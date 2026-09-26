Màn "lội ngược dòng" ngoạn mục của CONGB

Sở hữu khả năng trình diễn cuốn hút, nam ca sĩ Gen Z vừa có màn đáp trả hoài nghi dư luận bằng chuỗi kỷ lục đáng nể trên các BXH âm nhạc.

Trong số các tiết mục solo của những Anh Trai tại chung kết Tinh Hà Say Hi, phần trình diễn của CONGB nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Tại tập chung kết, nam ca sĩ mang đến ca khúc Chờ Chút.... Bài hát mang màu sắc Pop/R&B với giai điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào, kể câu chuyện về tình yêu xa do chính CONGB sáng tác.

Chờ Chút... - CONGB

Trên sân khấu, CONGB lựa chọn cách dàn dựng khá đơn giản, tập trung vào giọng hát và khả năng chơi guitar. Không cần quá nhiều hiệu ứng, nam ca sĩ vẫn tạo được không gian gần gũi, giúp màu sắc âm nhạc và cảm xúc của Chờ Chút... được thể hiện rõ nét.

Sân khấu được dàn dựng không quá cầu kỳ nhưng vẫn truyền tải được sự gần gũi và cảm xúc của bài hát

Chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, Chờ Chút... đã liên tục thiết lập những con số biết nói, chính thức càn quét hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc uy tín tính đến ngày 26/09/2026. Ca khúc xuất sắc chiếm giữ vị trí #1 iTunes Vietnam và #1 Real-time Zing Chart, đồng thời hạ cánh tại #4 Apple Music Top 100: Vietnam, #6 YouTube Music Trending và #13 Spotify Top 50: Vietnam. Không dừng lại ở đó, sân khấu solo này đã nhanh chóng cán mốc 1.000.000 lượt xem (1M Views) trên YouTube, ghi nhận hơn 402K lượt nghe trên Spotify Streams (đạt tới 530K Real-time Streams).

Giai điệu nhẹ nhàng, dễ nhớ cũng giúp Chờ Chút... nhanh chóng viral trên TikTok.

Giai điệu nhẹ nhàng, dễ nhớ cũng giúp Chờ Chút... nhanh chóng viral trên TikTok. Ca khúc xuất hiện trong nhiều video dance challenge lẫn những clip đời thường, được chọn làm nhạc nền khá tự nhiên. Đến nay, đã có hơn 180K video sử dụng giai điệu Chờ Chút... trên nền tảng này.

Hàng loạt thành tích ấn tượng của ca khúc Chờ Chút...

CONGB (Nguyễn Thành Công, sinh năm 2000) từng tốt nghiệp ngành Sư phạm Âm nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Tên tuổi của anh bắt đầu vươn tầm quốc tế khi đại diện Việt Nam tham gia hai đấu trường sống còn đình đám tại Hàn Quốc là Boys Planet 999 (2023) và Starlight Boys (2024). Dù tự nhận từng "trắng tay" trở về, những trải nghiệm khắc nghiệt từ các sân chơi quốc tế đã rèn giũa nên một CONGB sở hữu kỹ năng hát - nhảy - visual toàn diện cùng bản lĩnh làm chủ sân khấu đáng nể.

Trở về Việt Nam, CONGB đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi tham gia Anh Trai "Say Hi" Mùa 2 (2025).Ngay từ những vòng đầu, nam ca sĩ Gen Z đã gây sốt với tư duy âm nhạc hiện đại, vũ đạo sắc bén và thần thái sân khấu bùng nổ. Không chỉ chinh phục giới chuyên môn để chiến thắng giải thưởng danh giá Best Performer (Nghệ sĩ trình diễn xuất sắc nhất) và lọt vào Top 10 chung cuộc, CONGB còn chứng minh năng lực lãnh đạo tài ba khi đảm nhận vai trò đội trưởng.

CONGB bứt phá rực rỡ tại Anh Trai "Say Hi" khi lọt Top 10 và nhận giải Best Performer

Bên cạnh những điểm sáng chuyên môn, chương trình còn là nơi CONGB nhận được sự yêu thương chân thành từ các đàn anh và đồng nghiệp. Tình cảm trân trọng, gắn kết giữa dàn Anh Trai đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn cho nam ca sĩ. Đáng chú ý, tình bạn thân thiết giữa CONGB và Mason Nguyễn sau chương trình cũng khiến fan vô cùng thích thú, cả hai luôn đồng hành, hỗ trợ và dành cho nhau sự tôn trọng đặc biệt cả trên sân khấu lẫn ngoài đời thực.

Bước sang năm 2026, CONGB tiếp tục đồng hành cùng chương trình Tinh Hà "Say Hi" để tìm kiếm những cơ hội bứt phá mới trong sự nghiệp. Tại đây, anh không ngừng thử thách bản thân qua nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, thể hiện sự trưởng thành vượt bậc trong tư duy nghệ thuật lẫn khả năng trình diễn.

Chính sự lăn xả, tâm huyết và tinh thần không ngại đổi mới đã giúp CONGB nhận được tình cảm yêu thương chân thành từ đông đảo khán giả. Lượng người hâm mộ ủng hộ nam ca sĩ ngày một đông đảo, trở thành động lực lớn lao giúp anh vững vàng bước tiếp và tỏa sáng qua từng đêm diễn.

Một hành trình mới tại Tinh Hà “Say Hi” của CONGB nhận được nhiều sự ủng hộ

Hành trình tại các chương trình thực tế của CONGB không hoàn toàn trải đầy hoa hồng. Trước đó trong tập 10 chương trình Tinh Hà "Say Hi", ca khúc Perfume do CONGB giữ vai trò đội trưởng trình diễn cùng dàn nghệ sĩ buitruonglinh, Cody Nam Võ, Đặng Hồng Hải và producer Dylan Matthew từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Màn thể hiện này bị một bộ phận khán giả đánh giá chưa thực sự bứt phá như kỳ vọng, thậm chí chê bai “nhạc thảm hoạ”. CONGB là thành viên bị chỉ trích nhiều nhất, đến mức anh chàng bật khóc trên sóng chương trình ngay trước phần trình diễn solo.

Stage “Perfume” nhận được những phản ứng trái chiều sau khi lên sóng

Bên cạnh những lời khen dành cho diện mạo của CONGB, phần âm nhạc và cách xử lý sân khấu của Perfume lại tạo ra nhiều ý kiến trái chiều

Tuy nhiên, không chọn cách giải thích hay né tránh, CONGB đã dùng chính âm nhạc để đáp trả hoài nghi. Ngay tại phần thi solo với ca khúc Chờ Chút..., nam ca sĩ mang đến một stage bùng nổ cả về thính giác lẫn thị giác. Giai điệu Pop/R&B hiện đại, bắt tai cùng tư duy trình diễn văn minh đã giúp anh chinh phục trọn vẹn khán giả, tạo nên màn "lội ngược dòng" ngoạn mục.

Cú bứt phá từ sau “bom xịt” Perfume đến đỉnh cao của Chờ Chút... chính là lời khẳng định đanh thép cho bản lĩnh nghệ thuật không ngại thử thách của nam ca sĩ Gen Z.

Ảnh: Tinh Hà Say Hi