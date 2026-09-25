Phương Mỹ Chi đi lãnh thưởng

Phương Mỹ Chi vừa chia sẻ khoảnh khắc đi nhận thưởng tại Đại học Swinburne.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi đã đăng tải hình ảnh đi nhận thưởng kèm dòng trạng thái: “Nay Chi đi lãnh thưởng nè”. Nữ ca sĩ cho biết cô khá bất ngờ, thậm chí “hoảng hốt”, khi được nhà trường thông báo là một trong những cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất của môn Digital Advertising trong học kỳ tháng 5.

“Cảm ơn nhà trường, thầy cô và bạn bè đã tạo điều kiện và hỗ trợ em trong những ngày đến lớp”, Phương Mỹ Chi viết. Cuối bài đăng, nữ ca sĩ dành một lời cảm ơn đặc biệt cho chính mình vì đã nỗ lực trong suốt quá trình học tập: “Lastly thanks to myself for trying so hard”.

Phương Mỹ Chi hiện là sinh viên ngành Truyền thông tại Đại học Công nghệ Swinburne. (Ảnh: FBNV)

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi vẫn duy trì việc học. Hiện nữ ca sĩ đang là sinh viên ngành Truyền thông của Đại học Swinburne. Chương trình học của ngành này bao gồm nhiều nội dung liên quan đến truyền thông số, quảng cáo, sản xuất nội dung, quan hệ công chúng và xây dựng hình ảnh thương hiệu.

Thành tích ở môn Digital Advertising lần này không chỉ là một dấu mốc học tập riêng của Phương Mỹ Chi mà còn cho thấy nữ ca sĩ đang chủ động bổ sung kiến thức về truyền thông, quảng cáo – những lĩnh vực có nhiều điểm giao với công việc nghệ thuật mà cô đang theo đuổi.

Nữ ca sĩ vui vẻ khi nhận thưởng cùng bạn bè. (Ảnh: FBNV)

Chuyện đi học đại học của Phương Mỹ Chi trước đó cũng từng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Hồi tháng 2/2026, một đoạn video ghi lại hình ảnh nữ ca sĩ tại giảng đường được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong video, Phương Mỹ Chi xuất hiện với diện mạo thanh lịch, nữ tính. Hình ảnh nữ ca sĩ tự tin bước lên thuyết trình trước lớp nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Đáng chú ý, con đường học đại học của Phương Mỹ Chi từng có một khoảng gián đoạn. Sau khi tốt nghiệp THPT năm 2021, nữ ca sĩ quyết định bảo lưu kết quả học tập để tập trung cho các dự án nghệ thuật. Đến năm 2023, cô trở lại giảng đường và theo học ngành Truyền thông đa phương tiện.

Ảnh: FBNV

Việc tiếp tục học tập trong khi duy trì hoạt động nghệ thuật giúp Phương Mỹ Chi có thêm một hướng phát triển song song với âm nhạc. Với một nghệ sĩ thường xuyên làm việc trong môi trường truyền thông, những kiến thức về quảng cáo, xây dựng thương hiệu và sản xuất nội dung cũng có thể hỗ trợ cô trong quá trình phát triển hình ảnh cá nhân và các dự án về sau.

Phương Mỹ Chi sinh năm 2003, được khán giả biết đến từ khi còn nhỏ qua các chương trình âm nhạc dành cho thiếu nhi. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ từng bước tạo dấu ấn riêng với các dự án khai thác chất liệu văn hóa Việt và âm nhạc đương đại.

(Tổng hợp)