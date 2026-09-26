Khuyết điểm duy nhất của mỹ nhân này là giọng hát, body càng có tuổi càng bốc

Nữ idol khoe cơ bụng cực đỉnh khiến khán giả khó rời mắt.

Trong đoạn clip ngắn đang nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng, Kazuha (LE SSERAFIM) xuất hiện trên sân khấu với phong cách trẻ trung và năng động. Nữ thần tượng diện chiếc áo crop-top trắng kết hợp cùng quần short ngắn, bên ngoài khoác chiếc áo khoác nhẹ. Điểm nhấn khiến cộng đồng mạng chú ý nhiều nhất chính là vòng eo thon gọn, vóc dáng cân đối cùng cơ bụng 11 nổi rõ mỗi khi cô thực hiện các động tác vũ đạo hay giao lưu cùng khán giả. Cùng với thần thái tươi tắn và nụ cười rạng rỡ, hình ảnh mới nhất của thành viên LE SSERAFIM lập tức trở thành chủ đề bàn tán xôn xao.

Trong đoạn clip ngắn đang nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng, Kazuha (LE SSERAFIM) xuất hiện trên sân khấu với phong cách trẻ trung và năng động

Đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự ấn tượng trước body cực phẩm của nữ idol và tò mò về chỉ số cơ thể thực tế của cô. Không ít ý kiến nhận định hình thể của Kazuha chính là "mẫu hình lý tưởng" và vóc dáng đáng mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên, để sở hữu và duy trì được đường nét cơ thể săn chắc như vậy, cộng đồng mạng cũng đánh giá rằng nữ thần tượng đã phải trải qua một quá trình tập luyện vô cùng nghiêm ngặt cùng chế độ kiêng khem kỷ luật. Sự kiên trì và tinh thần tự giác trong việc quản lý vóc dáng của Kazuha vì thế đã nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ công chúng.

Không ít ý kiến nhận định hình thể của Kazuha chính là "mẫu hình lý tưởng" và vóc dáng đáng mơ ước của nhiều người

Sinh năm 2003 tại Nhật Bản, Kazuha sở hữu nền tảng nghệ thuật khác biệt so với nhiều idol cùng thế hệ. Trước khi chính thức gia nhập Source Music, công ty quản lý thuộc tập đoàn HYBE, cô từng có 15 năm gắn bó với bộ môn múa ballet chuyên nghiệp. Nền tảng này đã trở thành điểm tựa vững chắc khi cô đưa ra quyết định chuyển hướng sang con đường trở thành ca sĩ thần tượng và chính thức ra mắt cùng LE SSERAFIM vào tháng 5/2022.

Trước khi chính thức gia nhập Source Music, công ty quản lý thuộc tập đoàn HYBE, cô từng có 15 năm gắn bó với bộ môn múa ballet chuyên nghiệp

Đảm nhận vai trò main dancer và main rapper trong nhóm, Kazuha tận dụng tối đa thế mạnh từ ballet vào vũ đạo Kpop. Nhờ nhiều năm rèn luyện, chuyển động cơ thể của cô mang sự kết hợp giữa sự dẻo dai, mềm mại và sự dứt khoát cần thiết. Điều này giúp cô đảm nhận tốt những đoạn vũ đạo có độ khó cao và đòi hỏi khả năng kiểm soát hình thể linh hoạt.

Không chỉ thu hút nhờ kỹ năng trình diễn, ngoại hình của Kazuha luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Ở giai đoạn mới ra mắt, cô gây chú ý bởi vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần cùng khí chất dịu dàng. Tuy nhiên, càng về sau, khi bước vào độ tuổi trưởng thành kết hợp cùng việc định hình lại phong cách, hình ảnh của Kazuha ngày càng thăng hạng theo hướng sắc sảo và hiện đại hơn.

Không chỉ thu hút nhờ kỹ năng trình diễn, ngoại hình của Kazuha luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm

Sự thay đổi tích cực về vóc dáng lẫn thần thái giúp cô nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả

Việc tập trung tập luyện hình thể cũng giúp nữ idol gốc Nhật sở hữu vóc dáng ngày càng săn chắc, chuẩn chỉnh. Sự thay đổi tích cực về vóc dáng lẫn thần thái giúp cô nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Mới đây, Kazuha tiếp tục được chú ý khi xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler.

Kazuha tiếp tục được chú ý khi xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler

Sự đồng hành cùng LE SSERAFIM đã đưa Kazuha trở thành một trong những gương mặt Gen 4 nhận được nhiều sự chú ý. Nhóm liên tục ghi dấu ấn với hàng loạt bản hit phủ sóng thị trường như FEARLESS, ANTIFRAGILE, UNFORGIVEN, Perfect Night, EASY, Smart hay CRAZY. Định hướng hình ảnh rõ ràng kết hợp cùng nguồn lực đầu tư từ HYBE giúp LE SSERAFIM nhanh chóng vươn lên vị thế nhóm nhạc nữ nổi bật của Kpop thế hệ mới.

Khả năng hát live của LE SSERAFIM thường xuyên trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn âm nhạc

Tuy nhiên, song hành cùng độ nổi tiếng ngày càng tăng là những áp lực về kỹ năng chuyên môn. Khả năng hát live của LE SSERAFIM thường xuyên trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn âm nhạc. Đặc biệt, sau những phần thể hiện gây tranh cãi tại lễ hội âm nhạc Coachella 2024, năng lực thanh nhạc của các thành viên, trong đó có Kazuha, càng bị công chúng soi xét kỹ lưỡng hơn. Mỗi khi xuất hiện trên sân khấu trực tiếp, giọng hát chưa thực sự ổn định khiến nữ idol sinh năm 2003 khó tránh khỏi những ý kiến trái chiều từ phía khán giả.

Dù đối mặt với những ý kiến trái chiều xoay quanh khả năng hát live, Kazuha vẫn duy trì được độ phủ sóng tốt và lượng người hâm mộ đông đảo

Dù đối mặt với những ý kiến trái chiều xoay quanh khả năng hát live, Kazuha vẫn duy trì được độ phủ sóng tốt và lượng người hâm mộ đông đảo. Nữ thần tượng cho thấy sức hút không hề suy giảm nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nhan sắc thanh thuần, hình thể chuẩn chỉnh cùng phong thái chuyên nghiệp mỗi khi xuất hiện. Việc tiếp tục cải thiện kỹ năng thanh nhạc trong thời gian tới sẽ là chìa khóa quan trọng để nữ thần tượng khẳng định sự toàn diện và nâng cao vị thế của mình trên bản đồ âm nhạc Kpop.

Ảnh: X