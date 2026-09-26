Neko Lê bị tấn công, khuyên ngược antifan không nên hành động thiếu suy nghĩ

Không chọn cách khởi kiện hay đáp trả gay gắt, Neko Lê bất ngờ đưa ra lời khuyên dành cho những khán giả thích lập nhóm mắng nhiếc nghệ sĩ.

Mới đây, trong một buổi livestream giao lưu cùng người hâm mộ, Neko Lê đã nhận được sự chú ý lớn khi thẳng thắn lên tiếng về vấn đề công kích cá nhân và bạo lực mạng. Cụ thể, nam đạo diễn/rapper bày tỏ sự bức xúc trước thực trạng nhiều khán giả hiện nay có hành động đi bình luận dạo hoặc cố tình thêm nghệ sĩ vào các group chat để "hội đồng", tung lời lẽ mắng nhiếc tiêu cực.

Thay vì nổi giận hay tuyên bố lập vi bằng khởi kiện ngay lập tức, Neko Lê lại đưa ra một "lời khuyên" cực kỳ thực tế nhưng không kém phần thâm thúy dành cho các antifan. Anh chia sẻ nếu đã quyết định thực hiện các hành vi công kích tiêu cực thì “Nếu làm vậy thì xài acc clone chứ đừng dùng acc thật có tên tuổi trường lớp rõ ràng”.

Đoạn video đang lan truyền trên MXH vì lời khuyên hết sức hợp lý

Giải thích về lý do đưa ra lời khuyên này, Neko Lê cho biết nếu bản thân anh hay bất kỳ nghệ sĩ nào bị "dồn vào đường cùng" bởi sự quấy rối mạng, họ hoàn toàn có thể tìm đến tận nơi để làm việc trực tiếp với nhà trường, hoặc công khai thông tin cá nhân của người đó lên mạng xã hội. Hành động này thậm chí còn diễn ra nhanh chóng hơn cả việc làm thủ tục pháp lý. Nam đạo diễn nhấn mạnh hậu quả nghiêm trọng: “Như vậy, các bạn làm sao tốt nghiệp hay sau này đi làm được”.

Những chia sẻ thẳng thắn của Neko Lê về vấn đề “hate train” trên MXH

Thẳng thắn chia sẻ về góc nhìn của mình, Neko Lê khẳng định anh hoàn toàn hiểu khán giả có quyền bức xúc, đưa ra bình luận hay không đồng tình với nghệ sĩ trong một chương trình giải trí. Tuy nhiên, việc cố tình lập hội nhóm để chửi rủa hay kéo người khác vào công kích hội đồng đã vượt qua ranh giới của một lời nhận xét đơn thuần, biến thành hành vi bạo lực mạng cần phải dừng lại.

Neko Lê (tên thật là Lê Trường Sơn, sinh năm 1990) vốn là cái tên quen thuộc trong giới giải trí với vai trò đạo diễn đứng sau hàng loạt web-drama, sản phẩm âm nhạc triệu view và là một streamer/reviewer có tiếng với phong cách nói chuyện thẳng thắn, sắc sảo.

Biểu cảm bị cho là không phù hợp với bầu không khí của chương trình

Khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Neko Lê nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, đi kèm với độ phủ sóng truyền thông tăng vọt, nam nghệ sĩ cũng phải đối mặt với không ít sóng gió. Xuyên suốt quá trình đồng hành cùng chương trình, anh nhận về nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh kỹ năng hát, rap và vũ đạo.

Neko Lê dừng cuộc chơi trong cái ôm của những người anh em thân thiết

Từ màn trình diễn solo ca khúc Do U See cho đến những khoảnh khắc biểu cảm lọt vào ống kính truyền hình ở tập 4, những tranh luận về anh liên tục nổ ra trên các nền tảng mạng xã hội. Dù đã nỗ lực làm mới bản thân qua từng vòng thi, chặng hành trình của Neko Lê tại chương trình cuối cùng cũng chính thức khép lại khi anh phải dừng bước và ra về tại Công diễn 4.

Làn sóng "bash" nam nghệ sĩ càng đẩy lên cao trào khi netizen bất ngờ "đào" lại quá khứ, chỉ ra việc anh từng có những nhận xét và phát ngôn không mấy tích cực nhắm vào RHYDER

Sóng gió chưa dừng lại ở đó khi cộng đồng mạng liên tục đưa ra những nghi vấn và tranh cãi về tài năng thực sự của anh. Làn sóng "bash" nam nghệ sĩ càng đẩy lên cao trào khi netizen bất ngờ "đào" lại quá khứ, chỉ ra việc anh từng có những nhận xét và phát ngôn không mấy tích cực nhắm vào RHYDER - một nam ca sĩ/rapper trẻ đang sở hữu lượng fan đông đảo. Việc phát ngôn cũ bị đào xới kết hợp với những hoài nghi về năng lực chuyên môn tại chương trình đã khiến Neko Lê hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ một bộ phận khán giả.

Sự việc dâng cao đến đỉnh điểm khi một nhóm tài khoản ảo chủ động lập group chat, thêm tài khoản của Neko Lê vào rồi liên tục đưa ra những lời lẽ nhục mạ. Dù đã lưu lại đầy đủ bằng chứng để tiến hành lập vi bằng xử lý, nam nghệ sĩ vẫn quyết định bỏ qua sau khi nhận được lời xin lỗi từ một số thành viên trong nhóm. Sau đó, những mâu thuẫn nội bộ của nhóm này tiếp tục phát sinh khiến một số tài khoản bị giả mạo và kéo Neko Lê vào các cuộc tranh luận không hồi kết, trước khi những người liên quan phải lên tiếng giải thích.

Neko Lê cùng với các Anh Tài K26.

Sau những chia sẻ thẳng thắn của Neko Lê, dàn Anh Tài đã lập tức có động thái lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp. Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh bày tỏ sự xót xa trước áp lực dư luận và nhấn mạnh nghệ sĩ dù cứng rắn đến đâu cũng có cảm xúc, mong khán giả phân biệt ranh giới giữa nhận xét chuyên môn và công kích cá nhân. Trong khi đó, Phùng Minh Cương khẳng định đàn anh là người tốt, đồng thời kêu gọi người hâm mộ giữ không khí hòa bình và để lại những lời nhắn tích cực. Riêng Mew Amazing chọn cách động viên tinh tế khi đăng biểu tượng chiếc ôm kèm hình ảnh chú mèo, ngầm gửi sự ủng hộ ấm áp đến nam đạo diễn giữa tâm bão dư luận.

Chia sẻ ngắn gọn của Mew Amazing phần nào cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa các Anh Tài ngoài đời

Cách Neko Lê "lo lắng” cho tương lai của những người mắng nhiếc mình vừa thể hiện sự cảm thông, vừa là lời cảnh tỉnh sức nặng đến những người trẻ còn chưa lường hết hậu quả từ phát ngôn trên mạng xã hội. Việc để lộ danh tính thật khi tham gia vào các hội nhóm công kích không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân mà còn có thể đánh mất cơ hội học tập và nghề nghiệp trong tương lai.

Ảnh: FB