản chi tiêu vốn đã quen thuộc, fan vừa hoàn thành nhu cầu hàng ngày, vừa có thêm "trợ lực" để push bias trong chặng đua quyết định.

Trọn bộ 3 đường đua chi tiêu giúp fan chốt đặc quyền VVIP cực mượt

Nếu lượt bình chọn là cách fan tiếp sức cho các anh trai thì đường đua Top 3 chi tiêu lại mở ra cơ hội đặc biệt để fan trực tiếp có mặt tại đêm Chung kết Tinh Hà "Say Hi".

Với thẻ TPBank Visa Flash 2in1 Tinh Hà "Say Hi", khách hàng có tổng chi tiêu từ 8 triệu đồng trở lên bằng nguồn tiền ghi nợ sẽ có cơ hội bước vào đường đua Top 3 chi tiêu để chinh phục bộ đặc quyền gồm 1 vé VIP tham dự đêm Chung kết Tinh Hà "Say Hi" - theo dõi idol ở cự ly siêu siêu gần, 1 vé Concert Tinh Hà "Say Hi" Day 1 ngày 17/10 và 1 ly Stanley trong bộ sưu tập giới hạn Tinh Hà "Say Hi" có chữ ký của 3 anh trai.

Không chỉ là cuộc đua về tổng chi tiêu, đây còn là cơ hội để fan sở hữu tấm vé đặc biệt, trực tiếp hòa mình vào không khí đêm Chung kết và cùng hàng nghìn khán giả chứng kiến những khoảnh khắc đáng nhớ của Tinh Hà "Say Hi".

Với thẻ tín dụng quốc tế TPBank và thẻ TPBank Visa Flash 2in1, khi chi tiêu bằng nguồn tiền tín dụng, khách hàng có tổng chi tiêu từ 25 triệu đồng trở lên sẽ có cơ hội lọt Top 20 của chương trình "Chi tiêu đã - Săn quà đỉnh" và nhận vé Concert hạng Sky Lounge cùng 1 ly Stanley trong bộ sưu tập giới hạn Tinh Hà "Say Hi" mang đến cơ hội tận hưởng đêm diễn với trải nghiệm tuyệt vời.

Bên cạnh Top 20, 200 vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng cũng sẽ nhận vé tham dự Concert Tinh Hà "Say Hi" Day 1 ngày 17/10 tại TP. Hồ Chí Minh. Nhờ đó, từ cuộc đua Top 3 với thẻ TPBank Visa Flash 2in1, Top 20 với thẻ tín dụng quốc tế đến 200 vị trí tiếp theo, fan đều có thêm tham gia để tiến gần hơn với sân khấu Tinh Hà "Say Hi".

Fan Tinh Hà "Say Hi" liên tục săn được vé Concert và merchandise độc quyền khi trải nghiệm tiện ích trên App TPBank.

Không chỉ là những giao dịch phục vụ nhu cầu hằng ngày, hệ sinh thái 2000+ Tiện ích Đỉnh - Sống Đỉnh trên App TPBank còn mở ra thêm nhiều cách để fan "đu idol". Từ chuyển khoản, thanh toán hóa đơn đến gửi tiết kiệm,... mỗi thao tác đều có thể mang đến cơ hội tích lượt bình chọn, săn vé Concert và sở hữu những merchandise phiên bản giới hạn. Nhờ đó, những giao dịch vốn quen thuộc mỗi ngày nay cũng có thể trở thành một phần trong hành trình tiếp sức cho anh trai yêu thích tại Tinh Hà "Say Hi".

G-hour đang đếm ngược! Fan Tinh Hà "Say Hi" hãy tăng tốc với những giao dịch cuối cùng, tích thêm lượt vote và săn đặc quyền trước 21h30 ngày 02/10. Cùng TPBank tiếp sức cho anh trai yêu thích, để từng lượt vote góp phần đưa idol tỏa sáng tại đêm Chung kết Tinh Hà "Say Hi".

Đồng hành cùng Tinh Hà "Say Hi" với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương, TPBank mang đến những trải nghiệm mượt mà qua bộ đôi Thẻ và App TPBank với hơn 2000+ Tiện ích đỉnh - Sống đỉnh. Từ đường đua Top 3 chi tiêu, chương trình "Chi tiêu đã - Săn quà đỉnh" cùng các hoạt động từ bộ đôi Thẻ và App TPBank, mọi thao tác đều mở ra cơ hội để khán giả dễ dàng tích lũy bình chọn và có cơ hội đến gần hơn cùng thần tượng tại đêm Chung kết và Concert Tinh Hà "Say Hi".

Khám phá trọn bộ chương trình và thông tin chi tiết tại: https://tpb.vn/tinh-ha-say-hi