Neko Lê thấy ngại khi đi hát

Sự thật việc Neko Lê hát dở vẫn nhận show vừa được tiết lộ.

Thời gian qua, Neko Lê luôn là tâm điểm chú ý của dân mạng khi liên tục gây tranh cãi khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Mới đây, một chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung về Neko Lê được người hâm mộ ghi lại đang nhận được sự chú ý của nhiều khán giả.

Trong livestream giao lưu với người hâm mộ mới đây, Nguyễn Văn Chung đã có những chia sẻ về Neko Lê. Nam nhạc sĩ cho biết trong thời gian gây tranh cãi vừa qua, anh và Neko Lê đã có những cuộc trò chuyện. Neko cũng chia sẻ nhiều cảm xúc với chính nam nhạc sĩ.

Đoạn clip chia sẻ của Nguyễn Văn Chung về Neko Lê

Theo lời Nguyễn Văn Chung thuật lại, Neko Lê biết bản thân hát chưa hay và cũng hiểu những bình luận cho rằng anh hát không hay nhưng vẫn nhận show. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ vẫn muốn anh giao lưu, hát cùng họ nên anh tiếp tục nhận lời. Nam nghệ sĩ cũng thừa nhận bản thân “thấy ngại lắm” khi đi hát. Những bình luận tiêu cực không chỉ khiến anh buồn mà còn ảnh hưởng đến người nhà, khiến anh rơi vào tình thế khó xử giữa một bên là những lời chỉ trích và một bên là những khán giả vẫn yêu thương, ủng hộ mình.

Theo lời kể của Nguyễn Văn Chung, Neko Lê biết mình hát chưa hay nhưng vẫn nhận show vì fan và 2 năm qua cảm thấy ngại khi đi hát

Nguyễn Văn Chung kể Neko Lê từng ví tình cảnh của mình như đang đứng giữa một dòng nước, không biết nên tiếp tục đi tới hay tìm cách thoát ra. Dù vậy, vì vẫn có những người yêu mến và muốn anh hát, Neko lựa chọn tiếp tục trong khoảng thời gian qua. Nam nghệ sĩ cũng cho rằng sau hai năm thử sức với việc ca hát, có lẽ đã đến lúc anh quay lại với những gì mình giỏi nhất. Chia sẻ của Nguyễn Văn Chung về Neko Lê lập tức được chú ý khi thời gian qua nam đạo diễn liên tục là tâm điểm tranh cãi. Trong suốt 3 vòng Công diễn của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, năng lực của Neko Lê luôn là chủ đề khiến mạng xã hội dậy sóng.

Mới nhất tại Công diễn 2, Neko Lê tiếp tục gây tranh cãi với tiết mục Trước Khi Em Tồn Tại

Mới nhất tại Công diễn 2, Neko Lê cùng Huỳnh Lập, Cheng, Thái Lê và Minh Hiếu trình diễn Trước Khi Em Tồn Tại, ca khúc quen thuộc qua giọng hát của Thắng. Nhóm gần như thay đổi toàn bộ màu sắc bản gốc, đưa bài hát sang không gian cổ trang, ma mị với đèn kéo quân, lồng đèn và phần vũ đạo cổ phong. Đáng chú ý, phần rap của Neko Lê và Huỳnh Lập với cách nhả chữ, âm sắc u tối được một bộ phận khán giả ví như “tụng kinh”, trở thành chi tiết gây tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng cách làm mới giúp tiết mục có cá tính riêng, trong khi những khán giả yêu thích bản gốc lại nhận xét phần dàn dựng đã đi khá xa tinh thần nhẹ nhàng vốn có của ca khúc.

Neko Lê liên tiếp gây tranh cãi khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Trước đó tại Công diễn 1, tiết mục Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa của Neko Lê nhận nhiều ý kiến trái chiều. Phần trình diễn bị một bộ phận khán giả nhận xét có màu sắc cũ, chưa tạo được sự đột phá. Vai trò dẫn dắt đội của Neko cũng gây tranh luận khi có ý kiến cho rằng anh chưa khai thác tốt thế mạnh riêng của các thành viên. Còn ở Công diễn Hội ngộ, Neko Lê tiếp tục xuất hiện trong tiết mục Do You See. Phần trình diễn bị nhận xét mang màu sắc cũ và chưa phù hợp với kỳ vọng của một sân khấu lớn. Khả năng rap của Neko cũng trở thành điểm trừ khi một bộ phận khán giả cho rằng phần thể hiện khó nghe, chưa đủ thuyết phục.

Sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, Neko Lê theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp

Trước khi đứng trên sân khấu với tư cách ca sĩ, Neko Lê vốn được biết đến rộng rãi trong vai trò đạo diễn, YouTuber và người làm nội dung. Sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, tên tuổi của anh được biết đến rộng rãi hơn và Neko Lê bắt đầu mở rộng hoạt động sang âm nhạc và tuyên bó chính thức theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Trong khoảng hai năm thử sức với vai trò ca sĩ, anh lần lượt giới thiệu các sản phẩm như Cứ Để Anh, Liều Thuốc Cho Chúng Ta, Si... được đầu tư khá bài bản. Tuy nhiên, hành trình này cũng liên tục đi kèm những tranh luận về giọng hát, vũ đạo và khả năng làm chủ sân khấu.

Clip tổng duyệt từng gây tranh cãi khắp mạng xã hội của Neko Lê

Không ít màn trình diễn của Neko Lê trong hai năm qua từng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều đoạn clip ghi lại các màn trình diễn của Neko nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và thậm chí trở thành đề tài bàn tán, thậm chí bị chế giễu vì hát chênh phô, thiếu hơi và chưa kiểm soát tốt giọng hát. Một sân khấu khác cũng bị chú ý bởi tạo hình chưa phù hợp.

Từ những sân khấu bị nhận xét về giọng hát, phong thái trình diễn cho đến các phần thể hiện tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Neko Lê vẫn liên tục là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội

Nhiều khán giả cho rằng khi kỹ năng ca hát của Neko Lê chưa đủ sức thuyết phục, nam nghệ sĩ nên trau dồi thêm chuyên môn trước khi tiếp tục nhận show. Tuy nhiên, trong hai năm qua, việc Neko Lê liên tục xuất hiện tại các sự kiện âm nhạc và phòng trà vẫn khiến câu chuyện đi hát của anh nhiều lần gây tranh luận. Từ những sân khấu bị nhận xét về giọng hát, phong thái trình diễn cho đến các phần thể hiện tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Neko Lê vẫn liên tục là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Ảnh: FBNV/ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai