Showbiz Việt ai múa lân qua Tùng Dương

Tùng Dương lại làm khán giả thích thú vì màn “múa lân” có một không hai.

Mới đây, Tùng Dương tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ một đoạn clip trên trang cá nhân nhân dịp Trung thu. Nam ca sĩ đăng lại hình ảnh phần trình diễn tại chung kết ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tháng 8, kèm dòng chữ hài hước: “Mẹ ơi cho con đi xem múa lân. Ở nhà cũng có múa lân mà con”.

Đoạn clip Tùng Dương đăng tải đang nhận được nhiều sự quan tâm

Đáng chú ý, đoạn clip được lồng ghép với tiếng kèn, trống đặc trưng của múa lân. Trên màn hình là hình ảnh Tùng Dương đang biểu diễn ca khúc Khát Vọng Vinh Quang trong trận chung kết, bên cạnh Công Vinh. Những động tác mạnh, liên tục cùng nguồn năng lượng đặc trưng của nam ca sĩ vô tình tạo nên hình ảnh khá giống một màn múa lân.

Tùng Dương hài hước nhắc lại khoảnh khắc đặc biệt trong màn trình diễn tại ASEAN Cup 2026 của mình

Tùng Dương còn viết dòng chú thích: “Chúc các con phá cỗ thật vui nha!!! Chú Tùng Dương yêu các con. Tùng Rinh Rinh Tùng Tung Tùng Dương Dương…”. Cách tự “biên tập” lại phần trình diễn theo không khí Trung thu nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người bật cười trước cách nam ca sĩ tự trêu chính mình, đặc biệt khi phần âm thanh được ghép với những động tác biểu diễn đầy năng lượng trên sân khấu.

Bình luận so sánh Tùng Dương như múa lân bên cạnh Công Vinh khi đó từng được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ lại

Sở dĩ Tùng Dương gọi vui màn trình diễn này là “múa lân” bởi trước đó, vào tháng 8, khi nam nghệ sĩ biểu diễn tại chung kết ASEAN Cup 2026, những động tác mạnh mẽ, dứt khoát cùng phong cách trình diễn giàu năng lượng của anh bên cạnh Công Vinh đã khiến khán giả liên tưởng đến hình ảnh múa lân.

Khoảnh khắc Tùng Dương "múa lân" bên cạnh Công Vinh từng viral trước đó

Một bình luận hài hước khi ấy nhận xét Tùng Dương “hát nhảy bên cạnh Tùng Dương” và “y như múa lân”, sau đó được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ lại trên trang cá nhân. Khoảnh khắc này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Nhiều người bật cười trước những động tác có phần “quá sung” của Tùng Dương và liên tưởng đến hình ảnh múa lân. Từ một bình luận vui, màn “múa lân” của Tùng Dương dần trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội trong những ngày sau trận chung kết.

Màn trình diễn của Tùng Dương cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi anh là nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn trước trận chung kết ASEAN Cup 2026

Màn trình diễn của Tùng Dương cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi anh là nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn trước trận chung kết ASEAN Cup 2026. Trên sân khấu trước giờ bóng lăn, nam ca sĩ mang đến không khí hào hứng với hai ca khúc Đường Đến Ngày Vinh Quang và Khát Vọng Vinh Quang.

Đặc biệt, Khát Vọng Vinh Quang - một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - đã được lựa chọn như một ca khúc cổ vũ tinh thần thi đấu, gắn với khoảnh khắc tuyển Việt Nam bước vào trận đấu quyết định. Phần trình diễn của Tùng Dương vì thế không chỉ đơn thuần là một tiết mục âm nhạc mở màn, mà còn góp phần tạo nên bầu không khí đặc biệt trước thời khắc đội tuyển bước vào trận chung kết.

Chính vì diễn ra trong một thời điểm đặc biệt như vậy, màn trình diễn của Tùng Dương càng có thêm ý nghĩa

Sau đó, tuyển Việt Nam giành chiến thắng, khép lại trận chung kết bằng một dấu mốc đáng nhớ. Hình ảnh Tùng Dương biểu diễn Khát Vọng Vinh Quang trước giờ bóng lăn cũng được nhiều khán giả nhắc lại cùng không khí ăn mừng chiến thắng. Chính vì diễn ra trong một thời điểm đặc biệt như vậy, màn trình diễn của Tùng Dương càng có thêm ý nghĩa. Sức hút của tiết mục tiếp tục được thể hiện qua thành tích trên YouTube khi video ghi lại màn trình diễn hiện đã cán mốc hơn 1,1 triệu lượt xem.

Tùng Dương cũng đang chuẩn bị cho một dấu mốc lớn trong sự nghiệp khi sắp thực hiện live concert Bay Về Phía Mặt Trời tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 19/12

Ở thời điểm hiện tại, Tùng Dương cũng đang chuẩn bị cho một dấu mốc lớn trong sự nghiệp khi sắp thực hiện live concert Bay Về Phía Mặt Trời tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 19/12. Đây là concert thứ 15 của nam ca sĩ và có quy mô lớn nhất trong 25 năm hoạt động nghệ thuật, dự kiến quy tụ khoảng 40.000 đến 50.000 khán giả.

Sau nhiều sân khấu đáng nhớ, trong đó có màn trình diễn trước trận chung kết ASEAN Cup 2026, khán giả cũng đang chờ đợi những gì Tùng Dương sẽ mang đến trong concert sắp tới, đặc biệt là cách nam ca sĩ tiếp tục phát huy thế mạnh trình diễn giàu năng lượng và cá tính riêng trên một sân khấu có quy mô lớn.

Ảnh: FBVN